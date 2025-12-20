Sao nam Vbiz 41 tuổi cùng bạn gái 2K bí mật kết hôn

Ngày 19/12, Đoàn Minh Tài và bạn gái Sunny Đan Ngọc đã chính thức tổ chức lễ Hằng thuận trong không gian trang nghiêm và khá kín đáo để đánh dấu cột mốc quan trọng trước thềm hôn lễ. Đây là nghi thức mang ý nghĩa cầu nguyện cho đời sống hôn nhân an yên, bền vững, thường được nhiều cặp đôi lựa chọn trước khi về chung một nhà.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Đoàn Minh Tài và bạn gái diện áo dài truyền thống tông hồng nhạt, đồng điệu và trang nhã. Nam diễn viên gây thiện cảm với diện mạo điển trai và phong độ, trong khi Sunny Đan Ngọc ghi điểm bởi nhan sắc nhẹ nhàng, thanh tú. Cả hai cùng thực hiện các nghi thức truyền thống với sự chứng kiến của gia đình, thể hiện sự trân trọng dành cho chặng đường hôn nhân sắp tới.

Lễ Hằng thuận của diễn viên Đoàn Minh Tài và bạn gái.

Visual đẹp đôi của đôi tân lang tân nương.

Cặp đôi làm lễ truyền thống đánh dấu.

Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc đã có quãng thời gian hẹn hò kéo dài 6 năm trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày 12/9 vừa qua, nam diễn viên khiến bạn gái xúc động khi tổ chức màn cầu hôn lãng mạn tại Đà Lạt, với sự chứng kiến của một vài người bạn thân thiết. Đáng chú ý, Đoàn Minh Tài tiết lộ anh đã ấp ủ và lên kế hoạch cho khoảnh khắc đặc biệt này từ tận 2 năm trước.

Theo chia sẻ, đám cưới của Đoàn Minh Tài và vợ sắp cưới kém 16 tuổi dự kiến diễn ra vào ngày 25/12, quy mô khoảng 800 khách mời. Cặp đôi hiện đã hoàn tất khâu chụp ảnh, quay phim cưới và đặt địa điểm tổ chức tiệc tại TP.HCM, sẵn sàng cho ngày trọng đại.

Đoàn Minh Tài cầu hôn bạn gái vào tháng 9 vừa qua.

Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức vào ngày 25/12 với quy mô khách mời lên đến 800 người.

Vợ chưa cưới của Đoàn Minh Tài là Sunny Đan Ngọc, sinh năm 2000. Cô vừa tốt nghiệp khoa Răng hàm mặt tại một trường đại học quốc tế ở TP.HCM, đồng thời theo học Nhạc viện TP.HCM với chuyên ngành Piano. Trước đó, Sunny Đan Ngọc từng hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và gây chú ý nhờ ngoại hình sáng cùng phong cách đa dạng. Khi thì trẻ trung, năng động, lúc lại quyến rũ, gợi cảm tại các sự kiện, cô luôn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Đoàn Minh Tài sinh năm 1984, được biết đến với vai trò diễn viên kiêm người mẫu. Anh ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Dốc sương mù, Lạc mất linh hồn, Dòng sông không trở lại, Trang trại hoa hồng… Trên màn ảnh, nam diễn viên 8X thường đảm nhận những vai lãng tử, phong trần, có đời sống tình cảm phức tạp, từ đó gắn liền với biệt danh "gã đào hoa của showbiz Việt" trong mắt khán giả.