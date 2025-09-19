Sao nam quốc dân Vbiz: Có tiền chưa chắc mời được, ở biệt phủ lọt top 14 kiến trúc hay nhất thế giới

Trong làng giải trí Việt, hiếm có nghệ sĩ nào giữ được vị thế bền bỉ suốt hơn 40 năm như NSƯT Xuân Hinh. Từ cuối những năm 1990 đến đầu 2000, NS Xuân Hinh nổi lên như hiện tượng chưa từng có. Thời băng đĩa còn thống trị, mỗi dịp Tết, đĩa hài NS Xuân Hinh gần như trở thành món ăn tinh thần bắt buộc của nhiều gia đình miền Bắc. Người ta gọi ông là "ông vua băng đĩa" cũng không sai, bởi nhà nhà đều có ít nhất một đĩa hài của ông.

Không chỉ dừng ở đĩa, NS Xuân Hinh còn là "bảo chứng cháy vé" mỗi lần diễn sân khấu. Các vở như Người ngựa - ngựa người, Lý Toét xử kiện hay Xúy Vân giả dại đều khiến khán giả chen chân mua vé. Có giai đoạn, cụm từ "đi xem Xuân Hinh" trở thành mốt, như cách người ta đi xem liveshow ca sĩ đình đám. Năm 1997, NS Xuân Hinh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, khẳng định vị trí không thể thay thế trong dòng chảy nghệ thuật truyền thống. Nhưng

NS Xuân Hinh được khán giả ưu ái gọi là "vua hài đất Bắc"

Không ít nghệ sĩ đàn em thừa nhận học được nhiều từ phong cách của NS Xuân Hinh, từ cách nhả chữ, diễn xuất cho đến cách giữ lửa nghề. NSND Tự Long từng chia sẻ trong 1 chương trình truyền hình: "Anh Xuân Hinh có một cái hay kinh khủng không ai có được. Tất cả những nghệ sĩ ngoài Bắc mỗi lần ở gần anh đều không thể phân biệt được, đâu là diễn, đâu là thật. Tức là với anh Xuân Hinh, việc diễn trên sân khấu và nói chuyện bình thường là như nhau".

Còn NSND Hồng Vân - người được đánh giá là nằm trong số ít nghệ sĩ có thể "theo" được khi diễn với Xuân Hinh - thì nhận xét: "Anh Xuân Hinh đi đến đâu là mọi người điên rồ đến đấy. Mỗi lần gặp anh Xuân Hinh chúng tôi đều cười vì anh ấy nói chuyện rất mắc cười, pha trò rất vui. Không bao giờ anh ấy khóc hay chia sẻ về cuộc đời mình, dù nó có buồn bã thế nào thì anh ấy cũng giấu đi".

NS Xuân Hinh được nhiều đàn em dành sự kính trọng đặc biệt

Không chỉ tài năng, nổi tiếng, NS Xuân Hinh còn được biết tới là "đại gia ngầm", giàu có khét tiếng trong giới nghệ sĩ miền Bắc. NSƯT Xuân Bắc từng tiết lộ mức cát xê của NS Xuân Hinh khủng tới mức: "Toàn bộ tiền thu mỗi chương trình là 10 thì riêng Xuân Hinh nhận được phải là 8".

Cách đây hơn hai thập kỷ, NSND Hồng Vân đã trả cho ông mức thù lao 12 triệu đồng - tương đương khoảng 4 cây vàng thời điểm năm 2001, một con số "khủng" so với mặt bằng chung lúc bấy giờ. Gần đây, khi hợp tác trong Bắc Bling, chính Hoà Minzy cũng thừa nhận không phải có tiền thì sẽ mời được nghệ sĩ gạo cội hợp tác. NS Xuân Hinh cũng thẳng thắn cho biết mức cát-xê bình thường của ông vượt ngoài khả năng của đàn em, nên đã để nữ ca sĩ tự quyết định thù lao như một sự ủng hộ và tôn trọng dành cho thế hệ trẻ.

NS Xuân Hinh có mức cát xê "không phải dạng vừa"

Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, năm 2017, nghệ sĩ hài Xuân Hinh đã quyết định xin nghỉ hưu sớm chọn cuộc sống bình yên bên gia đình, ít tham gia các dự án giải trí. Ngoài căn nhà trong khu phố cổ Hà Nội, "vua hài đất Bắc" sở hữu một căn nhà cổ giá trị khủng ở quê nhà Bắc Ninh và Bảo tàng Đạo Mẫu ở Sóc Sơn (Hà Nội). Trên trang cá nhân, NS Xuân Hinh thường xuyên đăng tải hình ảnh cơ ngơi có kiến trúc độc đáo nằm tại ngoại thành Hà Nội.

Biệt phủ được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống Bắc Bộ: mái ngói rêu phong, nhà gỗ, sân gạch đỏ, vườn cây xanh mát. Điểm đặc biệt là toàn bộ công trình sử dụng chất liệu gỗ quý, ngói cổ sưu tầm từ nhiều vùng miền. Công trình này được nam danh hài tiến hành xây dựng suốt gần 20 năm, sử dụng 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất cổ. Tổng tiền xây dựng ước chừng lên tới vài trăm tỷ đồng.

Ngoài giá trị vật chất, biệt phủ này còn mang giá trị tinh thần. Đó là nơi nghệ sĩ lưu giữ văn hóa truyền thống, trưng bày hiện vật liên quan đến tín ngưỡng Đạo Mẫu và tạo không gian để thế hệ trẻ tìm hiểu di sản dân gian. Có thể nói, NS Xuân Hinh không chỉ xây nhà cho mình, mà còn để lại dấu ấn văn hóa cho cộng đồng.

Sự kết hợp giữa yếu tố dân gian và quy mô hiện đại khiến biệt phủ của NS Xuân Hinh được lọt top 14 công trình kiến trúc ấn tượng nhất thế giới do tạp chí Domus bình chọn.