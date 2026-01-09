Sao nam mất 100 ngàn fan chỉ sau một đêm vì yêu Á hậu lăng nhăng nhất showbiz, còn lộ ảnh hẹn hò nóng bỏng

Chuyện tình của nam thần quốc dân Hàn Quốc Kwon Sang Woo và Á hậu Miss Korea 2000 Son Tae Young từ lâu đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ban đầu, mối quan hệ của 2 ngôi sao không được công chúng ủng hộ, nguyên nhân xuất phát từ việc Son Tae Young bị gán mác là Á hậu lăng nhăng nhất Kbiz. Còn nhớ cô trở thành tâm điểm chỉ trích vì mối tình tay 3 cùng ca sĩ kiêm nhạc sĩ Joo Young Hoon và nam tài tử Shin Hyun Joon.

Sau khi công khai yêu Son Tae Young, Kwon Sang Woo bỗng gặp biến lớn chưa từng thấy. Chỉ sau 1 đêm, fanclub của nam diễn viên bỗng giảm mạnh từ 240.000 thành viên xuống còn 135.000 người. Phải nhiều năm sau đó, bằng tình yêu chân thành, cặp đôi mới chinh phục và làm lay động được trái tim của công chúng.

Tới nay khi làm khách mới trên kênh YouTube của nữ diễn viên kiêm người mẫu Hong Jin Kyung vào tối 8/1, Kwon Sang Woo - Son Tae Young mới lần đầu công bố tấm ảnh hẹn hò nóng bỏng mắt trong lần cặp đôi tới Úc du lịch hồi năm 2008. Trong bức hình gây bão, Kwon Sang Woo cởi trần khoe thân hình 6 múi rắn rỏi, còn mỹ nhân họ Son gây ấn tượng với visual cuốn hút cùng nụ cười khả ái.

Kwon Sang Woo - Son Tae Young lần đầu công bố ảnh hẹn hò nóng bỏng hiếm hoi của họ, khiến cộng đồng mạng sục sôi. Ảnh: Naver

"Nhất cử nhất động" của cặp đôi tài tử quốc dân - Á hậu đều nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Ảnh: Nate

Son Tae Young từng bị tố bắt cá 2 tay với ca sĩ Joo Young Hoon và tài tử Shin Hyun Joon. Ảnh: Naver

Cũng trong talk show được phát sóng trên YouTube mới đây, Kwon Sang Woo còn chia sẻ cảm xúc khó tả của anh khi lần đầu nhìn thấy bà xã trên sóng truyền hình: "Thời điểm đó tôi không mấy quan tâm tới các nữ diễn viên. Nhưng tình cờ trong 1 lần xem chương trình Come to Play, tôi đã thấy Tae Young ở đó. Sau khi bị hỏi dồn dập về chuyện chia tay bạn trai cũ, cô ấy đã rơi nước mắt. Tôi chợt thấy đồng cảm và cảm thấy tính cách Tae Young có điểm giống mình. Cho đến lúc đó, chúng tôi vẫn chưa từng gặp mặt trực tiếp ngoài đời".

Được biết, Kwon Sang Woo - Son Tae Young quen biết nhau qua sự sắp xếp của người quen chung. Kwon Sang Woo hé lộ thông tin gây bất ngờ: "Khi tôi đang quay phim cùng anh Kim Sung Soo, nghe anh ấy nói ‘Son Tae Young cũng được đấy’, thế là tôi đã nhờ tiền bối sắp xếp bữa ăn cùng Tae Young".

Nam thần họ Kwon cũng lần đầu hé lộ về phản ứng của mẹ khi hay tin anh hẹn hò Son Tae Young: "Tôi từng lo lắng mẹ có thành kiến với Tae Young vì những lùm xùm của cô ấy. Nhưng trên thực tế, mẹ tôi khen Tae Young trông vô cùng xinh đẹp và còn khen cả nụ cười của cô ấy. Khi thấy mẹ thích Tae Young đến vậy, tôi đã thấy vui và yên tâm hơn".

Những chia sẻ của Kwon Sang Woo về bà xã đã trở thành chủ đề nóng mới đây. Ảnh: Nate

Tới năm 2008, tài tử họ Kwon đã cầu hôn nàng Á hậu trên khinh khí cầu ở Úc. Cũng trong năm này, cặp đôi tổ chức đám cưới tại khách sạn hạng sang ở Seoul với sự tham dự của 300 khách mời.

Vượt qua thị phi, Kwon Sang Woo - Son Tae Young vun đắp tổ ấm, lần lượt chào đón 2 người con gồm 1 trai, 1 gái. Cứ đến dịp kỷ niệm ngày cưới, Kwon Sang Woo - Son Tae Young lại mang đến những hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc như lời khẳng định cho tình cảm bền chặt của họ.