Sao nam gây "rợn người" nhất Tử Chiến Trên Không: Ly hôn sau 1 tuần đám cưới, chưa bao giờ phải đi casting

Trở lại màn ảnh rộng với vai phản diện Long trong Tử Chiến Trên Không, Thái Hòa đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất thời điểm này. Ở tuổi 51, anh chứng minh sức hút bền bỉ khi hóa thân thành thủ lĩnh nhóm không tặc, ánh mắt lạnh lùng, hành động dữ dội khiến khán giả vừa rùng mình vừa thán phục. Đạo diễn Hàm Trần còn thừa nhận trong quá trình dựng phim đã bị ám ảnh bởi ánh mắt của Thái Hòa.

Sự góp mặt của Thái Hòa giúp Tử Chiến Trên Không thêm phần nặng ký. Nếu như dàn cast trẻ như Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Trâm Anh mang đến năng lượng mới mẻ thì Thái Hòa chính là "linh hồn" tạo chiều sâu cho bộ phim, làm khán giả phải dõi theo từng chuyển biến tâm lý. Không quá lời khi nói đây là màn trở lại ấn tượng nhất của anh sau loạt dự án nặng đô trước đó.

Thái Hòa tiếp tục "bỏ túi" vai diễn xuất sắc trong sự nghiệp của mình

Trước khi gây sốt với vai phản diện gai góc, Thái Hòa đã là "ông hoàng phòng vé" của điện ảnh Việt. Cái tên Thái Hòa gần như là bảo chứng cho doanh thu: Để Mai Tính, Tèo Em, Quả Tim Máu, Tiệc Trăng Máu, Địa Đạo… đều lần lượt tạo nên cơn sốt. Chính khả năng biến hóa đa dạng, lúc hài hước tung hứng, khi tình cảm cảm động, đã giúp anh chiếm trọn cảm tình khán giả nhiều thế hệ. Thái Hòa cho biết chưa từng casting vai nào, mà được các đạo diễn tin tưởng giao vai. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ cho rằng vẫn thích casting vì đó là khoảng thời gian làm quen với nhân vật, tiếp xúc với đạo diễn để tránh sự bỡ ngỡ trong những ngày đầu bấm may.

Ngoài ánh hào quang nghệ thuật, đời tư của Thái Hòa cũng từng tốn nhiều giấy mực truyền thông. Thái Hòa và Cát Phượng quen biết nhau tại sân khấu Phú Nhuận trong một buổi tập kịch. Cả hai yêu nhau suốt 4 năm và chào đón con trai Bom ra đời. Sau khi sinh con được 10 tháng, Cát Phượng lên xe hoa cùng đàn em kém 4 tuổi. Thế nhưng, mâu thuẫn hôn nhân khiến họ quyết định ký đơn ly dị chỉ sau 1 tuần về chung một nhà. Sau khi ly hôn, Cát Phượng và Thái Hòa vẫn ở chung một nhà nhưng dùng hai căn phòng khác nhau. Đến năm 2006, cặp đôi mới chính thức đường ai nấy đi.

Thái Hòa và Cát Phượng từng kết hôn nhưng quyết định nộp đơn ly dị sau 7 ngày đám cưới

Sau khi ly hôn Thái Hòa, Cát Phượng nuôi dạy con trai Thiên Minh (tên thân mật là Bom). Giờ đây, cậu bé ngày nào đã bước sang tuổi 21, gây chú ý với ngoại hình cao lớn, gương mặt điển trai và thần thái sáng sủa.

Tuy sống cùng mẹ nhưng Bom vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó với Thái Hòa. Hai cha con thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với nhau đủ chuyện trong cuộc sống, thậm chí nam diễn viên còn xem con trai như một người bạn lớn – cùng đi cà phê, bàn chuyện đầu tư kinh doanh.

Trong một buổi phỏng vấn, Thái Hòa bày tỏ sự an tâm về quý tử: "Tôi cảm nhận con rất mạnh mẽ, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn trong tâm hồn. Chúng tôi hay đi ăn, đi cà phê cùng nhau. Bom rất thích nghe tôi nói chuyện, cha con rất gắn bó". Anh cũng tự hào khi con trai sớm rèn luyện tính tự lập, từng đi làm trợ giảng tiếng Anh để kiếm tiền thay vì dựa dẫm vào cha mẹ.

Đáng chú ý, khi Bom bất ngờ góp mặt trong bộ phim mới, Thái Hòa khẳng định anh hoàn toàn không can thiệp hay "xin vai" cho con. Mọi thứ đều do Bom tự lực, và nam diễn viên chỉ đứng sau dõi theo, ủng hộ con trai trên hành trình chinh phục đam mê nghệ thuật.

Con trai của Thái Hòa và Cát Phượng gây chú ý với ngoại hình cao lớn, điển trai và gần đây tham gia vai nhỏ trong Tử Chiến Trên Không

Sau cú sốc tình cảm, Thái Hòa tìm được hạnh phúc bên người vợ hiện tại – Hồng Thu, kém anh 11 tuổi, là một thạc sĩ sở hữu nhan sắc trí thức, kín tiếng. Cả hai có với nhau một cậu con trai và chọn lối sống bình yên, tránh xa ồn ào. Ở tuổi ngoài 50, Thái Hòa vẫn giữ phong độ, giảm cân để phù hợp với vai diễn, đồng thời tận hưởng cuộc sống gia đình giản dị nhưng viên mãn.

Bà xã hiện tại của Thái Hòa là Hồng Thu – từng có thời gian du học Úc và tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kinh tế. Trước khi kết hôn, chị là trợ lý giám đốc cho một công ty Hàn Quốc. Cặp đôi đã trải qua 4-5 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà, đủ để cả hai thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau khi bước vào đời sống hôn nhân.

Năm 2014, gia đình nhỏ của Thái Hòa và Hồng Thu chào đón thêm cậu con trai Nemo. Sau khi sinh con, chị lựa chọn nghỉ việc để tập trung chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Trong mắt Thái Hòa, vợ không chỉ là điểm tựa tinh thần mà còn là “cố vấn” quan trọng cho sự nghiệp nghệ thuật. Hồng Thu thường đọc kịch bản, đưa góc nhìn khách quan để anh cân nhắc chọn vai, giúp Thái Hòa yên tâm toàn lực với các dự án phim ảnh.

Khi nam diễn viên bận rộn trên trường quay, Hồng Thu là người đứng sau lo toan chu toàn từ việc nhà đến chăm sóc con cái. Con trai Nemo lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn, đồng thời Hồng Thu cũng khéo léo giữ được mối quan hệ hòa hợp giữa Thái Hòa với con trai riêng Bom, giúp gia đình nam diễn viên luôn ấm áp và gắn kết.