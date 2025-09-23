Sao nam đình đám đông lạnh 1 món ăn suốt 13 năm, netizen vừa định chê "mất vệ sinh" thì khựng lại

Trong chương trình I Live Alone số mới nhất, Key (SHINee) chia sẻ anh đã để đông lạnh 1 phần gomtang (canh thịt bò truyền thống Hàn Quốc) suốt 13 năm qua. Điều này khiến khách mời trường quay lẫn khán giả vô cùng ngạc nhiên, thậm chí tỏ ra nghi ngại vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau đó đã khiến tất cả phải cảm động. Thì ra, đó là phần ăn cuối cùng mà bà ngoại đã làm cho anh trước khi qua đời. Nam thần SHINee bùi ngùi kể lại: "Tôi không nỡ ăn nó. Tôi chưa từng rã đông nó dù chỉ 1 lần trong suốt 13 năm. Nó luôn theo tôi mỗi lần chuyển nhà".

Key đông lạnh phần canh thịt bò cuối cùng được bà ngoại nấu cho suốt 13 năm qua

Lúc sinh thời, bà ngoại là người mà Key yêu quý nhất. Bà đã nuôi nấng anh suốt thời thơ ấu. Key lớn lên nhờ cơm bà nấu nên lúc nào cũng mê mẩn những món ăn bà làm. Trước đây, nam idol đình đám nhà SM từng gọi điện hỏi xin bà công thức nấu gomtang ngay trên sóng truyền hình.

Biết Key thích gomtang bà nấu, mẹ của anh đã cố gắng làm món ăn này theo công thức của bà để mừng sinh nhật Key 34 tuổi. Thành viên SHINee đã vô cùng cảm động trước tình yêu thương của cả mẹ và bà.

Câu chuyện của Key nhanh chóng gây bão mạng xã hội xứ Hàn. Nam idol sinh năm 1991 nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả. Nhiều người cũng chia sẻ về những kỷ niệm với món ăn mà ông bà, người thân từng nấu cho mình lúc sinh thời.

Khi bà còn sống, Key từng gọi điện hỏi bà cách nấu canh thịt bò ngay trên sóng truyền hình

Trong sinh nhật năm nay, mẹ Key đã nấu lại món ăn này theo công thức của bà

Key có tên thật là Kim Kim Bum, sinh ngày 23/9/1991. Năm 2008, anh ra mắt cùng nhóm SHINee, trực thuộc SM Entertainment. Trong nhóm, Key đảm nhận vai trò rapper chính, vocal, vũ công, đồng thời còn được gọi là “chìa khóa vạn năng” nhờ khả năng hoạt động đa lĩnh vực. Ngoài ca hát, anh còn diễn xuất, dẫn chương trình và thậm chí làm stylist.

Năm 2018, nam idol ra mắt solo với album FACE. Âm nhạc solo của anh có phong cách thời thượng, cá tính và giàu tính nghệ thuật. Anh còn tham gia nhiều phim và nhạc kịch như Drinking Solo, Lookout (Bẫy Tình Thù), cũng như các vở nhạc kịch như Bonnie & Clyde, Catch Me If You Can. Key còn nổi tiếng với gu ăn mặc độc đáo và từng tham gia thiết kế thời trang, hợp tác với nhiều thương hiệu. Về đời tư, Key chưa từng công khai hẹn hò với ai.

Key có cả sự nghiệp solo...