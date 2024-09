Sao nam đình đám bạo hành vợ kinh hoàng, lộ chuyện ly hôn sau 5 năm

Vào ngày 15/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cựu vận động viên bóng rổ kiêm diễn viên Woo Ji Won đã ly hôn vợ từ năm 2019. Tuy nhiên đến nay, chuyện này mới được công bố. Tính đến thời điểm "đường ai nấy đi", Woo Ji Won và vợ đã có 17 năm chung sống và có 2 con gái.

Chuyện tình đầy sóng gió của họ cũng được netizen "đào" lại. Năm 2002, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Woo Ji Won bất ngờ tuyên bố kết hôn. Vợ anh là sinh viên tốt nghiệp khoa âm nhạc của Đại học Quốc gia Seoul - 1 trong những đại học danh tiếng nhất xứ Hàn. Bất chấp hình ảnh bên ngoài hạnh phúc, cuộc hôn nhân của họ được cho là có rất nhiều "sóng ngầm".

Trên truyền hình, vợ của nam diễn viên từng kể về trải nghiệm đáng sợ trong ngày cưới của họ. Vì Woo Ji Won kết hôn trên lúc đỉnh cao sự nghiệp nên có nhiều fan không hài lòng. 2 fan cuồng đã lẻn vào phòng chờ cô dâu, giả làm họ hàng và đưa ra những lời nhận xét đáng lo ngại về cuộc hôn nhân. Cuộc gặp gỡ này đã khiến cô dâu vô cùng bàng hoàng. Ngay cả trong đêm tân hôn, fan cuồng vẫn làm phiền đến sự riêng tư của đôi vợ chồng, khiến họ căng thẳng tột độ. "Tôi nghĩ mình có thể chết sau khi kết hôn" - vợ của Woo Ji Won nhớ lại.

Đến năm 2014, Woo Ji Won bị bắt vì bạo lực gia đình. Trong lúc say rượu, nam diễn viên đã cãi vã với vợ và ném vỡ 1 chiếc quạt. Hình tượng "người đàn ông của gia đình" mẫu mực của Woo Ji Won sụp đổ trong mắt công chúng. Nam diễn viên phải lên mạng xã hội giải thích: "Trong khi cùng uống rượu theo lời đề nghị của vợ, cô ấy liên tục nói những lời khiêu khích tôi. Ngay cả con gái lớn cũng ngăn cản, nói rằng 'Mẹ dừng lại đi' nhưng lời nói và hành động của vợ tôi vẫn không dừng lại. Cuối cùng, tôi mất kiểm soát và ném chiếc quạt xuống sàn".

Woo Ji Won từng bị bắt vì bạo hành vợ

Tuy vậy, lời giải thích này không thuyết phục được công chúng. Danh tiếng của Woo Ji Won tụt dốc, khiến cuộc hôn nhân trở nên căng thẳng. Mặc dù cặp đôi đã ở bên nhau thêm vài năm nhưng kết cục vẫn là "đường ai nấy đi" vào năm 2019.

Woo Ji Won sinh năm 1973, là vận động viên bóng rổ nổi tiếng Hàn Quốc. Sau khi giải nghệ bóng rổ chuyên nghiệp, Woo Ji Won chuyển sang làm bình luận viên và diễn viên. Nam diễn viên thậm chí còn giành giải tại MBC Entertainment Awards cho vai diễn trong If You Don't Fight, It's Good.

Nam diễn viên từng là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp

Nguồn: Koreaboo