Sao nam điển trai nhất Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bao trọn sân pickleball làm tiệc sinh nhật, khoe siêu xe Ferrari 150 tỷ gây "lác mắt"

Ông bố đẹp trai nhất show truyền hình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế này vừa mở tiệc sinh nhật linh đình trên sân pickleball, với nhiều ngôi sao nổi tiếng đến tham dự.

Ngày 29/10, tờ China Times đưa tin tài tử Lâm Chí Dĩnh vừa gây chú ý khi tổ chức tiệc sinh nhật mừng tuổi 52 hoành tráng. Sao nam điển trai nhất Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế năm 2013 đã bao trọn 1 sân pickleball tại Đài Loan (Trung Quốc) và biến nơi đây thành không gian tiệc riêng tư. Tiệc sinh nhật của tài tử Thiên Long Bát Bộ quy tụ dàn sao đình đám của showbiz xứ Đài như Đường Vũ Triết, So-So, A Phác (nhóm 831), Âu Hán Thanh... Các khách mời đều diện trang phục thể thao năng động, hào hứng ăn mừng sinh nhật Lâm Chí Dĩnh và thi đấu pickleball giao lưu với nhau.

Người mẫu Trần Nhược Nghi - vợ Lâm Chí Dĩnh - cũng xuất hiện tại tiệc sinh nhật của chồng. Cặp đôi hàng đầu showbiz xứ Đài gây ấn tượng với ngoài trẻ trung. Trong đó, nhan sắc mặn mà, vóc dáng thon thả của "bà mẹ 3 con" Trần Nhược Nghi ở tuổi 42 nhận được cơn mưa lời khen của công chúng.

Tiệc sinh nhật xa hoa của Lâm Chí Dĩnh. Clip: Weibo.

Nhiều ngôi sao hạng A của showbiz Đài Loan (Trung Quốc) đã nô nức tham dự tiệc mừng tuổi 52 của tài tử Sợi Dây Chuyền Định Mệnh. Ảnh: Sina.

Vợ chồng Lâm Chí Dĩnh gây ấn tượng với visual trẻ trung bất chấp thời gian. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, "ngôi sao" chiếm trọn spotlight của buổi tiệc lại chính là chiếc Ferrari F80 vừa được Lâm Chí Dĩnh tậu với giá 200 triệu TWD (150 tỷ đồng). Nam diễn viên là người đầu tiên ở Đài Loan (Trung Quốc) sở hữu siêu xe trong mơ này, khiến dân tình không khỏi trầm trồ trước độ giàu có đỉnh cao của anh. Ngoài mức giá đắt đỏ, Ferrari F80 còn là dòng Hypercar flagship mới nhất của nhà Ferrari, hội tụ cả hiệu năng đỉnh cao lẫn độ hiếm có, được giới mê xe phong là "Mã vương" thế hệ mới. Toàn thế giới chỉ sản xuất giới hạn 799 chiếc và hiện toàn bộ suất mua đều đã bán hết sạch. Vốn là người vô cùng cầu toàn với xế cưng, Lâm Chí Dĩnh đã cá nhân hóa từng chi tiết từ màu sơn đến phụ kiện ngoại thất theo sở thích riêng. Trong đó, sắc đỏ rực rỡ bên ngoài xe chính là màu may mắn mà anh yêu thích nhất.

Theo tờ China Times, Lâm Chí Dĩnh sở hữu BTS siêu xe Ferrari đắt đỏ. Anh mua chiếc Ferrari 348 đầu tiên khi mới 23 tuổi. Sau đó, tài tử tiếp tục sắm thêm nhiều mẫu xe như F430, 458 Italia, 488 hay LaFerrari. Trước sinh nhật của mình, nam diễn viên từng mang 5 siêu xe Ferrari lái diễu hành ngoài đường và quanh sân vận động Taipei Dome trong trận đấu của đội bóng chày Uni-President Lions. Tổng giá trị của 5 chiếc Ferrari của sao nam hàng đầu này khoảng 300 triệu TWD (hơn 230 tỷ đồng).

Nam diễn viên khoe siêu xe Ferrari F80 mới được anh tậu với giá 150 tỷ đồng. Ảnh: Sina.

Lâm Chí Dĩnh sinh năm 1974, là ca sĩ, diễn viên, tay đua xe nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc). Tên tuổi của anh vươn xa khắp châu Á với các tác phẩm như nổi tiếng như Thiên Long Bát Bộ, Sợi Dây Chuyền Định Mệnh, Thiên Ngoại Phi Tiên, Lục Tiểu Phụng: Quyết Chiến Tiền Hậu... Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lâm Chí Dĩnh sở hữu đội đua xe riêng, thương hiệu thời trang, đầu tư bất động sản và nắm giữ cổ phần tại các công ty đa lĩnh vực. Nhờ kinh doanh mát tay, tài tử có trong tay khối tài sản kếch xù.

Năm 2022, Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Anh bị chấn thương não, vỡ xương mặt, gãy xương nhiều chỗ trên cơ thể. Nam diễn viên phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và thời gian điều trị kéo dài hơn 1 năm mới hồi phục. Hiện, Lâm Chí Dĩnh đã trở lại showbiz, lấy lại được vẻ ngoài điển trai phong độ.

Lâm Chí Dĩnh là ngôi sao hạng A, nổi tiếng điển trai, giàu có tại showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Lâm Chí Dĩnh và người mẫu Trần Nhược Nghi kết hôn năm 2019. Họ có với nhau 3 con trai. Nhiều năm qua, gia đình tài tử Đài Loan (Trung Quốc) được xem là tổ ấm kiểu mẫu tại showbiz Hoa ngữ. Năm 2024, vợ chồng Lâm Chí Dĩnh từng đưa các con sang du lịch Đà Nẵng - Hội An. Trước đó, vào năm 2016, Lâm Chí Dĩnh từng có mặt ở tỉnh Cao Bằng để ghi hình show thực tế Chúng tôi 17 tuổi của đài truyền hình Chiết Giang (Trung Quốc). Khi đó, nam diễn viên có dịp trải nghiệm làm khách mua hàng tại chợ Biền.

Lâm Chí Dĩnh có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người mẫu Trần Nhược Nghi và 3 con trai. Ảnh: Weibo.

Năm 2024, gia đình nam diễn viên sang Việt Nam du lịch. Ảnh: Instgram.

Chàng "Đoàn Dự" trong Thiên Long Bát Bộ thích thú trải nghiệm "bộ môn" cảm giác mạnh ngồi thuyền thúng tại rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: Instagram.

Nguồn: China Times, Weibo



