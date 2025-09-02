Sao Mai Huyền Trang khoe "của để dành" suốt 3 năm, gây bất ngờ

Tối 1/9, Sao Mai Huyền Trang chính thức phát hành MV Tôi yêu Việt Nam hợp tác cùng nhạc sĩ Hưng Cacao và nhóm Oplus. Ca khúc Tôi yêu Việt Nam được ca sĩ Huyền Trang đặt hàng từ 3 năm trước nhưng phải đến thời điểm trọng đại của đất nước - kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, cô mới quyết định ra mắt MV.

"Khi nhận được bài hát từ nhạc sĩ Hưng Cacao, tôi vô cùng thích thú. Đây là một ca khúc ngợi ca quê hương đất nước nhưng lại mang phong cách nhạc nhẹ – thể loại mà tôi yêu thích và đã dành 3 năm để thử thách bản thân. Tôi chờ suốt 3 năm để ra mắt vào dịp trọng đại – kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, bởi đây thực sự là thời điểm không thể phù hợp hơn" – Huyền Trang chia sẻ.

Sao Mai Huyền Trang.

Với Tôi yêu Việt Nam , nhạc sĩ Hưng Cacao không chỉ sáng tác mà còn trực tiếp đảm nhận khâu phối khí và mix-master cho bản thu âm của Huyền Trang. Được chính "cha đẻ" của ca khúc chăm chút từng chi tiết, từ giai điệu, ca từ đến âm thanh là điều mà bất kỳ ca sĩ nào cũng mong muốn. Nhờ vậy, tác phẩm trở nên trọn vẹn và tinh tế hơn bao giờ hết.

Ngoài việc thử sức với nhạc nhẹ, Huyền Trang còn lần đầu tiên hát cùng Oplus – một trong những nhóm nhạc "hot" và bền bỉ nhất hiện nay với hơn 10 năm hoạt động.

Sự kết hợp này đến khá tự nhiên. Trong khi Oplus gần đây chú trọng làm mới các ca khúc cách mạng và nhạc ngợi ca quê hương thì Huyền Trang cũng đang tìm kiếm cơ hội thử sức trong các dự án song ca hoặc hát nhóm với nghệ sĩ nhạc nhẹ.

Huyền Trang và Oplus.

Trước đó, Huyền Trang cũng đã thử sức "cover" nhiều bản nhạc nhẹ nổi tiếng và nhận về sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng lẫn giới chuyên môn. Ban đầu chỉ là niềm yêu thích và mong muốn làm mới bản thân nhưng càng hát, cô càng nhận ra chất giọng và kỹ thuật được đào tạo bài bản của mình rất hợp với dòng nhạc này.

Với hơn mười năm kinh nghiệm biểu diễn cùng trải nghiệm sống dày dặn, Huyền Trang dễ dàng xử lý tinh tế các ca khúc nhạc nhẹ, đem lại một màu sắc riêng. Với MV Tôi yêu Việt Nam , Huyền Trang xuất hiện đầy tự tin, thậm chí hào hứng hòa bè cùng Oplus như một thành viên thực thụ.

MV Tôi yêu Việt Nam được đạo diễn Nguyễn Anh Dũng thực hiện, ứng dụng công nghệ và kỹ xảo hiện đại. Nhờ đó, tác phẩm vừa toát lên tinh thần hào hùng của dân tộc, vừa mang diện mạo trẻ trung, sôi động như chính sức sống của một Việt Nam đang vươn mình trong kỷ nguyên mới. Không chạy theo sự cầu kỳ, MV được xử lý bằng những lát cắt nhanh, hợp lý, tạo sự hấp dẫn theo từng câu hát.

Cùng Tôi yêu Việt Nam , dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, Huyền Trang cũng ra mắt MV Quê hương Việt Nam tôi (nhạc sĩ Tuấn Phương, lời Lê Tự Minh) gợi nhớ đến không khí âm nhạc thập niên 90 - mang nhiều nét hoài niệm. MV được quay ở các địa danh nổi tiếng hiện lên như những bức tranh sống động, hòa quyện cùng giọng hát trong trẻo của Huyền Trang, khiến người nghe càng thêm yêu quê hương, đất nước.

Tôi Yêu Việt Nam - Huyền Trang & Oplus



