Sao Mai Hiền Anh và dàn nghệ sĩ gạo cội hát trong đêm nhạc ra mắt album Duyên 7

Tại Nhà hát Galaxy (Hà Nội), Cộng đồng Doanh nhân Thiền ca Việt Nam vừa tổ chức đêm nghệ thuật ra mắt album Duyên 7: Kinh Pháp Cú – Nuôi con bằng trái tim vị Phật. Chương trình do ca sĩ Nguyễn Hiền Anh – Á quân Sao Mai 2007 dòng Thính phòng – đảm nhận vai trò tổng đạo diễn, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và doanh nhân.

Trên sân khấu, khán giả gặp lại những gương mặt quen thuộc như NSND Đức Long, NSƯT Hồng Liên, diễn viên Đào Hoàng Yến, ca sĩ Quốc Quốc, Tuấn Nguyễn, Lâm Tới, Đại sứ Phật ca Lại Thị Hải Lý và doanh nhân Lâm Hải Yến.

NSND Đức Long.

Album Duyên 7 gồm 7 khúc Thiền ca: Kinh Pháp Cú – Phẩm Ý, Ba thế hệ đồng hành, Nuôi con bằng trái tim vị Phật, Tri ân Tổ quốc, Tỉnh thức, Tán thán cõi Phật, Chú Đại Bi. Các ca khúc được thể hiện bởi Hiền Anh, NSƯT Hồng Liên, Tuấn Nguyễn, Tung Hoành Gia, Thu Hà, nhóm Bồ Đề Tâm Thiền ca… Đại sứ của album là NSƯT Hồng Liên cùng sự đồng hành của nhiều gia đình từ khắp mọi miền đất nước.

Mở màn chương trình, những ca khúc như Dậy mà đi, Còn gì đẹp hơn, Mẹ yêu con, Tri ân Tổ quốc vang lên trong không khí trang nghiêm. NSND Đức Long mang lại nhiều cảm xúc với Đất nước và Một đời người một rừng cây, trong khi các em nhỏ gây ấn tượng với tiết mục Dậy mà đi.

Phần biểu diễn của Hiền Anh.

Nghệ sĩ Hồng Liên mặc áo dài.

Điểm nhấn của đêm diễn là phần trình bày Nuôi con bằng trái tim vị Phật do NSƯT Hồng Liên, Hiền Anh và hợp xướng “Triệu trái tim phụng sự Thiền ca” thể hiện. Bản nhạc do Hiền Anh phổ từ lời của Đại đức Thích Từ Trí, gửi gắm thông điệp nuôi dạy con bằng tình thương và sự thấu hiểu. Ngoài ra, các tiết mục như Nguyện cầu, Ngàn năm một kiếp người, Chú Đại Bi – Om Mani Padme Hum… cũng khơi gợi tinh thần hiếu đạo và lòng từ bi.

Đáng chú ý, ca khúc Tán thán cõi Phật được thể hiện bởi các doanh nhân – thành viên Cộng đồng Doanh nhân Thiền ca. “Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là đem âm nhạc giúp cân bằng cảm xúc – một chìa khóa quan trọng với doanh nhân hiện đại. Thông qua đó, họ hiểu sâu triết lý nhân sinh, thêm yêu bản thân mình và làm giàu cho quê hương theo đúng tinh thần Thiện pháp”, ca sĩ Hiền Anh chia sẻ.

Đêm nhạc khép lại bằng hợp xướng Kinh Pháp Cú, để lại dư âm lắng sâu trong lòng khán giả.

Ca sĩ Hiền Anh (đứng giữa).

Với Duyên 7, Hiền Anh nhắn nhủ: “Hãy nuôi dạy con không chỉ bằng cơm áo gạo tiền, mà còn bằng sự thấu hiểu, lòng từ bi và trí tuệ. Đó chính là nền tảng để mỗi gia đình trở thành một mảnh đất an toàn, và mỗi đứa trẻ lớn lên sẽ là một hạt giống thiện lành cho xã hội”.

Cộng đồng Doanh nhân Thiền ca Việt Nam do Hiền Anh sáng lập năm 2012, hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, gắn âm nhạc với các dự án xã hội. Toàn bộ lợi nhuận từ chuỗi album Duyên đều được đưa vào quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn, xây dựng trường học, cấp học bổng và nhiều công trình nhân ái.