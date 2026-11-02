Sao Mai 2026: Lộ diện top 6, 2 thí sinh phải dừng bước sau đêm thi Giao thoa

Kết thúc liveshow 5, Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla phải dừng chân ở top 8.

Tối 1/11, liveshow 5 với chủ đề Giao thoa của cuộc thi Sao Mai 2026 đã chính thức lên sóng trực tiếng trên kênh VTV3. 8 thí sinh gồm Bùi Nguyễn Bảo Anh, H'Vi Ktla, Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đỗ Khánh An đã mang đến những tiết mục kết hợp giữa chất liệu âm nhạc truyền thống và phong cách đương đại.

Ban Giám khảo liveshow 5 gồm NSND Tấn Minh, Trưởng ban giám khảo. Các thành viên ban giám khảo gồm PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cùng hai giám khảo khách mời nhạc sĩ Giáng Son và ca sĩ Trọng Tấn.

8 thí sinh trong liveshow 5.

Mở đầu nhóm thi thứ nhất, Nguyễn Mộc An trình bày "Lời khèn trong sương núi" của nhạc sĩ Phan Bá Sang với bản phối kết hợp rap. Nhạc sĩ Giáng Son nhận xét giọng hát của Mộc An rất thuận lợi cho ca khúc lựa chọn, đồng thời khích lệ thí sinh mạnh dạn sáng tạo hơn nữa.

Tiếp đó, Mai Thu Hương thể hiện "Hồ trên núi" của nhạc sĩ Phó Đức Phương. PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn ghi nhận phần trình diễn của nữ thí sinh có sự nhiệt huyết nhưng vẫn giữ được tính tiết chế, thông minh trong cách xử lý tác phẩm.

Thí sinh Mộc An.

Thí sinh Hải Đăng.

Đỗ Hải Đăng lựa chọn "Tháng tư là lời nói dối của em" của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận định Đỗ Hải Đăng đã giải được chủ đề Giao thoa rất tốt với phần thể hiện bớt đi tính trình diễn để có thêm cảm xúc và chất tự sự. Nhạc sĩ còn bày tỏ mong muốn được hợp tác cùng thí sinh trong những bản phối mới sau này.

Khép lại nhóm thi đầu tiên, H'Vi Ktla trình bày "Ai cần ai" của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. NSND Tấn Minh, Trưởng ban Giám khảo nhận thấy H'Vi Ktla mang nét tươi mới và làm chủ sân khấu tốt. Tuy nhiên, việc kiểm soát cao độ và bung hết khả năng vẫn là điều ban giám khảo mong thí sinh tiếp tục hoàn thiện.

Ở nhóm thi thứ hai, Hoàng Thu Hà thể hiện liên khúc "Giận mà thương" trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh, với âm nhạc của Trần Hoàn và lời thơ Phùng Ngọc Hùng. Ca sĩ Trọng Tấn dành lời khen cho chất giọng ngọt ngào đặc trưng xứ Nghệ của nữ thí sinh, đồng thời đánh giá đây là thế mạnh mà cô tiếp tục phát huy tốt.

Thí sinh Thu Hà.

Thí sinh Khánh An.

Nguyễn Đỗ Khánh An kết hợp ca khúc "Phong nữ" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, lời Trần Khánh Ly, với làn Chầu văn cổ "Cô Đôi Thượng Ngàn". PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn đánh giá Nguyễn Đỗ Khánh An rất sáng và hợp với tác phẩm, chinh phục được một bản phối mới rất khó bằng cao độ chắc chắn.

Bùi Nguyễn Bảo Anh lựa chọn "Làng Quan họ quê tôi" của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, thơ Nguyễn Phan Hách. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong bất ngờ trước lựa chọn mạo hiểm của nam thí sinh khi làm mới một bản phối kinh điển. Nam nhạc sĩ ghi nhận phần trình diễn có màu sắc riêng, dù những quãng cao vẫn là điểm Bảo Anh cần tiếp tục hoàn thiện.

Khép lại nhóm thi, Nguyễn Xuân Dũng trình bày "Đàn chim Việt" của nhạc sĩ Văn Cao. Ca sĩ Trọng Tấn nhận xét nam thí sinh sở hữu giọng hát nội lực, đa dạng và có cách xử lý tác phẩm tốt.

Thí sinh H'Vi Ktla...

... và Bùi Nguyễn Bảo Anh rời cuộc thi.

Kết thúc đêm thi, Bùi Nguyễn Bảo Anh và H'Vi Ktla là hai thí sinh phải dừng bước. Sáu gương mặt tiếp tục tranh tài tại liveshow 6 gồm Nguyễn Mộc An, Đỗ Hải Đăng, Mai Thu Hương, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Xuân Dũng và Nguyễn Đỗ Khánh An.

Trước khi dừng chân, Bùi Nguyễn Bảo Anh từng gây chú ý với lựa chọn "Bài hát cho em" của nhạc sĩ Đỗ Bảo tại liveshow 2, sau đó tiếp tục thử sức với chất liệu Quan họ trong đêm Giao thoa. H'Vi Ktla cũng để lại dấu ấn qua nguồn năng lượng trẻ trung và phong cách trình diễn riêng trong các đêm thi.

Từ liveshow 5, danh sách 3 thí sinh dẫn đầu lượt bình chọn Giải Khán giả bình chọn trên nền tảng VTVgo được cập nhật ngay trên sóng trực tiếp. Cổng bình chọn tiếp tục mở đến ngày 22/11/2026, thời điểm diễn ra đêm Chung kết và Trao giải. Mỗi tài khoản được bình chọn tối đa 3 thí sinh.