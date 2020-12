"Sao" Liverpool "đá xoáy" Jose Mourinho trên mạng xã hội

Sau thất bại 1-2 của Tottenham trước Liverpool, HLV Jose Mourinho tuyên bố: “Tôi đã nói với Jurgen Klopp rằng đội chơi hay hơn đã thua. Ông ấy không đồng ý. Đó là quan điểm của ông ấy”.



Đáp trả phát ngôn của Người đặc biệt, hậu vệ Trent Alexander-Arnold đăng tải hình ảnh các cầu thủ Liverpool ăn mừng trên trang cá nhân kèm theo chú thích ngắn gọn: “Đội chơi hay hơn đã thắng”.

Chia sẻ của Trent-Alexander Arnold nhận được hơn 400.000 lượt thích và hơn 4.000 bình luận. Các ngôi sao Liverpool khác như Jordan Henderson, Curtis Jones hay Rhys Williams cũng hưởng ứng nhiệt tình.

Trên sân Anfield, Mohamed Salah là người mở tỷ số cho Liverpool với cú sút khá may mắn ở phút 26. Son Heung Min gỡ hòa cho Tottenham sau tình huống phá bẫy việt vị ở phút 33. Chiến thắng kịch tính của đội chủ nhà đến ở phút 90 khi Robert Firmino bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Hugo Lloris.

Theo thống kê, Liverpool hoàn toàn vượt trội Tottenham về tỷ lệ kiểm soát bóng (76% so với 24%), số lần dứt điểm (17 so với 8), số cú dứt điểm trúng đích (11 so với 2). Sau chiến thắng này, The Kop vượt mặt Gà trống để chiếm ngôi đầu Premier League./.