Sao lại kêu ca khi bố mẹ bắt đóng sinh hoạt phí, lớn rồi đừng ăn bám nữa

Tôi không hiểu vì sao nhiều bạn trẻ lại thấy ấm ức, tủi thân khi bố mẹ yêu cầu đóng sinh hoạt phí mỗi tháng; đó là nghĩa vụ đương nhiên của người trưởng thành cơ mà.

Tôi khó thông cảm với sự ấm ức và oán trách của tác giả bài: “Ra trường thất nghiệp, tôi vẫn bị bố mẹ ghi nợ 3 triệu đồng/tháng tiền sinh hoạt”, không đồng tình với cách nhìn nhận của bạn về mối quan hệ gia đình. Việc một thanh niên đã tốt nghiệp đại học vẫn được sống dưới mái nhà của cha mẹ mà không phải trả phí là một đặc ân, chứ không phải quyền lợi hiển nhiên.

Cha mẹ nuôi bạn ăn học đến mức đó rồi - về tuổi đã là người trưởng thành, về chu cấp thì đã đem lại cho bạn bằng đại học - thì không còn nghĩa vụ tiếp tục “bao cấp”.

Khi cha mẹ yêu cầu con cái trưởng thành trích một phần thu nhập để đóng chi phí sinh hoạt , đó không chỉ là bài toán kinh tế mà còn là yêu cầu về sự tự lập. Nếu ở trong nhà mà không đóng tiền, nói thì khó nghe nhưng rõ ràng là bạn đang ăn bám bố mẹ, ở tuổi 25. Bố mẹ không đòi ngay mà chỉ ghi nợ và nhắc bạn điều đó nghĩa là họ tôn trọng bạn như một người trưởng thành và độc lập, và đã thông cảm, thấu hiểu khó khăn của con cái rồi.

Bạn oán trách có lẽ do trong thâm tâm vẫn nghĩ rằng chừng nào chưa lập gia đình riêng thì mình vẫn là con bé bỏng của bố mẹ, nếu họ đòi bạn trả tiền nhà, tiền ăn nghĩa là họ quá đáng.

Đã tốt nghiệp đi làm thì nên coi việc đóng phí sinh hoạt cho bố mẹ là trách nhiệm. (Ảnh minh họa: AI)

Ở phương Tây, con người bước vào dấu mốc 18 tuổi - có quyền công dân - cũng là lúc phải tự lập, nghĩa là tự kiếm tiền chi trả cho mọi nhu cầu cá nhân. Nhiều người trẻ tự vay tiền để học đại học dù số tiền ấy không là gì đối với bố mẹ họ. Tóm lại, đã là người lớn thì phải tự nuôi mình.

Trong khi đó, ở xã hội Việt Nam, cha mẹ thường bao bọc con cái đến tận khi lập gia đình. Khi con cái đã hoàn tất việc học hành và bắt đầu đi làm, nhiều bố mẹ vẫn tiếp tục bao cấp. Con kiếm được tiền thì tự để dành hoặc muốn tiêu gì thì tiêu, nếu vẫn ở cùng bố mẹ thì các chi phí do bố mẹ lo cả. Nhiều bậc phụ huynh yêu cầu con đóng một khoản khá “tượng trưng” - vài triệu đồng một tháng - như một bài học về tính tự lập, về việc “không có bữa trưa nào là miễn phí” hoặc về quản lý tài chính.

Có lẽ vì vậy mà nhiều người con vẫn có tư tưởng dựa dẫm và “không chịu lớn”.

Đừng quên rằng, trước khi bạn kiếm được những đồng lương đầu tiên, cha mẹ đã phải gồng gánh hơn hai chục năm trời để nuôi bạn ăn học. Khi đã đi làm và đóng vài ba triệu đồng mỗi tháng, bạn chưa trả cái ơn ấy đâu mà chỉ mới trả một phần chi phí phục vụ cuộc sống của chính bạn hiện tại, và bố mẹ vẫn đang tiếp tục bù vào chỗ thiếu.

Nhà là do bố mẹ xây, bạn ở không đóng tiền. Tiền ăn uống, điện nước, internet, tiền dầu gội sữa tắm, chi phí duy trì sự sạch sẽ và tiện nghi của ngôi nhà... nếu thực sự hạch toán sòng phẳng sẽ là con số không nhỏ, nhất là trong bối cảnh vật giá leo thang.

Tôi rất hiểu sự khó khăn của những người trẻ trong buổi đầu lập nghiệp, khi chuyện kiếm tiền và tìm việc không hề dễ dàng. Tuy nhiên, đó là điều chính bạn phải đối mặt và tìm cách giải quyết chứ đừng nghĩ bố mẹ vẫn có nghĩa vụ mang gánh nặng ấy thay mình, chỉ vì bạn chưa tách ra ở riêng.

“Sống cùng bố mẹ bị yêu cầu đóng tiền mỗi tháng” là chuyện mà khá nhiều bạn trẻ phàn nàn trên diễn đàn mạng gần đây, với nhiều quan điểm khác nhau. Không ít bạn trẻ cho biết họ không xin tiền bố mẹ để tiêu từ khi còn học đại học, và tốt nghiệp xong thì tự đề xuất đóng góp cho chi tiêu gia đình một cách thực tế chứ không phải “cho có”. Tôi thấy đó mới là thái độ của một người trưởng thành.

Nếu đang khó khăn về tài chính, bạn có thể tiếp tục đề nghị bố mẹ giúp đỡ, nhưng phải xác định vấn đề của mình thì mình phải tự giải quyết trong thời gian sớm nhất để gánh nặng không đè lên họ quá lâu. Và hãy nhớ rằng đây là món nợ tiếp theo của bạn chứ không phải nghĩa vụ của phụ huynh. Chớ kêu ca khi bị yêu cầu đóng sinh hoạt phí vì bạn lớn rồi, “cần câu cơm” cũng được bố mẹ cho rồi, cứ dựa dẫm, ăn bám nữa thì không nên.

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