Sao khủng quy tụ đám cưới Diễm My 9x: Nhã Phương - Lan Ngọc đổ bộ, dàn phù dâu toàn mỹ nhân Vbiz?

Diễm My 9x và Diệu Nhi từng tham gia chung phim và trở nên thân thiết. Tại đám cưới Anh Tú - Diệu Nhi, Diễm My 9x và bạn trai cũng đã dành thời gian đến dự. Không những vậy, nữ diễn viên còn góp mặt trong dàn phù dâu của Diệu Nhi. Nhiều người cho rằng vợ chồng Diệu Nhi chắc chắn xuất hiện chúc phúc cho Diễm My 9x trong ngày cưới