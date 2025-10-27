Sao Khánh Vy giàu thế?

Nhiều người tò mò: cô gái nhỏ nhắn này làm thế nào để vừa có sự nghiệp rực rỡ, vừa đạt đến mức độ thành công tài chính hiếm thấy trong giới MC trẻ?

Từ cô học trò giỏi đến MC song ngữ đình đám

Khánh Vy sinh năm 1999, từng là “hiện tượng mạng” khi nói được 7 thứ tiếng. Tốt nghiệp loại Giỏi Học viện Ngoại giao, cô nhanh chóng bước vào lĩnh vực truyền hình với vai trò MC của “Đường Lên Đỉnh Olympia”, đồng thời dẫn dắt nhiều chương trình lớn, sự kiện song ngữ và các cuộc thi sắc đẹp.

Ít ai biết, Khánh Vy bắt đầu kiếm tiền từ năm học lớp 3, với vai trò MC thiếu nhi, nhận cát-xê chỉ 50.000 đồng mỗi số. Cô từng kể rằng mình luôn ý thức phải tự lập và nỗ lực từ sớm. Sau thời gian tạm dừng công việc để tập trung học, Vy trở lại nghề dẫn chương trình chuyên nghiệp khi bước vào đại học. Từ đó sự nghiệp của cô có những bước tiến liên tục.

Không dừng lại ở đó, Khánh Vy còn là một content creator nổi bật với hơn 2,15 triệu người theo dõi trên YouTube, cùng lượng tương tác lớn trên Facebook và TikTok. Cô thường chia sẻ về học tập, phát triển bản thân, ngoại ngữ và lối sống tích cực, hầu hết là những nội dung truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, ngôn ngữ tinh tế và phong thái hiện đại, Khánh Vy trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng lớn “chọn mặt gửi vàng” trong các chiến dịch quảng bá, hợp tác thương hiệu.

Nguồn thu chính của Khánh Vy hiện nay đến từ dẫn chương trình song ngữ, quảng cáo thương hiệu, hợp đồng KOL, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, viết sách, đầu tư bất động sản và chứng khoán... Với khả năng tiếng Anh lưu loát, cô thường xuất hiện trong các sự kiện quốc tế, góp phần định hình hình ảnh một nữ MC thông minh và năng động. Chính sự cần mẫn, kỷ luật và thông minh trong cách quản lý hình ảnh, tài chính đã giúp Khánh Vy tích lũy khối tài sản đáng kể ở tuổi còn rất trẻ.

Bộ sưu tập xe riêng

Chiếc xe đầu tiên mà Khánh Vy sở hữu là Honda Civic 2018, được mua khi cô mới 19 tuổi. Đây là mẫu xe cũ được chọn vì tính thực dụng, phù hợp với nhu cầu di chuyển đi làm và ghi hình. Dù không phải siêu xe, Civic vẫn là lựa chọn khởi đầu đáng nể cho một sinh viên mới ra trường.

Chiếc xe này có thiết kế thể thao, tiết kiệm nhiên liệu và được trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing. Giá xe mới lúc đó dao động từ 730 đến 929 triệu đồng, nhưng Vy chọn xe đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí.

Sau 4 năm làm việc chăm chỉ, vào tháng 10/2023, Khánh Vy “nâng cấp” lên chiếc Mercedes E200 Exclusive trị giá khoảng 2,54 tỷ đồng. Mẫu sedan hạng sang này ghi dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp, thể hiện sự ổn định và thành công của cô gái 9X. Nội thất da cao cấp, hệ thống giải trí MBUX hiện đại và động cơ 2.0L mạnh mẽ giúp chiếc xe trở thành “văn phòng di động” trong lịch trình bận rộn của nữ MC.

Không dừng lại ở đó, ở tuổi 26, Khánh Vy tiếp tục gây chú ý khi tự thưởng cho mình chiếc Mercedes AMG C43 – dòng xe thể thao hiệu năng cao, có giá gần 4 tỷ đồng. Chiếc sedan này được trang bị động cơ 2.0L turbo mild-hybrid công suất 408 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 4,6 giây.

Nhiều người nhận xét: nếu chiếc Civic là biểu tượng cho khởi đầu chăm chỉ, E200 tượng trưng cho sự vững vàng, thì AMG C43 chính là “trái ngọt” của hành trình nỗ lực không ngừng.

Sở hữu từ BĐS đến hàng hiệu

Năm 2022, Khánh Vy chính thức sở hữu căn hộ đầu tiên của riêng mình và đón bố mẹ lên Hà Nội sinh sống cùng. Tổ ấm mới rộng khoảng 100 m², gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm, được cô chăm chút kỹ lưỡng từ khâu thiết kế đến bày trí nội thất.

Trong đoạn video chia sẻ với khán giả, nữ MC gây ấn tượng với phong cách sống tối giản và tinh tế. Căn hộ mang tông trắng chủ đạo, được sắp xếp gọn gàng, hài hòa, thể hiện rõ gu thẩm mỹ nhẹ nhàng nhưng hiện đại của chủ nhân. Khánh Vy cho biết cô ưu tiên không gian thoáng đãng, ít đồ đạc để tạo cảm giác thư thái sau những ngày làm việc bận rộn.

Đầu năm 2023, trong một video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, cô tiếp tục hé lộ đã mua thêm một căn nhà tại TP.HCM. “Năm vừa qua, mình đã làm việc rất chăm chỉ để có được một chỗ ở ổn định trong Sài Gòn,” nữ MC của VTV chia sẻ.

Không chỉ đầu tư cho nhà cửa, Khánh Vy còn sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu ấn tượng. Cô sẵn sàng chi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho các túi xách đến từ những thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Chanel hay Dior.

Trong đó có thể kể đến chiếc Dior Book Tote trị giá khoảng 3.500 USD (gần 90 triệu đồng) và Lady Dior Bag màu trắng – dòng túi kinh điển có giá khoảng 150 triệu đồng.

Phong cách thời trang của Khánh Vy cũng được đánh giá cao với những bộ trang phục từ các nhà mốt quốc tế, phản ánh hình ảnh một nữ MC trẻ trung, thành đạt và biết tận hưởng thành quả lao động của mình.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)