Sao Indonesia tuyên bố “chiến đấu đến cùng” hòng đánh bại tuyển Việt Nam

Tuyển Indonesia đang rất quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam trên sân nhà để đoạt vé sớm vào bán kết giải AFF Cup.

Tối 3/8, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu thứ ba tại bảng A, AFF Cup 2026 gặp Indonesia. Đội quân của HLV Kim Sang-sik đang gặp bất lợi do đứng dưới ở BXH, cộng với việc phải thi đấu trên sân khách.

Trước trận đấu, cầu thủ nhập tịch Marc Klok bên phía Indonesia đã “gửi chiến thư” tới tuyển Việt Nam. Cầu thủ này cho rằng Indonesia duy trì tinh thần chiến đấu mà họ đã thể hiện trong hai trận đấu đầu tiên, hòng hướng tới chiến thắng trước tuyển Việt Nam.

"Hãy tiếp tục chiến đấu đến cùng. Tôi tự hào về nỗ lực của toàn đội và một chiến thắng nữa. Cảm ơn sự ủng hộ. Nhiệm vụ lớn đang chờ đợi vào ngày mai, thứ Hai," Marc Klok nói.

Trong khi đó, tiền vệ ngôi sao Eliano Reijnders cũng bày tỏ niềm tự hào sau khi giúp Indonesia giành kết quả tốt ở 2 trận đầu tiên, và đó là sự chuẩn bị quan trọng của đội chủ nhà trước khi chạm trán tuyển Việt Nam.

“Hai chiến thắng từ hai trận đấu. Thứ Hai chúng ta sẽ tiếp tục hướng tới chiến thắng tiếp theo," Eliano Reijnders viết trên tài khoản mạng xã hội.

Tuyển Indonesia đang rất tự tin trước trận gặp tuyển Việt Nam.

Hậu vệ trái Shayne Pattynama cũng bày tỏ sự lạc quan trước trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Cầu thủ này viết trên trang cá nhân: “Rất vui vì đã ghi bàn. Quan trọng hơn, đây là một chiến thắng nữa cho toàn đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới 3 điểm ở trận tiếp theo”.

Trận đấu giữa Indonesia gặp Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Pakansari ở Bogor vào tối mai. Nếu thắng, Indonesia sẽ ghi tên mình vào bán kết, dù còn một trận gặp Singapore.

Nếu kịch bản đó xảy ra, tuyển Việt Nam sẽ mất quyền tự quyết. Toàn đội cần thắng Campuchia lượt cuối, đồng thời hy vọng Indonesia sẽ không cầm hoà Singapore ở lượt cuối.