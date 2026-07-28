Sao Indonesia tiếc vì không ghi được 8 bàn để vượt qua tuyển Việt Nam

Ngôi sao nhập tịch của Indonesia cho rằng đáng lẽ đội nhà phải ghi được 7 hoặc 8 bàn vào lưới Campuchia.

Tuyển Indonesia vừa có trận ra quân khá hoàn hảo khi “đè bẹp” Campuchia 5-1 tại bảng A, AFF Cup 2026. Đây là trân đấu mà đội chủ nhà đã tung ra tới 26 pha dứt điểm, cực kỳ áp đảo so với 3 cú sút của Campuchia.

Sau trận, cầu thủ nhập tịch Marc Klok của Indonesia tỏ ra chưa thật sự hài lòng. Tiền vệ này cho rằng đáng lẽ đội nhà cần phải ghi nhiều bàn thắng hơn thay vì chỉ dừng lại ở con số 5.

“Chúng tôi giành chiến thắng với tỷ số khá đậm, nhưng tôi nghĩ rằng với thế trận ngày hôm nay, chúng tôi đáng lẽ phải ghi nhiều bàn thắng hơn, có lẽ là 7 hoặc 8 bàn.

Dù sao ba điểm đầu tiên như vậy cũng là ổn. Tôi khá hài lòng với trận đấu mở màn. Tôi cũng tin tưởng vào đội bóng này. Chúng tôi có những cầu thủ giỏi và một huấn luyện viên giỏi, và sự ăn ý giữa các thành viên khá tốt”.

Ở trận đấu tối qua, Marc Klok đã thi đấu 45 phút. Anh được thay ra ngay đầu hiệp hai và nhường chỗ cho Kadek Agung.

Tuyển Indonesia có trận ra quân khá ấn tượng.

Trong khi đó, HLV trưởng John Herdman lại nhấn mạnh rằng tuyển Indonesia không được phép tự mãn dù vừa thắng đậm. Ông kêu gọi tất cả các cầu thủ tiếp tục tập trung vào từng trận đấu một.

"Không, chúng tôi đã nói rằng điều quan trọng là phải tập trung vào từng trận đấu một. Hôm nay, trọng tâm là thực hiện chiến thuật đã đề ra và áp dụng những gì đã đạt được trong ba tuần qua vào trận đấu này," HLV Herdman nói sau trận đấu.

HLV John Herdman cũng ca ngợi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Ông nhấn mạnh sự đoàn kết của họ là một lợi thế quan trọng để đối mặt với giải đấu.

“Tôi hài lòng với màn trình diễn, nỗ lực và thái độ của các cầu thủ. Có một tinh thần đoàn kết thực sự. Họ đang chiến đấu cùng nhau, họ đang chơi cùng nhau, và họ dường như đang tận hưởng bóng đá. Tôi thực sự hài lòng với khởi đầu tốt này”.

Vị thuyền trưởng bên phía Indonesia cũng hết lời khen ngợi tiền đạo Mitchell Baker, người lập cú hat-trick ngay trong trận ra mắt, chỉ 2 tuần sau khi chính thức nhập tịch Indonesia.

“Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến ông Erick Thohir, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), và Tổng thống Cộng hòa Indonesia vì sự hỗ trợ của họ trong việc đưa Mitchell Baker về nước, sự hỗ trợ mà họ đã dành cho, và những nỗ lực mà họ đã bỏ ra để biến điều này thành hiện thực.

Chàng trai trẻ này vừa có một màn ra mắt như mơ. Đó là một màn trình diễn tuyệt vời của toàn đội, nhưng đây là một khoảnh khắc rất đặc biệt đối với một cầu thủ trẻ."

“Ghi ba bàn thắng trong trận ra mắt quốc tế, thật là một khoảnh khắc đặc biệt. Nhưng tôi nghĩ có rất nhiều người thầm lặng phía sau hậu trường đã giúp khoảnh khắc này trở thành hiện thực, trong đó có Mitchell," HLV Herdman nhấn mạnh.

Hiện ở bảng A, tuyển Singapore tạm dẫn đầu với 6 điểm nhưng đã thi đấu 2 lượt trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam xếp nhì với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +7 sau 1 lượt trận còn Indonesia đứng ngay phía dưới do kém hiệu số.

Nhiều khả năng trận đối đầu trực tiếp giữa Indonesia gặp tuyển Việt Nam (ngày ⅜) sẽ có tính chất quyết định ngôi đầu bảng trước khi tiến vào vòng bán kết.