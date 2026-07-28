Baker được chấm điểm cao hơn Đình Bắc, dàn nhập tịch Indonesia “đe doạ” tuyển Việt Nam

Phong độ chói sáng của ngôi sao nhập tịch vừa ra mắt tuyển Indonesia, Mitchell Baker, đang khiến tuyển Việt Nam phải quan ngại.

Tuyển Indonesia đã có màn thị uy sức mạnh đầy ấn tượng khi “đè bẹp” Campuchia với tỷ số 5-1 ở lượt trận thứ hai AFF Cup 2026. Không chỉ áp đảo về thế trận, đội bóng xứ Vạn đảo còn cho thấy chiều sâu lực lượng đáng nể khi hàng loạt cầu thủ nhập tịch đồng loạt tỏa sáng. Theo thống kê từ Flashscore, Indonesia sở hữu tới 4 cầu thủ được chấm trên 8 điểm, trong đó tiền đạo vừa nhập tịch Indonesia, Mitchell Baker, chính là ngôi sao nổi bật nhất.

Mitchell Baker có trận ra mắt tuyển Indonesia không thể hoàn hảo hơn. Chân sút này nhận điểm số lên tới 9,8 từ Flashcore - cao nhất trận đấu và gần như chạm ngưỡng hoàn hảo. Số điểm mà Baker nhận cũng cao hơn số điểm của Đình Bắc, người cũng mới lập hat-trick vào lưới Timor Leste (được Flashcore chấm 9,7).

Mỗi lần có bóng, Baker đều khiến hàng thủ Campuchia rơi vào trạng thái báo động với tốc độ, khả năng di chuyển thông minh và đặc biệt là khả năng không chiến vô cùng lợi hại với lợi chiều cao 1m96. Anh trở thành trung tâm của mọi đợt tấn công và là đầu tàu trong chiến thắng hủy diệt của đội nhà.

Baker có trận ra mắt chói sáng.

Ngay phía sau Baker là một ngôi sao nhập tịch khác, Thom Haye với điểm số 9,3. Tiền vệ nhập tịch tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là bộ não trong lối chơi của Indonesia. Haye kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, phân phối bóng chính xác và liên tục mở ra khoảng trống cho các đồng đội. Không quá phô trương, nhưng tầm ảnh hưởng của cầu thủ này trải rộng trên toàn mặt sân.

Một cái tên khác cũng xứng đáng nhận nhiều lời khen là Sandy Walsh. Hậu vệ nhập tịch này được Flashscore chấm 9,1 điểm sau màn trình diễn gần như hoàn hảo. Walsh lên công về thủ không biết mệt, hỗ trợ tấn công hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo sự chắc chắn ở mặt trận phòng ngự. Cùng với Haye và Baker, anh tạo nên bộ khung cực kỳ chất lượng của Indonesia.

Trong khi đó, Tijjani Reijnders cũng có một trận đấu xuất sắc với điểm số 8,5. Tiền vệ này cho thấy đẳng cấp vượt trội bằng khả năng thoát pressing, giữ bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Sự xuất hiện của Reijnders giúp Indonesia dễ dàng duy trì quyền kiểm soát và bóp nghẹt những nỗ lực phản kháng của Campuchia.

Các ngôi sao nhập tịch vẫn có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến thắng ấn tượng của Indonesia.

Ở tuyến dưới, Ridho và Klok đều chơi tròn vai, nhận 7,0 điểm. Bộ đôi này thi đấu ổn định, hạn chế tối đa những khoảng trống trước khung thành Argawinata. Dù thủ môn Indonesia chỉ được chấm 6,1 điểm sau khi phải nhận một bàn thua, nhưng nhìn chung anh không gặp quá nhiều áp lực bởi thế trận một chiều mà đội nhà tạo ra.

Đáng chú ý, Indonesia còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể khi các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị vẫn tạo được dấu ấn. Kadek Agung nhận 7,1 điểm sau khi vào sân đầu hiệp hai, trong khi Raven J. thậm chí được chấm tới 7,7 điểm. Sự xuất hiện của họ giúp sức ép của Indonesia không hề suy giảm trong những phút cuối trận.

Chiến thắng 5-1 trước Campuchia không chỉ mang về 3 điểm cho Indonesia mà còn là lời cảnh báo cực mạnh gửi tới tuyển Việt Nam. Với phong độ chói sáng của Baker cùng sự xuất sắc của Haye, Walsh hay Reijnders, đội bóng xứ Vạn đảo đang cho thấy họ sở hữu một trong những tập thể đáng gờm nhất tại AFF Cup 2026. Nếu tiếp tục duy trì màn trình diễn này, Indonesia chắc chắn sẽ là thử thách cực đại cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.