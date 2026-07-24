Đình Bắc được chấm điểm “trên trời” nhờ hat-trick, Hoàng Hên – Hoàng Đức cùng rực rỡ

Tuyển Việt Nam đã có màn ra quân đầy ấn tượng tại AFF Cup 2026 khi dễ dàng đánh bại Timor Leste với tỷ số 7-0. Dễ hiểu khi các ngôi sao tấn công của Việt Nam đều được chấm điểm rất cao.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik áp đảo hoàn toàn đối thủ ngay từ những phút đầu tiên, ghi liền 5 bàn thắng trong hiệp một để sớm định đoạt cục diện trận đấu. Trong hiệp hai, toàn đội tạo thêm nhiều cơ hội để ghi thêm 2 bàn, khép lại trận đấu với chiến thắng 7-0.

Không chỉ vượt trội về mặt tỷ số, các tuyển thủ Việt Nam còn nhận được hàng loạt điểm số rất cao từ chuyên trang Flashscore. Nổi bật nhất là Đình Bắc, người được chấm tới 9,7 điểm, cao nhất trận đấu và cũng là cầu thủ duy nhất tiến sát mốc điểm tuyệt đối.

Tiền đạo sinh năm 2004 đã có một ngày thi đấu bùng nổ. Với khả năng di chuyển linh hoạt, tốc độ cùng sự tự tin trong những pha xử lý ở khu vực cấm địa, Đình Bắc liên tục khiến hàng thủ Timor Leste rơi vào tình trạng báo động. Không chỉ trực tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm, anh còn tích cực phối hợp với các vệ tinh xung quanh, giúp hàng công tuyển Việt Nam vận hành đầy biến hóa. Điểm số 9,7 là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho màn trình diễn xuất sắc của chân sút trẻ.

Đình Bắc có trận đấu chói sáng.

Ngay phía sau Đình Bắc là Hoàng Đức, cầu thủ nhận 9,2 điểm. Tiền vệ này tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là "bộ não" nơi tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Trong một thế trận mà đội nhà kiểm soát gần như tuyệt đối, Hoàng Đức đóng vai trò điều phối nhịp độ, thực hiện những đường chuyền mở hướng tấn công và kết nối hiệu quả giữa các tuyến. Sự điềm tĩnh trong từng pha xử lý của anh giúp tuyển Việt Nam duy trì sức ép liên tục lên phần sân đối phương.

Một trong những điểm sáng khác là Hoàng Hên, người được Flashscore chấm 8,8 điểm. Hoàng Hên hoạt động năng nổ, tích cực tham gia vào các tình huống phối hợp và cũng sở hữu một cú đúp trong trận đấu.

Trong khi đó, Quang Hải cũng được chấm tới 8,9 điểm, cao thứ 3 bên phía tuyển Việt Nam. Anh là người có đóng góp lớn trong các pha tấn công của tuyển Việt Nam và cũng ghi được 1 bàn thắng.

Hoàng Hên cũng có trận đấu rất hiệu quả.

Tương tự, Xuân Son cũng để lại dấu ấn với số điểm 8,2. Tiền đạo nhập tịch tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng nhờ nền tảng thể lực sung mãn, khả năng thu hút hàng thủ đối phương. Tiền đạo gốc Brazil cũng đóng góp một bàn thắng trong trận đấu.

Trong khi đó, hàng thủ tuyển Việt Nam có một buổi tối tương đối nhàn nhã khi Timor Leste gần như không tạo ra được sức ép đáng kể. Thủ môn Patrik Lê Giang được Flashcore chấm thấp nhất trong số các cầu thủ đá chính bên phía Việt Nam, với điểm số 6,7.

Ở các vị trí còn lại, hầu hết cầu thủ Việt Nam đều được chấm từ 7 điểm trở lên. Điều đó cho thấy tuyển Việt Nam đã có một trận đấu rất thành công, từ khâu tổ chức tấn công, kiểm soát tuyến giữa đến khả năng phòng ngự, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đều vận hành khá trơn tru.

Đáng chú ý, việc có tới 5 cầu thủ đạt từ 8,2 điểm trở lên, trong đó Đình Bắc và Hoàng Đức vượt mốc 9 điểm, phản ánh đúng sự áp đảo của tuyển Việt Nam trong suốt 90 phút. Đây cũng là tín hiệu rất tích cực với HLV Kim Sang-sik khi nhiều nhân tố trên hàng công cùng lúc đạt phong độ cao, thay vì phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất.

Chiến thắng trước Timor Leste mới chỉ là bước khởi đầu, song màn trình diễn của tuyển Việt Nam đã mang đến nhiều kỳ vọng. Nếu tiếp tục duy trì được sự hiệu quả trong khâu tấn công cùng khả năng kiểm soát thế trận như trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể tự tin hướng tới những thử thách khó khăn hơn trên hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2026.