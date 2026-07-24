DIỄN BIẾN Timor Leste vs Việt Nam: Tuyển Việt Nam tạo “mưa bàn thắng” để gây áp lực cho Indonesia?

Tường thuật trực tiếp diễn biến trận đấu giữa Timor Leste gặp tuyển Việt Nam thuộc lượt trận mở màn bảng A, AFF Cup 2026 (20h30 ngày 24/7).

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Timor Leste: Dylan Jose Niski; Juvito Moniz, Joao Varudo, Ryan Harris Jom, Anizo Correia; Palomito Ribeiro, Natalino de Jesus; Claudio Osorio, Tristan Xavi Arrarte, Luís Figo; Joao Pedro.

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu; Trương Tiến Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tài Lộc; Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Phong độ:

-Tuyển Việt Nam toàn thắng 17 trận liên tiếp gần nhất, bao gồm 4 trận giao hữu trước AFF Cup 2026 (trong đó có 3 trận với các CLB của Hàn Quốc).

-Tuyển Việt Nam bất bại 24 trận liên tiếp ở mọi đấu trường. Lần gần nhất “Những chiến binh sao Vàng” thất bại là trận thua Thái Lan 1-2 trong khuôn khổ giao hữu từ tháng 9/2024.

-Timor Leste thắng 3, thua 10 trong 13 trận liên tiếp gần nhất. Tính ở 2 trận gần nhất, họ đều thắng Brunei trong khuôn khổ tranh vé play-off dự AFF Cup 2026.

Tuyển Việt Nam đang đạt phong độ cao trước AFF Cup 2026.

Thống kê:

-Tuyển Việt Nam đã ghi được 17 bàn thắng trong 5 trận đấu gần nhất, trung bình 3,4 bàn mỗi trận.

-Hàng phòng ngự của Việt Nam chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 5 trận đấu, trung bình 0,6 bàn mỗi trận.

-Trước năm 2026, Timor Leste đã bốn lần tham dự giải vô địch Đông Nam Á, nhưng đều dừng bước từ vòng bảng (2004, 2018, 2020 và 2024).

Nhận định: Tuyển Việt Nam thắng đậm, khởi đầu thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vương?

ĐT Việt Nam sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026 (ASEAN Hyundai Cup 2026) bằng cuộc đối đầu với Timor Leste vào lúc 20h30 tối nay trên sân Chonburi (Thái Lan). Do Timor Leste chưa đáp ứng điều kiện tổ chức các trận đấu quốc tế, trận đấu được tổ chức trên sân trung lập tại Thái Lan.

Trên lý thuyết, đây là đối thủ dễ chịu nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở bảng A. Timor Leste chỉ giành quyền tham dự vòng chung kết sau khi vượt qua vòng loại và vẫn bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất khu vực Đông Nam Á. Dù sở hữu một vài cầu thủ đáng chú ý đang thi đấu ở Indonesia và Malaysia như Gali Freitas hay João Pedro, sức mạnh tập thể của đội bóng này vẫn khó có thể so sánh với nhà đương kim vô địch.

Tuyển Việt Nam hướng tới một chiến thắng thuyết phục trước Timor Leste.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam mang đến giải đấu lực lượng giàu kinh nghiệm cùng nhiều gương mặt đang đạt phong độ tốt. Với lối chơi kiểm soát bóng và pressing tầm cao mà HLV Kim Sang-sik xây dựng, đội bóng áo đỏ được kỳ vọng sẽ sớm áp đặt thế trận. Mục tiêu không chỉ là 3 điểm mà còn là một chiến thắng cách biệt để tạo lợi thế về hiệu số, bởi phía trước Việt Nam vẫn còn những thử thách lớn hơn mang tên Singapore và đặc biệt là Indonesia trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Điểm đáng chú ý là Timor Leste thường chơi với đội hình lùi sâu, ưu tiên phòng ngự số đông và chờ cơ hội phản công. Tuy nhiên, với lực lượng mạnh hơn rất nhiều, tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn để ghi bàn vào lưới Timor Leste. Nếu ghi bàn sớm, đội quân của HLV Kim Sang-sik có thể sẽ tạo ra một tỷ số đậm.

Với sự chênh lệch rõ rệt về trình độ, kinh nghiệm và chất lượng nhân sự, một chiến thắng dành cho tuyển Việt Nam gần như là nhiệm vụ trong tầm tay. Điều người hâm mộ chờ đợi không chỉ là 3 điểm mà còn là màn trình diễn thuyết phục của toàn đội, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước khi bước vào các trận đấu mang tính quyết định ở vòng bảng.

Danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2026



