Sào huyệt của Trấn Thành

Trấn Thành được biết đến là MC quốc dân và là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Nhiều năm hoạt động và cống hiến trong nghề đã giúp anh tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Có thể nói, sự nghiệp thành công cùng gu sống sang trọng giúp nam MC trở thành một trong những nghệ sĩ sở hữu cuộc sống đáng mơ ước nhất showbiz.

Nhắc đến cơ ngơi đắt đỏ của Trấn Thành, dân tình sẽ nhớ ngay đến "sào huyệt" độc lạ, nơi anh dành không gian riêng chỉ để... trưng bày hơn 600 chai nước hoa. Căn phòng này có thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẳng cấp, nhìn đâu cũng thấy mùi tiền. Bộ sưu tập của nam MC quy tụ toàn những thương hiệu nổi tiếng thế giới, với mỗi chai nước hoa có giá trung bình từ 10 - 30 triệu đồng, đưa tổng giá trị "sào huyệt" lên mức hàng tỷ đồng. Với mức độ đầu tư mạnh tay cùng niềm đam mê đặc biệt, Trấn Thành được dân tình hài hước đặt cho biệt danh "người đàn ông thơm nhất Việt Nam".

Trấn Thành tự gọi căn phòng nước hoa là "sào huyệt" của riêng mình

Nơi đây trưng bày lên đến hơn 600 loại nước hoa từ bình dân đến cao cấp đều có đủ

Không chỉ "sào huyệt" nước hoa, mà cả căn hộ của Trấn Thành đều toát mùi tiền!

Chi mạnh tay để dành hẳn một căn phòng trưng bày nước hoa, đủ thấy toàn bộ không gian sống của Trấn Thành và bà xã Hari Won sẽ còn xịn xò đến mức nào. Được biết, căn hộ trị giá hơn 20 tỷ đồng của cặp đôi tọa lạc tại trung tâm TP.HCM, sở hữu tầm nhìn đắt giá bao quát toàn thành phố. Dù không "flex" quá nhiều nhưng chỉ cần lướt qua vài hình ảnh cũng đủ cảm nhận cuộc sống tiện nghi, sang trọng mà Trấn Thành và Hari Won đang tận hưởng.

Cơ ngơi của Trấn Thành sở hữu view "khủng" có thể ngắm nhìn thành phố từ trên cao

Phòng khách

Căn hộ của cặp đôi được thiết kế theo phong cách tối giản hiện đại, lấy hai tông màu xám - ghi làm nền, vừa sang trọng vừa dễ kết hợp nội thất. Không gian phòng khách, bếp và ban công được thiết kế liền mạch, giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập từ sáng đến chiều, mang lại cảm giác rộng rãi, thoáng đãng. Trấn Thành đã chi hơn 5 tỷ đồng cho nội thất và lắp đặt hệ thống thiết bị thông minh, biến tổ ấm thành không gian sống tiện nghi và hiện đại bậc nhất.

Phòng bếp

Phòng bếp gây ấn tượng nhờ thiết kế hiện đại, vừa đẹp vừa tiện nghi. Bàn bếp với tông vàng nổi bật trở thành điểm nhấn hút mắt. Tại không gian này, Trấn Thành trang bị nhiều thiết bị thông minh để thuận tiện sinh hoạt, từ máy lọc nước Kangen K8 trị giá khoảng 109 triệu đồng đến tủ lạnh LG Inverter giá gần 52 triệu đồng, vừa tiện dụng vừa sang trọng.

Phòng tắm

Phòng tắm sang trọng tiếp tục trung thành với tông xám chủ đạo, kết hợp hài hòa cùng những điểm nhấn màu đen, tạo sự đồng điệu với tổng thể căn hộ. Ngay cả những chi tiết nhỏ như khăn tắm hay thảm lau chân cũng được vợ chồng Trấn Thành tinh tế lựa chọn, mang hiệu ứng "toner-sur-tone" hoàn hảo.

Điểm nhấn đắt giá nhất trong căn phòng này chính là bồn tắm đặt cạnh cửa kính lớn, nơi vừa có thể ngâm mình thư giãn vừa ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao - chuẩn "chill mode" sau một ngày làm việc căng thẳng.