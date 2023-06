Sao Hollywood qua đời ở tuổi 71 sau tai nạn xe máy

Barry McPherson - người đại diện của nam diễn viên Treat Williams - đã xác nhận cái chết của Williams trong một tuyên bố với The Hollywood Reporter. Theo Cảnh sát Bang Vermont cho biết trong một tuyên bố, diễn viên 71 tuổi đang ở trên một chiếc mô tô thì va chạm với một chiếc ô tô trên Đường 30 gần Dorset, Vermont.

Một cuộc điều tra ban đầu chỉ ra rằng người điều khiển ô tô "dừng lại, ra hiệu rẽ trái rồi rẽ vào đường của một chiếc mô tô Honda VT700c đời 1986 do Williams điều khiển. Williams đã không thể tránh khỏi một vụ va chạm và bị văng khỏi xe máy của mình. Ông bị thương nặng và được trực thăng đưa đến Trung tâm Y tế Albany ở Albany, New York, nơi nam diễn viên 71 tuổi được tuyên bố là đã chết".

Cũng theo báo cáo của cảnh sát, tài xế xe hơi bị thương nhẹ và không cần phải nhập viện.

Richard Treat Williams sinh ngày 1 tháng 12 năm 1951 tại Stamford, Connecticut và lớn lên ở gần Rowayton. Ngôi nhà mà ông lớn lên thuộc sở hữu của Judy Abbott, con gái của đạo diễn nổi tiếng George Abbott. Ông rời nhà năm 14 tuổi để theo học trường Kent ở Connecticut và từ bỏ một suất trong đội bóng đá ở trường đại học để gia nhập đoàn kịch tại Franklin & Marshall ở Lancaster, Pennsylvania.

Judy Abbott là đại diện của William Morris và cô cũng trở thành đại diện đầu tiên của Treat Williams.

Williams xuất hiện lần đầu trên màn ảnh với vai cảnh sát trong bộ phim Deadly Hero năm 1975, do Ivan Nagy đạo diễn, sau đó đóng vai một thám tử nghiêm túc trong The Ritz vui nhộn của Terrence McNally trên sân khấu London và sau đó là phiên bản điện ảnh năm 1976. Năm 1979, ông được nhớ đến với vai hippie George Berger in Hair (1979), dựa trên vở nhạc kịch nổi tiếng của sân khấu Broadway.

Trong Prince of the City (1981), Williams tỏa sáng trong vai thám tử Danny Ciello, người vạch trần nạn tham nhũng ở NYPD, và ông còn đảm nhận vai Stanley Kowalski mang tính biểu tượng trong bản chuyển thể A Streetcar Named Desire của ABC năm 1984.