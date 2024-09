Sao Hoa ngữ 10/9: 'Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh' bị chê như 'bà thím' ở tuổi 37

Đó là những tin tức sao Hoa ngữ đáng chú ý trong ngày 10/9.

Dương Tử lên tiếng về tin đồn đóng phim với Lưu Vũ Ninh

Theo Sohu, những ngày qua, cư dân mạng lan truyền tin đồn "nữ hoàng rating" Dương Tử sẽ hợp tác với Lưu Vũ Ninh trong bộ phim mới là Gia nghiệp . Thông tin này khiến fan Dương Tử nổi giận vì cho rằng Lưu Vũ Ninh không phải sao nam nổi tiếng, thực lực và khả năng gánh phim đều không có.

Thậm chí, một số fan của mỹ nhân phim Trường tương tư còn cho rằng nam diễn viên sinh năm 1990 không phù hợp để sánh vai cùng Dương Tử.

Fan của Dương Tử khuyên nữ diễn viên nên suy nghĩ kỹ lưỡng về việc đóng phim với Lưu Vũ Ninh. Lý do được đưa ra là vài năm gần đây, bạn diễn trong phim của cô đều không nổi trội, một số có vấn đề về nhân phẩm, số khác kỹ năng diễn xuất ở mức trung bình do đó đã "kéo" thực lực của Dương Tử xuống.

Trước phản ứng gay gắt của fan, phía Dương Tử lên tiếng cho biết, bộ phim tiếp theo của Dương Tử vẫn chưa được xác định, tin đồn trên mạng đều không đúng sự thật.

Dương Tử (trái) phủ nhận thông tin đóng chung phim với Lưu Vũ Ninh.

Ngay sau đó, fanclub của Dương Tử cũng lên tiếng phủ nhận việc thần tượng sẽ hợp tác với Lưu Vận Ninh, đồng thời cho biết lịch trình tiếp theo đang được chuẩn bị và sẽ có thông báo chính thức với người hâm mộ.

Dương Tử đi lên từ con đường sao nhí thành công nhất hiện nay. Cô được coi là "nữ hoàng rating" phim truyền hình, đóng cặp với ai là người đó nổi như Hương mật tựa khói sương, Hoan lạc tụng, Thanh Vân chí, Nữ bác sĩ tâm lý,...

Lưu Vũ Ninh không phải sao nam hạng A nhưng cũng là gương mặt quen thuộc và có độ phủ sóng nhất định. Xuất thân từ ca sĩ, Lưu Vũ Ninh lấn sân sang diễn viên và tham gia nhiều dự án như Nhất niệm quan sơn đóng chung với Lưu Thi Thi, Trường ca hành, Luận anh hùng ai xứng anh hùng, An Lạc truyện,...

Một số bộ phim của nam diễn viên 9X chưa lên sóng nhưng được khán giả rất mong chờ như Khom lưng đóng với Tống Tổ Nhi, Rèm ngọc châu sa hợp tác với Triệu Lộ Tư, Thư quyển nhất mộng đóng cặp với Lý Nhược Đồng.

Lưu Đức Hoa bị ngã tại buổi hòa nhạc

Ngày 9/9, đoạn video ghi lại cảnh "thiên vương" Lưu Đức Hoa gặp sự cố trong đêm diễn ở Thâm Quyến (Trung Quốc) được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo đó, khi Lưu Đức Hoa đang say sưa hát và giao lưu với khán giả, một khoảng trống hình vuông trên sân khấu vô tình được mở ra khiến nam ca sĩ vấp phải suýt rơi xuống hố. May mắn là Lưu Đức Hoa phản ứng kịp thời, không bị ngã hoàn toàn xuống bên dưới.

Lưu Đức Hoa bị ngã ngay trên sân khấu biển diễn khiến fan lo lắng.

Ngay khi vừa gặp sự cố, Lưu Đức Hoa nằm sấp mặt trên sàn sân khấu, đôi chân lắc lư như thể không có chuyện gì xảy ra và liên tục an ủi người hâm mộ rằng bản thân không sao. Theo một số khán giả có mặt tại concert, tay của ngôi sao 61 tuổi bị bầm tím nhẹ và vẫn tiếp tục buổi biểu diễn.

Việc ban tổ chức tắc trách trong khâu chuẩn bị khiến người hâm mộ ngôi sao phim Vô gian đạo bức xúc. Nhiều người lên tiếng chỉ trích ban tổ chức và lo lắng cho sức khỏe của Lưu Đức Hoa.

"Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên có một cái lỗ lớn như vậy trên sân khấu. Lần trước anh ấy cũng suýt trượt chân thì phải. Tôi có cảm giác như thể việc kiểm tra an toàn trên sân khấu chưa thực hiện đúng cách", "Tôi may mắn mua được hàng ghế thứ 4 và thấy rõ tai nạn của Hoa ca. Khi Lưu Đức Hoa ngã xuống, phản ứng đầu tiên của tôi là đó là sự an toàn trên sân khấu. Nhưng anh ấy phản ứng rất nhanh sau khi bị ngã, vẻ mặt vẫn cười với chúng tôi và động viên khán giả. Mãi đến khi anh ấy đứng dậy, chúng tôi mới nhận ra tay anh ấy bị thương",

"Ban tổ chức quá bất cẩn", "Anh ấy đã 61 tuổi rồi, không còn quá trẻ, khi bị ngã dễ bị gãy xương và gây thương tích. Ban tổ chức các buổi concert cần xem lại khâu an toàn sân khấu đi", "Sự cố tại buổi hòa nhạc của Lưu Đức Hoa thực sự rất đau lòng. Trái tim tôi như nghẹn lại khi phát hiện anh ấy bị ngã",... là những bình luận của khán giả.

Lưu Đức Hoa không chỉ là diễn viên nổi tiếng mà còn sở hữu nhiều bài hit đình đám như Lặng lẽ say mê, Duyên kiếp sau, Cảm ơn tình yêu của em,...

Trương Hinh Dư lộ ảnh già béo ở tuổi 37

Theo Sohu, mới đây, cư dân mạng bắt gặp "Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh" Trương Hinh Dư khi đi ghi hình cho một show truyền hình ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong video được lan truyền trên mạng, hình ảnh của "nữ thần gợi cảm thế hệ mới" khiến fan bị sốc và suýt không nhận ra.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, Trương Hinh Dư của hiện tại trông béo hơn trước khá nhiều, gương mặt sưng phù cộng với kiểu tóc xoăn lọn nhỏ khiến nữ diễn viên sinh năm 1987 trông già hơn tuổi thật rất nhiều. Thậm chí, một số "người qua đường" còn cho rằng, trông Trương Hinh Dư chẳng khác nào "bà thím" trung niên nặng 75kg.

Trương Hinh Dư gợi cảm trước đây (trái) và hiện tại với hình ảnh già béo khiến fan không nhận ra.

Tuy nhiên, một số người đã lên tiếng bênh vực của mỹ nhân phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ đồng thời tung bằng chứng cho thấy ngoài đời Trương Hinh Dư vẫn rất xinh đẹp.

Theo đó, nhiều fan cho rằng những bức ảnh chụp này đã cố tình zoom cận vào khuôn mặt của nữ diễn viên và "canh" lúc xấu nhất mới chụp lại. Một lý do khác khiến Trương Hinh Dư trông có vẻ mũm mĩm hơn là do trang phục cô lựa chọn khá rộng và có màu nâu. Màu sắc trang phục này khá kén người mặc cộng với kiểu tóc xoăn ống nhỏ vô tình khiến Trương Hinh Dư trông già hơn so với tuổi 37.

Một bằng chứng thứ hai là trong bức ảnh chụp chung với một fan nữ được đăng tải trên mạng có thể thấy Trương Hinh Dư hoàn toàn khác với những bức ảnh được cắt ra từ video trên mạng. Thậm chí, tài khoản này còn hết lời khen ngợi Trương Hinh Dư ở ngoài đời rất xinh đẹp.

"Trương Hinh Dư chụp ảnh với người hâm mộ ở Thành Đô, ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn cả trên truyền hình nữa. Đôi chân thon dài, làn da trắng nõn, đôi mắt to rạng rỡ, đặc biệt là khí chất hoàn toàn khác biệt với người bình thường", tài khoản này viết.

Trương Hinh Dư (thứ hai từ phải sang) trong bức ảnh chụp chung với fan cho thấy vẫn rất xinh đẹp, duy chỉ có mái tóc và trang phục khiến cô trông “dừ” hơn đôi chút.

Một tài khoản cũng chia sẻ loạt ảnh nữ diễn viên Thần điêu đại hiệ p vào ngày 8/9 trong chuyến du lịch mới nhất. Trong ảnh, Trương Hinh Dư mặc áo sơ mi kaki và quần denim, khoe vòng eo gợi cảm.

Theo Sohu , Trương Hinh Dư được biết đến là “người tình trong mộng” của hàng triệu đàn ông khi mới gia nhập làng giải trí nhờ vẻ đẹp kiều diễm, gợi cảm, sắc sảo. Từ “gái hư” chuyên chụp ảnh hở bạo, Trương Hinh Dư đã hoàn toàn thay đổi sau khi kết hôn với Hà Tiệp - sĩ quan kiêm giảng viên trường quân đội vào năm 2018.

Hình ảnh Trương Hinh Dư trong chuyến du lịch gần đây được đăng tải.

Nhờ vẻ đẹp diễm lệ, mỹ nhân 8X được giao đóng nhiều vai mỹ nhân trong các bộ phim cổ trang như Đát Kỷ trong Phong thần anh hùng bảng , Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp (2014), Tô Thuyên trong Lộc đỉnh ký (2014), Mã Phương Linh trong Tân Biên thành lãng tử,...