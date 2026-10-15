Sao hạng S quyền lực nhất nhì showbiz, 2 thập kỷ không chao đảo vị thế, sạch scandal: Sống kín tiếng trong biệt phủ nghìn mét vuông

Cơ ngơi của nhân vật quyền lực này khiến dân tình trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi quy mô bề thế, không gian rộng lớn và vẻ đẹp ấn tượng.

Mỹ Tâm (SN 1981) là một trong những nghệ sĩ có vị trí đặc biệt của làng giải trí Việt, được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh “Họa mi tóc nâu” và xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu của V-pop. Không chỉ sở hữu giọng hát giàu cảm xúc cùng loạt bản hit gắn liền với nhiều thế hệ khán giả, nữ ca sĩ còn ghi dấu ấn với khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc và diễn xuất. Suốt hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn duy trì sức hút bền bỉ, liên tục tạo nên những dấu mốc đáng nhớ với các liveshow, concert quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Sức ảnh hưởng ấy không chỉ đến từ tài năng mà còn được xây dựng qua sự nghiêm túc với nghề, phong cách làm việc chuyên nghiệp và đời tư kín tiếng, hiếm khi vướng ồn ào. Ở tuổi 45, khi đã có chỗ đứng vững chắc trong showbiz và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, Mỹ Tâm dường như không còn cần phô trương để chứng minh sức hút của mình. Trên sân khấu, cô vẫn đầy năng lượng, cuốn hút mỗi khi cất giọng; còn trong cuộc sống thường ngày, nữ ca sĩ lại mang đến một hình ảnh rất khác: nhẹ nhàng, thư thái và tận hưởng những niềm vui giản dị.

Mỹ Tâm ở tuổi 45: Tên tuổi không hạ nhiệt, sống kín tiếng trong biệt phủ rộng hàng nghìn mét vuông ở TP.HCM

Biệt phủ rộng hàng nghìn mét vuông của Mỹ Tâm tại TP.HCM từ lâu đã khiến công chúng tò mò mỗi khi những hình ảnh hiếm hoi về không gian sống được hé lộ. Không phô trương vẻ xa hoa hay chạy theo những thiết kế cầu kỳ, cơ ngơi của nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi khuôn viên rộng lớn, phủ đầy cây xanh cùng bầu không khí yên bình, thư thái.

Trên khu đất rộng, cây xanh được trồng khắp khuôn viên, đan xen cùng mặt hồ thoáng đãng và cây cầu nhỏ bắc ngang, tạo nên khung cảnh bình yên chẳng khác gì một khu nghỉ dưỡng riêng tư. Giữa khoảng xanh ấy, nữ ca sĩ còn bố trí một góc dùng bữa ngoài trời, nơi mỗi bữa ăn cũng có thể trở thành dịp để thư giãn và tận hưởng thiên nhiên. Không gian càng trở nên cuốn hút khi màn đêm buông xuống, với những ánh đèn treo lấp lánh phía trên và bức tranh tráng gương gắn đèn LED phía sau. Hiệu ứng ánh sáng khiến bức tranh tựa như vầng mặt trời đang tỏa sáng giữa khu vườn, tạo nên điểm nhấn độc đáo mà vẫn hài hòa với vẻ mộc mạc, xanh mát của toàn bộ khuôn viên.

Khuôn viên biệt phủ còn có hồ bơi ngoài trời, giúp Mỹ Tâm thoải mái thư giãn và tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi ngay tại nhà mà chẳng cần đi đâu xa. Đáng chú ý, nữ ca sĩ còn trang bị cả kính thiên văn trong khuôn viên để ngắm trăng sao. Những tiện ích này cho thấy cơ ngơi không chỉ rộng rãi, xanh mát mà còn được chăm chút theo sở thích riêng của nữ ca sĩ, biến nơi đây thành chốn nghỉ ngơi lý tưởng sau những giờ làm việc bận rộn.

Điểm nhấn đặc biệt trong khuôn viên biệt phủ là khu vườn xanh mướt với nhiều loại cây cảnh và cây ăn quả được Mỹ Tâm chăm chút cẩn thận. Không chỉ tô điểm cho không gian sống, những tán cây lớn còn tạo bóng mát, trong khi các gốc cây sai trĩu quả mang đến cảm giác gần gũi, bình dị. Khu vườn của Mỹ Tâm từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi độ sai quả đáng kinh ngạc. Cây xoài trong nhà nữ ca sĩ có thời điểm cho tới 600 trái, trong khi cây táo từng được cô khoe đạt sản lượng lên đến 2.000 trái. Những con số ấn tượng này đủ để thấy khu vườn được chăm chút kỹ lưỡng đến nhường nào. Giữa cơ ngơi rộng lớn, hình ảnh những cây ăn quả trĩu cành cũng mang đến một nét gần gũi, đời thường, phần nào hé lộ niềm vui giản dị của Mỹ Tâm khi tận hưởng cuộc sống giữa thiên nhiên.

Mỹ Tâm không thường xuyên chia sẻ về cơ ngơi đồ sộ của mình, nhưng nữ ca sĩ lại khá thoải mái khi đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên cây cối, vườn tược hay tự tay thu hoạch hoa quả. Qua những video sống chậm, tận hưởng cuộc sống của cô, netizen cũng có dịp khám phá thêm nhiều góc nhỏ trong biệt phủ rộng lớn, từ khu vườn xanh mát, hồ nước yên bình đến những tiện ích phục vụ nhu cầu thư giãn tại gia. Không phô trương sự xa hoa, cơ ngơi của Mỹ Tâm vẫn khiến nhiều người ấn tượng bởi sự bề thế hòa quyện cùng không gian sống xanh, bình yên và đậm dấu ấn cá nhân.