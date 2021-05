Sao Hàn lên chức CEO: Tài tử Bae Yong Joon thành "ông hoàng" đế chế, Ha Ji Won - Hyun Bin chưa sốc bằng nam idol Kang Daniel 23 tuổi

Theo suy nghĩ thông thường, mọi sao Hàn đều có công ty quản lý, không thể tự quyết định mọi chuyện trong sự nghiệp. Thế nhưng giờ đây điều đó đã không còn đúng, ngày càng có nhiều ngôi sao tự mở công ty, lên chức CEO. Không chỉ quản lý sự nghiệp của chính mình, họ còn có thể biến công ty tự thành lập trở thành "đế chế" giải trí. Dưới đây là những sao đã tự thành lập công ty và trở thành CEO ở độ tuổi còn rất trẻ.

Bae Yong Joon

Không phải tự dưng mà Bae Yong Joon là "ông hoàng giải trí" của showbiz Hàn. Anh là ngôi sao tiên phong của làn sóng Hallyu, nhưng cũng là "ông trùm" quyền lực của đế chế giải trí KeyEast Entertainment. Được thành lập từ năm 1996, đến nay KeyEast đã trở thành 1 trong những công ty quản lý diễn viên lớn nhất Hàn Quốc. Nơi đây là mái nhà chung của hàng loạt tên tuổi lớn như Kim Seo Hyung, Moon Ga Young, Woo Do Hwan, Jo Bo Ah, Hwang In Yeop, Kang Ha Na...

Bae Yong Joon hiện tại là sếp của...

... Hwang In Yeop, Moon Ga Young, Woo Do Hwan, Jo Bo Ah...

Kang Daniel

Không thể không nhắc đến Kang Daniel trong danh sách những ngôi sao kiêm CEO tài giỏi. Năm 2019, khi dứt áo ra đi khỏi công ty cũ, "center quốc dân" đã thành lập KONNECT Entertainment để tự quản lý các hoạt động của bản thân, lên chức CEO khi mới 23 tuổi.

Đến hiện tại, công ty của Kang Daniel đã được mở rộng thành tập đoàn KD Corporation, lấn sân sang các lĩnh vực kinh doanh khác như quán cà phê và ứng dụng di động dành cho fan của chàng ca sĩ.

Hyun Bin và Shin Min Ah

Thay vì gia nhập SM Entertainment sau khi rời công ty cũ AM Entertainment, Hyun Bin và Shin Min Ah đã cùng nhau thành lập công ty giải trí riêng mang tên O& Entertainment. Tuy nhiên, khi hợp đồng với O& Entertainment hết hạn, Hyun Bin tiếp tục thành lập 1 công ty khác mang tên VAST Entertainment. Hiện tại, dưới trướng Hyun Bin có cả loạt diễn viên đình đám như Lee Yeon Hee, Stephanie Lee, Shin Do Hyun...

Ít ai biết Shin Min Ah và Hyun Bin là đồng sáng lập 1 công ty

Hiện tại, bên cạnh những hoạt động của Hyun Bin, VAST Entertainment còn quản lý Lee Yeon Hee, Shin Do Hyun, Stephanie Lee...

So Ji Sub

Ban đầu, tài tử Giày Thủy Tinh chỉ định thành lập công ty 51K để quản lý hoạt động của bản thân và không có ý định ký hợp đồng với nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, hiện tại, 51K đã trở thành mái nhà chung của Ok Taecyeon (2PM), Lee Seung Woo, Cha Hak Yeon (N của VIXX) và nhiều diễn viên khác. Không chỉ là 1 diễn viên tài năng, So Ji Sub còn là 1 CEO tài giỏi, giúp 51K từng bước khẳng định được uy tín trong ngành giải trí.

Hiện tại, So Ji Sub là CEO công ty quản lý...

... Taecyeon (2PM), Lee Seung Woo, N (VIXX)...

Song Seung Hun

Song Seung Hun cũng gia nhập đội ngũ ngôi sao kiêm CEO của Kbiz với công ty Storm S. Tài tử Phía Đông Vườn Địa Đàng cho biết đã rất lo lắng khi tự thành lập công ty giải trí riêng, nhưng việc có công ty cũng đã giúp anh chủ động hơn trong công việc. Sau này, Storm S đã được đổi tên thành Better Ent.

Ha Ji Won

"Đả nữ" Ha Ji Won đã lên chức CEO vào năm 2013, sau khi cô thành lập công ty giải trí Haewadal Entertainment. Công ty này ban đầu chỉ quản lý các hoạt động của Ha Ji Won, nhưng hiện tại danh sách nghệ sĩ của Haewadal đã có thêm Park Ki Woong và Song Ji Eun.

Song Ji Eun và Park Ki Woong là những nghệ sĩ đầu quân cho công ty của Ha Ji Won

Nguồn: Allkpop