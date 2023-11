Sao Diêm Vương 'đáng sợ' đến mức nào?

Đối mặt với môi trường nhiệt độ cực thấp trên Sao Diêm Vương

Sao Diêm Vương, một hành tinh xa xôi và bí ẩn nằm ở rìa Hệ Mặt Trời, nó được coi là một trong những vật thể lạnh nhất Hệ Mặt Trời, với nhiệt độ bề mặt của duy trì ở mức âm 230 độ C quanh năm.

So với khí hậu ấm áp và dễ chịu trên Trái Đất, nhiệt độ cực thấp của Sao Diêm Vương mang đến một môi trường độc đáo và tàn khốc cho tiểu hành tinh này. Sẽ khó có bất kỳ sinh vật sống nào có thể tồn tại trong điều kiện như vậy và thậm chí nước cũng không thể tồn tại trên bề mặt Sao Diêm Vương. Bầu khí quyển của nó rất mỏng, chủ yếu bao gồm nitơ, metan và một số loại khí khác và hầu như không có môi trường thích hợp cho sự sống.

Môi trường cực kỳ lạnh giá của Sao Diêm Vương đáng sợ đến mức ngay cả những sinh vật có sức sống mạnh nhất trên Trái Đất cũng không thể sống sót ở đây. Tuy nhiên, tuy mang đến nỗi sợ hãi vô tận cho con người nhưng nó cũng kích thích trí tò mò và ham muốn khám phá của con người. Ảnh: Zhihu

Trên thiên thể lạnh lẽo này, mọi thứ đều trông lạnh lẽo và hoang tàn. Bề mặt của Sao Diêm Vương được tạo thành từ băng nitơ và metan đông lạnh, tạo thành một dải băng trải dài hàng ngàn dặm. Những khối băng khổng lồ này dọc theo địa hình bề mặt hành tinh tạo thành nhiều hình dạng khác nhau, một số giống như những hẻm núi dốc, một số giống như những ngọn đồi có hình dạng kỳ lạ, chúng ngưng tụ mọi dấu vết của hành tinh.

Điều đáng sợ ở Sao Diêm Vương không chỉ là cái lạnh mà đáng sợ mà là bóng tối vĩnh cửu của nó. Do khoảng cách của Sao Diêm Vương với Mặt Trời và độ nghiêng của quỹ đạo, màn đêm của hành tinh này có thể kéo dài hàng chục năm trên Trái Đất, trong khi ban ngày chỉ kéo dài vài giờ ngắn ngủi.

Các nhà khoa học đang nỗ lực tiết lộ diện mạo thực sự của hành tinh bí ẩn này thông qua nghiên cứu bằng máy dò và vệ tinh. Họ hy vọng rằng thông qua những nỗ lực này, họ có thể tiết lộ những bí mật ẩn giấu đằng sau Sao Diêm Vương và mang lại nhiều hiểu biết hơn cho việc khám phá không gian trong tương lai. Ảnh: Zhihu

Sao Diêm Vương là một thế giới hoàn toàn tối tăm vào ban đêm, không có sao, không có mặt trăng và không có nguồn sáng để con người chiếu sáng. Ngoại trừ những tia nắng yếu ớt vào ban ngày, hầu như không có ánh sáng nào khác có thể xuyên qua lớp băng dày.

Ngoài cái lạnh và bóng tối, những cơn gió mạnh của Sao Diêm Vương cũng là một phần của thế giới đáng sợ này. Mặc dù bầu khí quyển của Sao Diêm Vương tương đối mỏng nhưng nó vẫn tạo ra những cơn gió mạnh. Địa hình bề mặt của Sao Diêm Vương gần như hoàn toàn không được bảo vệ, không có núi hay tấm chắn khí quyển để làm suy yếu tác động của gió. Trong môi trường này, bất kỳ cơn gió nào di chuyển trên bề mặt Sao Diêm Vương đều có thể thổi bay mọi thứ một cách dễ dàng.

Trước khi có thể tận mắt đến thăm môi trường khắc nghiệt của Sao Diêm Vương, chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ra khung cảnh của thế giới đáng sợ này thông qua trí tưởng tượng và khám phá khoa học. Ảnh: Zhihu

Lạnh bất thường so với các hành tinh khác

Nhiệt độ bề mặt của Sao Diêm Vương vào khoảng âm 230 độ C, một con số gần như không thể tưởng tượng được. Để so sánh, nhiệt độ trung bình trên bề mặt Trái Đất là khoảng 15 độ C. Nói cách khác, Sao Diêm Vương lạnh hơn Trái Đất 25 lần! Nhiệt độ cực thấp này khiến Sao Diêm Vương trở thành một trong những hành tinh lạnh nhất trong Hệ Mặt Trời của chúng ta.

Có hai nguyên nhân chính khiến Sao Diêm Vương có nhiệt độ lạnh bất thường. Đấu tiên, Sao Diêm Vương ở rất xa Mặt Trời khiến năng lượng bức xạ của Mặt Trời chỉ bằng khoảng 1/10.000 năng lượng mà Trái Đất nhận được. Điều này có nghĩa là bề mặt Sao Diêm Vương gần như không có nguồn cung cấp năng lượng để duy trì độ ấm.

Nhiệt độ bề mặt khủng khiếp của Sao Diêm Vương đặt ra thách thức lớn đối với sự tồn tại của sự sống. Những điều kiện khắc nghiệt như vậy khiến cuộc sống trên cạn gần như không thể tồn tại trên Sao Diêm Vương. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn tiếp tục tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu về Sao Diêm Vương, cố gắng tìm ra các vi sinh vật có thể có hoặc các dạng sống khác. Ảnh: Zhihu

Thứ hai là bầu khí quyển của Sao Diêm Vương rất mỏng. Điều này hoàn toàn trái ngược với Trái Đất, nơi bầu khí quyển có khả năng giữ nhiệt ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, bầu khí quyển của Sao Diêm Vương không thể hấp thụ và lưu trữ nhiệt một cách hiệu quả, khiến nhiệt độ của nó tiếp tục giảm.

Ngoài ra nhiệt độ bề mặt cực thấp của Sao Diêm Vương cũng đến từ thành phần vật chất của Sao Diêm Vương. Bề mặt của Sao Diêm Vương chủ yếu bao gồm đá băng và những tảng đá băng này trở nên cực kỳ cứng ở nhiệt độ cực thấp, không thể hấp thụ và lưu trữ nhiệt một cách hiệu quả.

Nhiệt độ lạnh bất thường của Sao Diêm Vương cho chúng ta một góc nhìn mới và hiểu biết sâu sắc hơn về sự rộng lớn và đa dạng của vũ trụ. Trong thế giới lạnh lẽo này, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực để làm sáng tỏ những bí ẩn và mang lại nhiều khả năng hơn cho sự phát triển trong tương lai của nhân loại. Ảnh: Zhihu

Ảnh hưởng đến các quá trình vật lý và hóa học trên hành tinh

Môi trường nhiệt độ thấp của Sao Diêm Vương có tác động quan trọng đến trạng thái, chuyển động và quá trình biến đổi pha của vật chất. Trước hết, nhiệt độ thấp biến hầu hết các vật chất ở dạng băng, bao gồm nhiều loại băng khác nhau, chẳng hạn như băng nước, băng amoniac, băng metan, v.v.. Sự hiện diện của các băng này làm cho cơ chế của dòng vật chất và sự thay đổi địa chất trên hành tinh này rất khác so với các cơ chế trên các hành tinh khác. Ví dụ, dòng magma tràn xuống trên Sao Diêm Vương có thể bao gồm nitơ lỏng hoặc metan, chứ không phải magma tương tự như trên Trái Đất.

Vật chất ở môi trường nhiệt độ thấp chuyển động tương đối chậm vì nhiệt độ thấp làm giảm động năng trung bình của nguyên tử và phân tử. Điều này khiến hoạt động đối lưu khí quyển gần như không tồn tại trên Sao Diêm Vương, trong khi khí hậu và gió chủ yếu bị ảnh hưởng bởi bức xạ nhiệt và động lực học ion yếu hơn. Ảnh: Zhihu

Môi trường nhiệt độ thấp của Sao Diêm Vương cũng có tác động rất lớn đến tốc độ phản ứng hóa học, trạng thái cân bằng. Trong điều kiện nhiệt độ thấp, tốc độ phản ứng hóa học chậm và động học phản ứng kiểm soát quá trình phản ứng. Nhiều phản ứng hóa học thông thường gần như không thể đảo ngược ở nhiệt độ bề mặt của Sao Diêm Vương.

Nhiệt độ thấp cũng làm thay đổi độ ổn định hóa học và lộ trình phản ứng của các chất. Ví dụ, trong điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất cao trên bề mặt Sao Diêm Vương, cấu trúc mạng băng có thể thay đổi và xúc tác cho một số phản ứng hóa học cụ thể, chẳng hạn như sự phân hủy băng và sự ngưng tụ khí. Những quá trình hóa học độc đáo này cung cấp thông tin có giá trị cho việc nghiên cứu thành phần vật chất và sự tiến hóa của hành tinh.

Những đặc tính vật chất và quá trình phản ứng độc đáo này cho phép chúng ta hiểu Sao Diêm Vương một cách toàn diện hơn, đồng thời cung cấp những manh mối quan trọng để chúng ta nghiên cứu sự đa dạng của các hành tinh và hệ hành tinh.