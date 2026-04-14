Sao chuyển giới chi 2,5 tỷ "dao kéo" toàn bộ gương mặt, 2 lần chia tay bạn trai trong nước mắt vì không thể sinh con

Chiều 13/4, tờ Kbizoom đưa tin, người mẫu Hàn Quốc Dam Bi vừa làm khách mời trên talk show ăn khách As Us Anything Fortune Tellers và lần đầu chia sẻ chuyện cô vốn là người chuyển giới. Trước ống kính, sao nữ 8X tiết lộ về hành trình chuyển giới đầy gian nan: “Tôi luôn tin mình là con gái ngay từ khi còn nhỏ. Được truyền cảm hứng từ mỹ nhân chuyển giới số 1 Hàn Quốc Harisu, tôi đã thực hiện liệu pháp hormone cùng nhiều thủ thuật khác, trong đó có cả ca phẫu thuật thay đổi giọng nói thành phụ nữ ở Thái Lan. Đây cũng chính là ca phẫu thuật mang lại kết quả khiến tôi cảm thấy hài lòng nhất”.

Đáng chú ý, người mẫu sinh năm 1987 không ngần ngại công bố luôn tổng số chi phí cô đã bỏ ra để có được diện mạo như hiện tại. Theo Dam Bi, cô đã tiêu tốn 140 triệu won (2,5 tỷ đồng) cho hàng loạt ca phẫu thuật thẩm mỹ bao gồm tiêm chất làm đầy khuôn mặt, làm đầy môi, phẫu thuật khóe môi, sửa mũi, căng da mặt, nâng ngực rồi lại thu nhỏ kích cỡ vòng 1,... trong gần 20 năm qua. Được biết, người mẫu 8X đã trải qua hơn 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ bắt đầu từ khi mới ngoài 20 tuổi. Cô đã “dao kéo” gần như toàn bộ khuôn mặt, đồng thời thực hiện hàng loạt ca phẫu thuật đối với nhiều bộ phận trên khắp cơ thể mình.

Dam Bi chi 2,5 tỷ để “dao kéo” gần như toàn bộ gương mặt và cơ thể. Không khó để nhận ra khuôn mặt cô đã thay đổi chóng mặt qua năm tháng. Ảnh: Naver

Trong hành trình phẫu thuật thẩm mỹ suốt gần 2 thập kỷ, Dam Bi không ít lần gặp phải những biến chứng ngoài ý muốn. Sau khi nâng ngực, người mẫu 9X bỗng dưng bị đau lưng - vai dữ dội, dẫn tới việc cô quyết định thực hiện thu nhỏ lại kích cỡ vòng 1. Các biến chứng còn dẫn đến tình trạng viêm nhiễm nghiêm trọng, buộc Dambi phải tiến hành thêm các thủ thuật chỉnh sửa với tổng chi phí rơi vào khoảng 25 triệu won (443 triệu đồng) để khắc phục hậu quả. Tổng cộng, cô đã trải qua tới 6 ca phẫu thuật ngực vì các biến chứng phát sinh sau những lần can thiệp “dao kéo”.

Dù vậy, Dam Bi chưa có ý định dừng lại, cô vẫn muốn tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ trong tương lai vì chưa hài lòng với khuôn mặt mình đang có. Trước nguyện vọng của người mẫu 39 tuổi, các bác sĩ và ekip chương trình As Us Anything Fortune Tellers đã cố gắng ngăn cản cô. Các bác sĩ thẳng thừng yêu cầu Dam Bi hãy dừng việc nghiện “dao kéo”, đồng thời đưa ra lời cảnh báo: “Nếu cô thực sự muốn chết thì cứ tiếp tục lao vào phẫu thuật thẩm mỹ đi nhé”.

Trong khi đó, ekip As Us Anything Fortune Tellers cũng khuyên Dam Bi nên cân nhắc kỹ trước khi “dao kéo” thêm: “Cô đã trải qua hơn 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ trong quá khứ rồi. Các rủi ro liên quan tới sức khỏe sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng trong tương lai nếu cô tiếp tục ‘dao kéo’ thêm. Sẽ tốt hơn nếu cô cố gắng duy trì diện mạo như hiện tại và học cách yêu thương bản thân mình hơn”.

Dam Bi vẫn muốn tiếp tục can thiệp “dao kéo” vì cảm thấy chưa hoàn toàn hài lòng với gương mặt hiện tại. Ảnh: Nate

Cuối chương trình, Dam Bi khiến nhiều khán giả rơi nước mắt khi hé lộ về câu chuyện tình buồn bã của bản thân. Theo lời sao nữ chuyển giới, cô từng 2 lần chia tay những người bạn trai cũ trong đau khổ vì không thể sinh con. Cô gắn bó với người bạn trai đầu tiên trong vòng 3 năm trước khi đàng trai đột ngột cắt đứt liên lạc để đi kết hôn với 1 người phụ nữ lạ. Ngày gặp lại tình cũ, đối phương không ngần ngại “xát muối” vào lòng Dam Bi khi tuyên bố về lý do khiến anh rời xa cô vĩnh viễn: “Anh xin lỗi em, nhưng anh phải kết hôn và sinh con”.

Sau đó, Dam Bi gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với 1 người đàn ông khác. Nhưng mối tình của họ cũng khép lại chỉ sau 5 năm cũng vì lý do người mẫu 8X không thể sinh con.

Dam Bi thú nhận trong nước mắt: “Nếu tôi được sinh ra là phụ nữ về mặt sinh học thì có lẽ đã không phải chịu đựng nỗi đau to lớn như thế này”.