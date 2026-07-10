Sánh ngang Thái Lan, Indonesia: Người dân 1 nước đổ xô đến Việt Nam

“Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi mọi người cuối cùng cũng nhận ra đây là một nơi tuyệt vời để ghé thăm", nhà sáng tạo nội dung Georgia Quinn nói.

Người Australia đổ xô đến Việt Nam du lịch

Georgia Quinn cho rằng Việt Nam vẫn chưa được đánh giá đúng với tiềm năng của mình như một điểm đến du lịch. Nữ chuyên gia sáng tạo nội dung về phong cách sống cho biết cô đã yêu mến đất nước này ngay từ lần đầu đặt chân đến đây với tư cách một du khách ba lô cách đây 15 năm.

“Đây không phải là một điểm đến quá xa lạ, nhưng chắc chắn vẫn chưa nổi tiếng bằng Thái Lan hay Bali (Indonesia),” cô nói The Guardian.

Tuy nhiên, điều đó đang dần thay đổi.

Theo Quinn, “hầu như tất cả” những người cô trò chuyện gần đây đều hoặc vừa trở về từ Việt Nam, hoặc đang lên kế hoạch đến đây. Trong chuyến đi vào tháng trước, cô đặc biệt ấn tượng với tốc độ phát triển của thành phố biển Đà Nẵng.

“Có cảm giác nơi đây đang trở thành... tôi gần như có thể gọi nó là Bờ biển Vàng (Gold Coast) của Việt Nam,” cô nhận xét.

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Không chỉ vậy, Quinn còn bất ngờ trước số lượng người Australiamà cô gặp trong suốt kỳ nghỉ kéo dài hai tuần.

“Tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi mọi người cuối cùng cũng nhận ra đây là một nơi tuyệt vời để ghé thăm.”

Xu hướng này cũng được phản ánh qua số liệu. Lượng hành khách bay đến Việt Nam trên các chuyến bay của Jetstar đã tăng hơn 30% kể từ năm 2023, trong khi hãng hàng không này tăng thêm 15% số chuyến bay. Trang tổng hợp du lịch Expedia cũng ghi nhận lượng tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc tăng theo từng năm trong giai đoạn 2025–2026.

“Tôi thấy ngày càng nhiều người Australia đến thăm Việt Nam và tôi nghĩ điều đó không phải ngẫu nhiên,” Tiến sĩ Trúc Lê, giảng viên cao cấp về tiếp thị và du lịch tại Đại học Griffith, nhận định.

Theo bà có sự “tương đồng rất lớn” giữa những gì du khách Australia tìm kiếm và những gì Việt Nam có thể mang lại.

Bà cho biết, bất chấp những bất ổn toàn cầu và áp lực chi phí sinh hoạt, người dân vẫn muốn đi du lịch. Vì vậy, thay vì thực hiện những chuyến đi xa tới các điểm đến mang tính biểu tượng như Paris hay Venice, nhiều người lựa chọn những địa điểm gần hơn.

Theo bà, yếu tố giá trị so với chi phí đặc biệt quan trọng với du khách Australia và Việt Nam mang đến “những trải nghiệm cao cấp với mức giá tầm trung”.

Bên cạnh đó, đồng đô la Australia vẫn duy trì sức mua đáng kể tại Việt Nam. Theo tỷ giá năm 2025, đồng đô la Australia tăng giá so với đồng Việt Nam mạnh hơn so với đô la Mỹ và euro.

Mandy Lan, 25 tuổi, điều phối viên sự kiện, cho biết cô chọn Việt Nam chủ yếu vì chi phí hợp lý. Khác với một chuyến du lịch bụi thông thường, cô dùng bữa sáng, trưa và tối tại các nhà hàng đạt sao Michelin. Lan cũng tận dụng lợi thế của ngành may mặc Việt Nam khi đặt may năm bộ trang phục với giá 250 USD.

Chuyến đi kéo dài hai tuần của cô vào cuối năm 2025, chưa bao gồm vé máy bay, tiêu tốn chưa đến 1.500 USD. Trong khi đó, Quinn dự trù khoảng 6.000 USD cho kỳ nghỉ dài ngày cùng bạn trai, bao gồm cả chi phí vé máy bay.

Bản sắc Việt Nam

Số liệu từ Cục Thống kê Australia cho thấy cách đây một thập kỷ, Việt Nam là điểm đến phổ biến thứ năm ở Đông Nam Á đối với các chuyến du lịch ngắn ngày của người Australia. Đến năm 2024, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ ba trong khu vực, vượt Singapore và Malaysia.

Tổng số cư dân Australia trở về từ các chuyến du lịch ngắn ngày đến Việt Nam cũng đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2016, từ 246.000 người lên 528.000 người trong năm nay.

Dù chi phí là một lợi thế lớn, Tiến sĩ Trúc Lê cho rằng du khách còn tìm kiếm những trải nghiệm chân thực và không quá đông đúc.

Mandy Lan ngồi sau xe máy ở Thành phố Hồ Chí Minh và bức ảnh cô chụp món phở đạt chuẩn sao Michelin tại quán Phở 10 Lý Quốc Sư ở Hà Nội. Ảnh: Guardian

Quinn cho biết Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có nhiều hoạt động phục vụ khách du lịch, nhưng đây là một đô thị sôi động đến mức du khách có thể dễ dàng hòa mình vào nhịp sống địa phương. Trong chuyến đi, cô ghé thăm nhiều cửa hàng của các nhà thiết kế Việt Nam, yêu thích phong cách Y2K hiện đại và tìm hiểu câu chuyện đằng sau các thương hiệu. Điều khiến cô chú ý là số lượng thương hiệu mới xuất hiện ngày càng nhiều.

Đặng Dương, đồng sáng lập công ty du lịch Old Compass Travel, cho rằng xu hướng này được thúc đẩy bởi cơ cấu dân số trẻ của Việt Nam, với độ tuổi trung bình khoảng 33.

Theo Tiến sĩ Trúc Lê, chính thế hệ trẻ đang định hình lại cách thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam. Bản sắc đó là sự kết hợp giữa truyền thống lâu đời, sự đa dạng vùng miền và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bà cho rằng, dù điều này có thể dẫn đến chất lượng dịch vụ chưa đồng đều và những phức tạp về quy định trong ngành du lịch, nó lại góp phần tạo nên tính chân thực, bởi nhiều hoạt động kinh doanh vẫn “dựa nhiều hơn vào các mối quan hệ”.

Hai đồng sáng lập Urbanist Travel là Châu Nguyễn và Brian Letwin cũng chỉ ra làn sóng người Việt thuộc thế hệ Millennials và Gen Z lớn tuổi trở về quê hương để khởi nghiệp. Theo Letwin, họ mang theo những kiến thức tích lũy từ các trường đại học và nhà hàng quốc tế để tạo ra những mô hình kinh doanh mới.

Linh Phan, nhà sáng lập Hidden Saigon, cho biết: “Có một cộng đồng người Việt hải ngoại thế hệ thứ hai đang tiếp quản các nhà hàng của cha mẹ và thay đổi chúng.”

Theo cả bốn hướng dẫn viên du lịch, những thay đổi này đang góp phần làm thay đổi diện mạo Việt Nam. Letwin cho rằng ẩm thực, thời trang, âm nhạc và các câu lạc bộ mới đều mang tinh thần “phá cách”.

Anh nhận định chính sự chuyển biến về văn hóa này đang thu hút du khách. Trong khi đó, Linh Phan chia sẻ cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày các quán cà phê quen thuộc của người địa phương lại chật kín khách du lịch.

Theo Tiến sĩ Trúc Lê, riêng du khách Australia đặc biệt yêu thích những biểu hiện năng động của bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch Việt Nam cũng đặt ra những lo ngại về tình trạng quá tải tương tự Bali, nơi môi trường và văn hóa địa phương đang chịu nhiều sức ép.

Dẫu vậy, Linh Phan vẫn lạc quan. Theo cô, các địa điểm được người dân địa phương yêu thích luôn hiểu rõ đối tượng khách hàng cốt lõi của mình.

“Khách du lịch và người nước ngoài đến rồi đi, nhưng chính người dân địa phương mới là những người tạo nên thành công cho doanh nghiệp của họ.”