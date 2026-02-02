Sang Vlog công bố tiền thưởng Tết cho các thành viên trong team gây bất ngờ lớn

Sang Vlog (tên thật là Trần Văn Sang, SN 1995, đến từ Đồng Nai) được biết đến là một YouTuber vượt khó, nổi tiếng trên MXH. Từ một chàng trai lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, sống trong căn nhà tre nứa ọp ẹp giữa rừng, Sang Vlog hiện tại có cuộc sống ổn định, giàu có nhờ làm video trên YouTube.

Bắt đầu lập kênh và đăng tải những video đầu tiên từ khoảng đầu năm 2019, đến hiện tại sau 7 năm, kênh của Sang Vlog đã có hơn 5 triệu người đăng ký. Anh thường làm clip nội dung về chủ đề ẩm thực đồng quê, cuộc sống nông thôn dân dã và các thử thách sinh tồn. Tất cả đều thu hút sự quan tâm của người xem, nhận nhiều lượt tương tác bởi nội dung được đánh giá là tạo sự tò mò, chỉn chu.

Sang Vlog

Bên cạnh đó, các video của Sang Vlog được yêu thích là bởi sự đồng hành của các em nhỏ hàng xóm, cũng như những người anh sống trên bản. Sang Vlog nhiều lần chia sẻ, đây đều là những thành viên trong team, đã cùng nhau hỗ trợ, mỗi người một việc để giúp các video trở nên thu hút và viral như hiện tại.

Chính vì vậy trong dịp cuối năm này, nam YouTuber cũng đã chuẩn bị đầy đủ tiền lương, thưởng Tết để gửi đến các thành viên trong nhóm.

Theo Sang Vlog chia sẻ, team anh có tổng cộng 14 thành viên. Mức thưởng Tết năm nay của mỗi người là 10 triệu đồng. Ngoài ra, Sang Vlog cũng chi trả tiền lương tháng cuối năm cho một số thành viên cũng như tiền thưởng thêm để các anh em có tiền mua sắm quần áo.

Sang Vlog cũng cho biết trong năm vừa qua, có một số thành viên không làm đầy đủ trong các tháng. Có người gặp vấn đề về sức khoẻ phải tạm nghỉ quay video 1 tháng, có người nghỉ đến vài tháng tìm hướng đi mới nhưng rồi lại quay về làm chung với team. Song dẫu vậy, Sang Vlog vẫn quyết định thưởng Tết đều 10 triệu đồng mỗi người để động viên tinh thần và mong muốn cả nhóm gắn kết lâu dài hơn.

Sang Vlog chi 140 triệu đồng riêng cho khoảng tiền thưởng Tết cho các thành viên trong team

Nam YouTuber chia sẻ số tiền 10 triệu đồng không phải quá cao nhưng đây là mức thưởng Tết tốt nhất mà anh đã cố gắng để dành cho các cộng sự của mình. Bởi trong năm vừa qua, Sang Vlog cũng vừa hoàn thành xong căn nhà khang trang cho gia đình và cũng có nhiều khoản chi cần đến. Thế nhưng so với năm trước, mức thưởng này cũng đã tăng hơn 2 triệu đồng.

Nhiều người cũng cho rằng, mức thưởng này được tính là trung bình, thậm chí vẫn còn nhiều hơn so với một số dân văn phòng. Ngược lại, công việc cũng khá vất vả khi có những ngày phải lội sông, lội suối, đi rừng qua đêm để thực hiện quay video. Tuy nhiên, với tất cả anh em trong team Sang Vlog, ai cũng bày tỏ sự phấn khởi khi nhận mức thưởng Tết này.

Ngoài thưởng Tết, Sang Vlog cũng chi trả tiền lương tháng cuối năm, biếu thêm một số em nhỏ tiền mua quần áo mới diện Tết

Trước đó, Sang Vlog cho hay hai vợ chồng có dành dụm được một khoản tiền, đồng thời bán mảnh vườn sầu riêng để xoay xở trả hết nợ và sử dụng phần còn lại xây nhà. Đến hiện tại, căn nhà đã hoàn thiện. Vợ của Sang Vlog - Ngọc Mai cho biết nhà mới này để nấu nướng và quay video, có 1 tầng trệt và 1 lầu, vừa hoàn thiện xong. Xung quanh nhà vẫn còn một số khu vực cần chăm sóc, sửa soạn lại như vườn hoa và cây cảnh.

Có thể nói ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của vợ chồng Sang Vlog đã phần nào tốt hơn trước. Bởi giữa năm 2024, Sang Vlog từng tiết lộ mua mảnh đất 2,5 ha ở Lâm Đồng vào năm 2020 và trồng 350 gốc sầu riêng. Khi đó trong tay chỉ có dư 400 triệu, không đủ tiền nên anh chàng phải vay mượn để mua, dự tính sẽ gom góp tiền kiếm dư hàng tháng để trả nợ.

Không chỉ mua đất mà Sang còn phải chi thêm các khoản khác để chăm sóc khu vườn, có thời điểm chi phí cho khu vườn lên đến 35 triệu/tháng. Chính vì vậy mà sau hơn 3 năm đầu tư, Sang vẫn chưa trả được nợ. Cuối cùng Sang quyết định rao bán vườn sầu riêng để trả nợ.

Đến ngày 30/7/2024, ở video tuyên bố tạm dừng ra video, Sang Vlog cho biết mình cố gắng vượt qua nhiều mệt mỏi và áp lực hàng ngày chỉ để được làm những điều mình thích, để có điều tốt nhất cho những người mình yêu thương. Đặc biệt anh chàng khẳng định mình chỉ thích ăn cơm bờ cơm bụi, muốn ngủ trong rừng hơn ở nhà,... Sau đó một thời gian, Sang Vlog mới trở lại làm video như bình thường.

Căn nhà mới hoàn thiện của vợ chồng Sang Vlog

Sang Vlog duy trì làm clip về chủ đề ẩm thực đồng quê, cuộc sống nông thôn dân dã và các thử thách sinh tồn

Nguồn: Sang Vlog