Sáng tỏ nghi vấn Em xinh Orange mang thai

Sau hành trình Em Xinh Say Hi, Orange nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Song song với sự nghiệp phát triển, nữ ca sĩ cũng vướng nghi vấn đã có bạn trai. Cô và WOKEUP bị soi rổ "hint" có mối quan hệ đặc biệt, bạn bè cũng thi nhau trêu ghẹo và "đẩy thuyền". Cho đến mới đây, Orange bất ngờ vướng vào nghi vấn đang có tin vui. Nguồn cơn xuất phát từ việc trong một số hình ảnh và clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nữ ca sĩ lộ diện với gương mặt đầy đặn, ngoại hình cũng trông tròn trịa hơn hẳn.

Trước những tin đồn lan truyền trên MXH, Orange đã có màn đáp trả lầy lội và hài hước. Theo đó, trên Threads, nữ ca sĩ lên tiếng: "'Ủa Cam mới độ loa hả?', 'Cam mày bầu hả?'. Dạ không, em mập. Trộm vía dạo này em ăn uống bon mồm nên tăng cân thôi ạ cả nhà. Em giảm cân đây".

Chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng đủ để "dập tắt" mọi đồn đoán. Theo đó, việc thay đổi ngoại hình của Orange đơn giản chỉ là do tăng cân vì ăn uống thoải mái hơn, hoàn toàn không có chuyện mang thai như nhiều người suy đoán. Thực tế, chuyện cân nặng của nghệ sĩ thay đổi theo từng giai đoạn là điều khá bình thường.

Orange xuất hiện với ngoại hình khác lạ khiến netizen nghi vấn cô vừa "dao kéo" và có tín hiệu có tin vui (Ảnh: FBNV)

Orange có phần tròn trịa, đẩy đà hơn trước (ảnh: FBNV)

Orange lên tiếng phủ nhận bầu bí, tiết lộ đang trong giai đoạn bị tăng cân (ảnh: FBNV)

Thời gian qua, cả Orange và WOKEUP liên tục vướng tin đồn hẹn hò. Từ việc WOKEUP chỉ follow mỗi Orange trên Threads, để lại bình luận "Mi numero uno" (số một của tôi) kèm icon trái tim dưới bài đăng của cô, cho đến việc cả hai bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau ở trung tâm thương mại, tất cả đã đủ để cộng đồng mạng "ship" cặp đôi này nhiệt tình. Cả người trong cuộc cũng không ngại thể hiện tình cảm, sự ngọt ngào đặc biệt dành cho đối phương mỗi khi cả hai xuất hiện chung sự kiện.

Orange và WOKEUP từng bị tóm dính cùng nhau xuất hiện ở trung tâm thuơng mại (Ảnh: FBNV)

Orange tên thật Khương Hoàn Mỹ, sinh năm 1997, là nữ ca sĩ trẻ nổi bật của Vpop, ghi dấu ấn với giọng hát nội lực, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng biệt. Orange từng gây sốt với loạt bản hit Người Lạ Ơi, Tình Nhân Ơi, Chân Ái, Khi Em Lớn,... Năm 2024, album Cam'On của Orange nhận nhiều lời khen về phần âm nhạc, qua đó giúp cô bỏ túi thêm loạt hit. Orange gây chú ý khi tham gia Em Xinh Say Hi và dừng chân với vị trí trong Best 5.