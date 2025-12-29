Sáng tỏ chuyện Vũ Thúy Quỳnh kết hôn với thiếu gia Đức Phạm

Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm là 2 cái tên nhận được sự quan tâm trong tối 28/12. Nguyên do vì người đẹp sinh năm 1998 đăng tải hình ảnh đi ăn ở một nhà hàng sang trọng, trên tay để lộ chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út. Cư dân mạng liền rần rần nghi vấn cặp đôi này chuẩn bị kết hôn.

Giữa lúc chuyện tình cảm được bàn tán, Vũ Thúy Quỳnh đã lên tiếng gấp. Trên trang cá nhân, người đẹp 9x chia sẻ thông tin về việc con gái đeo nhẫn áp út tay phải thường mang ý nghĩa độc lập, yêu thương bản thân, thể hiện cá tính nghệ sĩ hoặc chưa ràng buộc tình cảm, khác với tay trái là nhẫn cưới/ đính hôn. Cô nhấn mạnh: "Tay phải, tay phải, tay phải", ngầm phủ nhận chuyện kết hôn với thiếu gia Đức Phạm.

Vũ Thúy Quỳnh đăng tải hình ảnh chụp nắm tay, lộ nhẫn kim cương ở ngón áp út trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Người đẹp 9x vướng nghi vấn bí mật được doanh nhân Đức Phạm cầu hôn. Ảnh: FBNV

Cô phải gấp rút lên tiếng đính chính thông tin, phủ nhận việc được nửa kia cầu hôn ở trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, một cư dân mạng đã đưa ra quan điểm: "Mà tôi thấy nhiều kênh lên cũng không ác ý, thấy nhiều người chúc phúc nữa bà nên thôi kệ đi", Vũ Thúy Quỳnh cho biết cô buộc phải lên tiếng để làm rõ thông tin. "Dạ Quỳnh biết không ác đâu nhưng đính chính cho chuẩn ạ. Chỉ là bức hình ảnh chụp xấu thôi", cô viết.

Vũ Thúy Quỳnh tiết lộ lý do phải gấp rút lên tiếng đính chính. Ảnh: FBNV

Doanh nhân Đức Phạm chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với Vũ Thúy Quỳnh vào ngày 11/11 vừa qua. Kể từ thời điểm đó, cặp đôi liên tục trở thành tâm điểm bàn tán và phải đối mặt với không ít ý kiến soi mói, gièm pha từ dư luận. Trước những nhận xét tiêu cực, Á hậu sinh năm 1998 không chọn cách im lặng mà thẳng thắn lên tiếng phản hồi, thể hiện quan điểm rõ ràng của mình.

Thời gian gần đây, Vũ Thúy Quỳnh cũng thường xuyên tương tác với người hâm mộ thông qua các buổi livestream, chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường như vào bếp nấu ăn hay cắm hoa trong căn chung cư cao cấp, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Trong một livestream, Vũ Thúy Quỳnh từng lên tiếng khi bị nói "cặp kè". "Mọi người có hiểu từ cặp kè không? Quan trọng là mình không làm gì trái pháp luật và đạo đức. Tôi là người thích trải nghiệm nhưng biết điều gì giới hạn nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa đến hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ ngưng ngay", cô cho hay.