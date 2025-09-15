Sang thăm tôi mới sinh con, bạn thân vô tình nói một câu làm lộ bí mật "động trời"

Tôi tên Hoa, năm nay 33 tuổi, vừa sinh bé thứ hai được hơn nửa tháng. Cuộc sống sau sinh của tôi khá bận rộn, xoay quanh chuyện tã bỉm, cho con bú, giấc ngủ chập chờn. Dù mệt mỏi, nhưng nhìn con lớn lên từng ngày, tôi vẫn thấy hạnh phúc.

Hôm đó, Ngọc - bạn thân từ thời đại học ghé thăm. Tôi quý Ngọc, hai đứa từng đi đâu cũng có nhau, vui buồn gì cũng kể. Gặp lại Ngọc trong những ngày ở cữ, tôi mừng lắm.

Lúc Ngọc đến, tôi đang thay bỉm cho con. Bé còn nhỏ xíu, da đỏ hồng, bụng có một vết bớt màu nâu nhạt. Tôi vừa lau người cho con, vừa thủ thỉ thì nghe Ngọc bật cười rồi buột miệng: “Ôi, thằng bé có cái bớt giống hệt bố nó nhỉ, ngay bụng luôn". Nói xong câu đó, chính Ngọc cũng nhận ra mình hớ thì phải, cô ấy tự nhiên cười nhạt rồi lảng sang chuyện khác.

Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng tim tôi như chùng xuống. Tôi khựng lại vài giây, trong đầu bật ra một câu hỏi: "Tại sao Ngọc lại biết Thế - chồng tôi có cái bớt ở bụng?"

Thế vốn kín đáo, ít khi cởi trần trước mặt ai, kể cả bạn bè thân thiết. Vị trí cái bớt cũng không dễ để người ngoài biết. Tôi thoáng rùng mình, nhưng cố nén, làm như không nghe thấy.

Câu nói của Ngọc khiến tôi giật mình. (Ảnh minh họa)

Sau hôm đó, ý nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi. Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Thế thường xuyên viện cớ bận việc để về muộn. Điện thoại thì cài mật khẩu, có tin nhắn là lén lút cầm ra ngoài đọc. Ngọc thì thi thoảng lại hỏi thăm tôi, nhưng ánh mắt và cách nói chuyện của cô ấy bỗng trở nên gượng gạo.

Một lần, tôi lấy hết can đảm hỏi thẳng chồng: “Anh với Ngọc… có gì không?”

Thế sững lại, rồi gắt lên: “Em nghĩ linh tinh gì vậy? Ngọc là bạn thân của em cơ mà.”

Câu trả lời ấy không làm tôi yên lòng. Cảm giác trong tôi càng rõ ràng hơn. Tôi quyết định âm thầm tìm hiểu. Và rồi, sự thật phơi bày nhanh hơn tôi tưởng. Một buổi tối, tôi lấy được điện thoại Thế khi anh ngủ quên. Trong tin nhắn, từng dòng chữ ngọt ngào giữa anh và Ngọc đập vào mắt tôi. Không chỉ là những lời quan tâm, mà còn cả những hẹn hò kín đáo, những tâm sự chỉ người trong cuộc mới biết.

Tôi ngồi lặng người, tay run đến mức không bấm nổi. Tất cả như sụp đổ. Người chồng mà tôi tin tưởng, người bạn thân mà tôi xem như ruột thịt lại phản bội sau lưng tôi.

Đêm đó, tôi khóc cạn nước mắt. Nhưng sáng hôm sau, nhìn hai con thơ, tôi bỗng thấy mình cần mạnh mẽ. Tôi không thể tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân giả dối. Tôi cũng không muốn con lớn lên trong gia đình mà cha mẹ không còn tôn trọng nhau.

Sau tất cả, tôi phát hiện ra mình đã bị lừa dối. (Ảnh minh họa)

Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với Thế. Anh im lặng, không chối, cũng không giải thích. Cái im lặng ấy đủ để xác nhận mọi nghi ngờ. Tôi viết đơn ly hôn, không ồn ào, không làm lớn chuyện. Tôi chỉ cần giữ lại cho mình sự bình yên và danh dự.

Ngọc sau đó có nhắn tin xin lỗi, nói rằng đó là phút nông nổi, là tình cảm sai trái. Nhưng với tôi, mọi lời xin lỗi đều quá muộn. Tình bạn mười mấy năm, tình nghĩa vợ chồng hơn chục năm đã tan vỡ chỉ vì một bí mật bị lộ ra từ cái bớt ở bụng.

Giờ đây, tôi chọn làm mẹ đơn thân. Cuộc sống chắc chắn không dễ dàng, nhưng ít nhất, tôi được sống thật với lòng mình. Tôi không còn phải day dứt, nghi ngờ hay đau khổ vì sự phản bội.

Nhiều người hỏi tôi có hối tiếc không. Tôi chỉ cười: “Nếu không có câu nói vô tình hôm đó của Ngọc, có lẽ tôi vẫn đang sống trong ảo tưởng về một mái ấm hạnh phúc. Thà đau một lần, còn hơn dằn vặt cả đời.”