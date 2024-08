Sang tận Trung Quốc xem MG HS 2025: Thiết kế đẹp, nội thất hiện đại, có hybrid cắm sạc, chờ ngày về Việt Nam đấu CX-5, Tucson

Theo MG, mẫu HS 2025 co gói công nghệ an toàn chủ động trên xe khá toàn diện với các tính năng có sẵn như Phanh khẩn cấp tự động, Hỗ trợ giữ làn, Hỗ trợ bám trung tâm làn, Cruise Control thích ứng, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo va chạm ngang phía sau và Cảnh báo mở cửa xe thiếu an toàn.