Sang tận Nhật Bản để xem Honda CR-V e:HEV RS Black Edition: Dự kiến ra mắt Việt Nam năm sau, tân trang diện mạo, sang số dạng phím bấm, có dẫn động 4 bánh

Honda CR-V e:HEV RS Black Edition lần đầu lộ diện. Ảnh: Đăng Việt

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, Honda gây chú ý khi trình làng phiên bản đặc biệt CR-V e:HEV RS Black Edition. Đây là mẫu SUV hybrid mang phong cách thể thao cao cấp, được phát triển dựa trên nền tảng CR-V thế hệ mới và sẽ chính thức mở bán tại Nhật Bản vào mùa đông năm nay.

Đáng chú ý, hãng xe Nhật tiết lộ dự kiến sẽ ra mắt phiên bản này tại Việt Nam trong năm sau.

Điểm nhấn đầu tiên của CR-V Black Edition nằm ở thiết kế ngoại thất. Toàn bộ chi tiết như lưới tản nhiệt, viền hốc gió, cản trước/sau, ốp gương, tay nắm cửa, ray nóc và logo đều được sơn đen bóng hoặc đen mờ, tạo nên vẻ ngoài dữ dằn và sang trọng hơn hẳn so với bản tiêu chuẩn. Bộ mâm hợp kim kích thước 19 inch với hoạ chi tiết nan khác hoàn toàn với phiên bản đang phân phố tại thị trường Việt Nam.

Ngoại hình xe nổi bật với nhiều chi tiết màu đen. Ảnh: Đăng Việt

Phần đuôi xe được tinh chỉnh nhẹ, với cụm đèn hậu LED tạo hình chữ “L” nằm ngang cùng ống xả đơn chia đôi đối xứng. Tổng thể thiết kế giúp CR-V RS Black Edition vừa giữ được nét cơ bắp quen thuộc, vừa tăng tính hiện đại và cao cấp, vốn là điều nhiều người dùng Việt từng mong chờ ở dòng CR-V.

Honda vẫn trang bị cho phiên bản này hệ thống động cơ hybrid e:HEV kết hợp máy xăng 2.0L 4 xy-lanh và hai mô-tơ điện. Tuy nhiên theo phía đại diện hãng tiết lộ, phần hộp số sẽ được tinh chỉnh. Hiện tại, CR-V e:HEV RS phân phối tại Việt Nam được lắp đặt hộp số E-CVT.

HondaCR-V e:HEV RS Black Edition sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ảnh: Đăng Việt

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên phiên bản CR-V e:HEV RS Black Edition chính là hệ truyền động. Cụ thể, xe có tùy chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD), lần đầu xuất hiện trên phiên bản CR-V e:HEV. Tuy vậy, nếu đem tuỳ chọn này về Việt Nam, giá bán của Honda CR-V e:HEV RS Black Edition sẽ cao đáng kể so với mặt bằng chung phân khúc.

Bên trong khoang cabin, CR-V RS Black Edition tiếp tục giữ triết lý “mượt mà nhưng tiện nghi”. Các chi tiết nội thất được hoàn thiện tông tối, điểm xuyết vật liệu kim loại và viền đen bóng. Điểm khác biệt dễn nhận ra nhất là cụm sang số dạng cần gạt truyền thống đã chuyển sang dạng phím bấm điện tử. Nâng cấp đáng chú ý nhất là ghế trước được trang bị tính năng làm mát. Trong khi đó, các tiện nghi còn lại trên xe vẫn được giữ nguyên.

Nội thất xe được nâng cấp nhẹ. Ảnh: Đăng Việt

Theo công bố từ hãng, phiên bản Black Edition sẽ có tổng cộng 5 màu sơn ngoại thất, song tông đen vẫn là chủ đạo để làm nổi bật đặc trưng “Black Edition”. Giá bán hiện chưa được tiết lộ, nhưng giới chuyên môn dự đoán sẽ cao hơn đáng kể so với bản e:HEV tiêu chuẩn.

Một số hình ảnh khác về Honda CR-V e:HEV RS Black Edition: