Sáng sớm được bố chồng lì xì cho 2 triệu, lúc sau lại được mẹ chồng cho thêm, tôi suy đoán đủ thứ mà không ngờ sai lầm hết cả

Tôi làm dâu được 3 năm, Tết nào cũng vậy, sáng Mùng Một là tôi dậy sớm chuẩn bị quần áo cho hai vợ chồng rồi qua chúc Tết bố mẹ chồng trước khi đi sang họ hàng.

Khi tôi vừa chúc Tết xong, bố chồng rút trong túi áo ra một phong bao đỏ, đưa cho tôi. Ông cười hiền, nói đầu năm lấy may, cho con dâu chút lộc. Tôi nhận cảm ơn rối rít. Vào phòng mở ra, thấy 2 triệu. Tôi hơi bất ngờ, vì mọi năm chỉ 500 nghìn hoặc 1 triệu. Tôi thấy ấm lòng, nghĩ chắc năm nay ông vui.

Khoảng nửa tiếng sau, khi tôi đang đi giày, chuẩn bị sang nhà họ hàng thì mẹ chồng gọi tôi lại, dúi vào tay một phong bao khác. Bà bảo: "Mẹ lì xì cho con dâu một đồng, năm mới suôn sẻ" Tôi lại cảm ơn và không ngờ năm nay bố mẹ chồng cho mình nhiều thế. Lúc lên xe, tôi mở ra thì thấy 1 triệu.

Tổng cộng sáng đó tôi nhận 3 triệu lì xì từ bố mẹ chồng. Tôi nghĩ đơn giản là mỗi người một chút, chẳng có gì phải lăn tăn. Trước đó, ngày 23 Tết, vợ chồng tôi cũng đưa ông bà 5 triệu lo Tết, tôi nghĩ chắc năm nay bố mẹ không tiêu nhiều nên định dùng cách lì xì để trả bớt tôi tiền.

Đến trưa, sau khi đi chúc Tết vài nhà rồi quay lại nhà bố mẹ chồng ăn bữa cơm đầu năm mới, tôi bắt đầu thấy mẹ chồng có gì đó khác lạ. Bà cứ đi ra đi vào, nhìn tôi rồi lại thôi. Tôi thấy hơi khó hiểu nhưng không hỏi.

Đến khi vào bếp lấy nước, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chị chồng.

Giọng mẹ nho nhỏ: "Mẹ không biết ông ấy lì xì con Uyên 2 triệu rồi. Sáng mẹ lại đưa thêm 1 triệu. Giờ thành ra đưa nhiều quá, mà nói nó trả lại thì ngại… Ai mà biết bố con năm nay lại lấy luôn phong bao mẹ cất trong tủ đưa cả cho nó như thế".

Chị chồng tôi đáp lại, nửa đùa nửa thật: "Thì mẹ nói khéo, bảo mẹ nhầm. 3 triệu đầu năm cũng to đấy".

Tôi đứng khựng lại sau cánh cửa bếp. Cảm giác như có ai vừa dội một gáo nước lạnh lên người. Hóa ra mẹ không biết bố đã lì xì trước đó và giờ bà đang tiếc số tiền kia.

Tôi lặng lẽ quay về phòng, ngồi xuống giường mà lòng rối bời. Tiền lì xì đầu năm vốn là lộc, là may mắn. Người cho thì cho bằng sự vui vẻ. Người nhận cũng nhận với sự trân trọng. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có chuyện… xin lại.

Nhưng tôi cũng hiểu, 1-2 triệu không phải số tiền nhỏ với người lớn tuổi. Có thể mẹ chỉ định mừng tôi 1 triệu thôi, không ngờ thành ra 3 triệu.

Trong đầu tôi bắt đầu tính toán. Vợ chồng tôi đã đưa mẹ 5 triệu lo Tết. Sáng nay, tôi vẫn xắn tay phụ nấu nướng, dọn dẹp. Tôi chưa từng so đo chuyện tiền nong với nhà chồng. Nếu giờ tôi chủ động đưa lại 1 triệu, có lẽ mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng, mẹ sẽ thoải mái, lhông khí trong nhà cũng đỡ căng.

Nhưng rồi tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi vừa không muốn giữ số tiền bị nhầm nhưng cũng không muốn trả lại tiền lì xì lấy lộc đầu năm, tôi là người kinh doanh, như thế này khác gì đã nhận được hợp đồng rồi khách hàng lại bảo là nhầm, muốn xin lại, thế thì rất xui xẻo. Tôi có nên cứ giữ số tiền ấy rồi hôm khác tìm cách trả lại mẹ bằng một lý do khác không?

Ngày Mùng Một Tết, đáng lẽ phải vui vẻ, tôi lại ngồi nhìn 2 phong bao đỏ mà lòng cứ lăn tăn mãi, không biết mình nên cư xử thế nào để vừa trọn đạo làm dâu, vừa không thấy mình thiệt thòi.