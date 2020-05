Sáng nay xét xử phúc thẩm vụ nam sinh trường Gateway bị bỏ quên trên xe đưa đón

Theo dự kiến, sáng 18/5, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa 3 bị cáo liên quan đến vụ việc bé Lê Hoàng L (học sinh lớp 1, Trường Gateway) tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón ra xét xử phúc thẩm.

Trước đó, vào trung tuần tháng 1, Toà án nhân dân (TAND) quận Cầu Giấy đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Bích Quy (SN 1964, nhân viên giám sát trên xe của Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà) 24 tháng tù; Doãn Quý Phiến (SN 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh Trường Tiểu học Gateway) 15 tháng tù cùng về tội "Vô ý làm chết người".

Đồng thời tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường Tiểu học Gateway) 12 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bích Quy kháng cáo cho rằng mình không phạm tội "Vô ý làm chết người" còn nam bị cáo Doãn Quý Phiến kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh và hình phạt; bị cáo Nguyễn Thị Thủy cho rằng mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên với mình là quá nặng.

Bên cạnh đó, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này là Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại mức bồi thường dân sự.

Trước đó, bản án sơ thẩm nhận định sáng 6/8/2019, ông Phiến lái xe cùng bà Quy đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu Lê Hoàng L. Lúc lên xe bé L. mặc áo màu đỏ, ngồi gần cửa sổ.

Khoảng 7h30, khi xe đến cổng Trường Gateway, bà Quy đóng cửa mà không kiểm tra, dẫn 12 học sinh vào trường.

Ông Phiến lái xe về bãi và cũng đóng cửa, không kiểm tra lại khiến cháu L. bị bỏ quên.

Căn cứ kết luận giám định trong máu và phủ tạng không có chất độc, nguyên nhân chết do suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn, loại trừ nguyên nhân chết do tác động ngoại lực.

Vụ án không có đồng phạm, song hành vi độc lập của ba người là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. HĐXX kết luận bà Quy giữ vai trò chính trong vụ án.

HĐXX cho rằng Trường Gateway đã ban hành các quy trình vận hành nhưng trách nhiệm của nhà trường trong việc kiểm tra chưa chặt chẽ.

Việc bà Quy ghi vào sổ có 13 học sinh đến lớp nhưng thực tế chỉ có 12 học sinh nhưng trường cũng không biết. Cô Nguyễn Thị Thủy ghi học sinh Long nghỉ học có phép nhưng trường cũng không kiểm tra.

Về dân sự, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo Doãn Quý Phiến và Nguyễn Bích Quy bồi thường 1 tỉ đồng, tuy nhiên gia đình không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ.

Vì vậy, HĐXX yêu cầu 2 bị cáo Phiến và Quy phải bồi thường hơn 249 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần. Công ty Ngân Hà phải bồi thường 249 triệu đồng về các chi phí khác cho gia đình bị hại.