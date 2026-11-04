Sau khoảng 10 ngày xét hỏi, sáng 4/11, đại diện Viện Kiểm sát sẽ nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án với 188 bị cáo trong vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do Phó Đức Nam (Mr Pips), cầm đầu.

Shark Bình thừa nhận phạm tội, "vì lợi ích mà chưa sâu sát"

Trong khoảng 10 ngày xét hỏi trước đó, HĐXX đã làm rõ hành vi của từng bị cáo. Tất cả đều khai báo thành khẩn, chỉ một số trường hợp chối tội, có ý đổ lỗi cho người khác.

Như lời khai của bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cho thấy, ví Ngân Lượng có hàng nghìn khách hàng sử dụng dịch vụ, trong đó Mr Pips chỉ là một khách hàng. Bị cáo khẳng định trước khi vụ án bị phát hiện không quen biết, cũng chưa từng gặp gỡ Mr Pips.

Shark Bình giải thích, khi doanh số giao dịch của khách hàng tăng cao, họ sẽ được xếp vào nhóm khách hàng lớn và hưởng chính sách chăm sóc riêng, có nhân viên chuyên trách hỗ trợ. Tuy nhiên, mọi hoạt động vẫn phải tuân thủ quy định của công ty.

Về việc ví Ngân Lượng nhận được nhiều đơn thư, phản ánh liên quan đến dòng tiền giao dịch của các sàn ngoại hối của Mr Pips, Shark Bình khai đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát, xử lý nhằm bảo đảm quyền lợi khách hàng nhưng cũng thừa nhận có phần “vì lợi nhuận cho công ty” mà chưa sâu sát.

"Bị cáo dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi… Số bị cáo đi tù rồi", Shark Bình khai khiến nhiều người tham gia tố tụng cười.

Shark Bình và đồng phạm.

Mr Pips, Mr Hunter đều nhận tội

Tại phần xét hỏi, HĐXX, Viện Kiểm sát, Luật sư "xoáy quanh" Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) nhiều nhất.

Lời khai của Mr Pips thể hiện anh ta nhận hết cáo buộc lừa đảo hơn 920 vụ, chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng; nhận trách nhiệm chỉ đạo người yêu Nguyễn Thanh Tâm và bị cáo Nguyễn Thị Thúy (là mợ Mr Pips) rửa tiền bằng cách mua bán nhà đất, chung cư, siêu xe, túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ, vàng, USD…

Mr Pips khẳng định người tình Nguyễn Thanh Tâm không biết anh ta điều hành đường dây lừa đảo; mua xe Volvo XC90 trị giá hơn 4 tỷ tặng anh trai của người tình là do "hứng lên thì làm".

Ngoài ra, một số khoản tiền anh ta đưa cho cha mẹ mua bán bất động sản để tích sản, trị giá lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Về căn bệnh của mình, Mr Pips khai năm 2011 khi còn học tại Singapore anh bị bạn bè trêu chọc, nói học nhiều trông như người điên. Bị cáo nói từng có cảm giác hụt hẫng về cuộc sống, có những lúc trong người có nhiều tiền nhưng thấy đời vô thường, vô nghĩa.

Mr Pips bị dẫn rời tòa và trại tạm giam.

Trả lời câu hỏi của Luật sư, Mr Pips đề nghị HĐXX cho bán nhanh các siêu xe bởi món đồ này là tiêu sản, để lâu sẽ mất giá.

Bà Lê Thị Liễu (mẹ Mr Pips) trả lời xét hỏi ngoài đồng ý với cáo buộc “tẩu tán” tài sản giúp con trai bà còn kiến nghị HĐXX cho giám định tâm thần đối với con. Lý do, bà Liễu cho rằng con có dấu hiệu bệnh tâm thần từ 2013, nếu được giám định sẽ khách quan hơn cho HĐXX phán quyết.

Trong khi, người tình Nguyễn Thanh Tâm lại tự đánh giá mình trung thực, giữ hộ Mr Pips hàng trăm tỷ đồng mà không chiếm đoạt làm của riêng.

Với Mr Hunter, bị cáo đồng tình cáo trạng nhưng đề nghị làm rõ thêm một số đối tượng phạm tội nằm trong nhóm “chăm sóc khách hàng” của đường dây lừa đảo. Mr Hunter cho rằng, chính nhóm này gây ra mâu thuẫn, khởi kiện, dụ dỗ khách nạp đến đồng tiền cuối cùng.

Các bị cáo trong hội trường xét xử chính.

Mr Hunter cũng kiến nghị Tòa cho định giá lại hàng trăm miếng vàng bị thu giữ. Theo Ngọ, nếu được định giá lại, giá trị sẽ tăng từ hơn 300 tỷ đồng lên khoảng 600 tỷ đồng. Giá vàng tăng, đồng nghĩa với bị hại được đền bù không bị thiếu hụt.

Ngoài ra, Mr Hunter còn đề nghị Tòa trả lại cho vợ cũ 2 căn hộ chung cư và hơn 18 tỷ đồng để nuôi con nhỏ.

Tại tòa, hơn 180 bị cáo khác đều mong HĐXX xem xét cho hưởng chính sách khoan hồng. Họ cho rằng bản thân phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật, do áp lực quản lý công ty.

Trong khi, hàng trăm bị hại đánh giá hành vi lừa đảo của các bị cáo vô cùng tàn ác, không khác gì giết người. Chúng thao túng tâm lý, đe dọa khiến nhiều bị hại từ trạng thái muốn đầu tư sang “chỉ cần kéo lại một phần tiền gốc”. Lợi dụng tâm lý lo sợ này, bị cáo tiếp tục lừa bị hại nạp tiền, đến khi đánh cháy tài khoản.