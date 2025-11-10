Trong đó, sáng nay (10-11), QH họp riêng về công tác nhân sự. Buổi chiều, QH thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dân số, dự án Luật Phòng bệnh. QH cũng sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Y tế giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Về công tác lập pháp, ngoài dự án Luật Dân số và dự án Luật Phòng bệnh, trong tuần làm việc thứ 4, QH còn thảo luận về các dự án: Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

QH cũng xem xét, cho ý kiến về các dự án: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

Trong tuần, QH sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT; chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2026-2035.

Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, sẽ trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Sau đó, QH thảo luận tại tổ về các nội dung này.

Cũng trong tuần làm việc thứ 4, QH sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026; thảo luận về đề nghị phê chuẩn Hiệp định thuộc lĩnh vực đối ngoại theo đề nghị của Chủ tịch nước. QH cũng sẽ nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư Dự án xây dựng sân bay Gia Bình...