Sáng nay, lãnh đạo nhiều trường đại học, chuyên gia uy tín gặp nhau để bàn về "kiến tạo đại học hạnh phúc"

Một khảo sát online do Soha.vn thực hiện tháng 4/2026 cho thấy, hơn 33% trong số hơn 9.200 sinh viên ở 10 trường đại học trả lời họ đang phân vân hoặc muốn đổi ngành học nếu được chọn lại; gần 20% không thực sự tự hào về ngôi trường mình đang theo học.

Đặc biệt, trong cuộc khảo sát ở nhóm cựu sinh viên tiến hành cùng thời gian nói trên, khi được yêu cầu đánh giá về sự hài lòng với các hỗ trợ của nhà trường trong kết nối việc làm, có tới 68% người cho điểm từ 5 trở xuống, và 1/5 chấm điểm “0” tuyệt đối.

Những con số này đặt ra nhiều vấn đề đáng suy nghĩ: Mỗi năm, các trường đại học ở Việt Nam cho ra trường hàng trăm nghìn sinh viên. Nhưng làm thế nào để cái mà họ nhận được không chỉ là tấm bằng cử nhân, mà là sự trưởng thành và tự tin để sống một cuộc đời có ý nghĩa? Làm thế nào để họ nhìn lại quãng thời gian học đại học với niềm tự hào và hạnh phúc?

Những câu hỏi này cũng là chủ đề thảo luận tại Hội thảo “Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động”, do Trường Đại học Đại Nam và Soha.vn đồng tổ chức ngày hôm nay 22/5/2026.

Trường Đại học Đại Nam - nơi diễn ra hội thảo

Sự tham gia của nhiều lãnh đạo đại học, chuyên gia giáo dục hàng đầu

Hội thảo bao gồm phần Tham luận và phần Tọa đàm, với sự tham gia của lãnh đạo nhiều trường đại học và các chuyên gia hàng đầu:

TS Lê Đắc Sơn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam.

TS Lê Mai Lan - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni.

GS Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam – BUV.

GS.TS Nguyễn Văn Nội - Chủ tịch Hội các phòng thử nghiệm Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN.

GS.TS Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục môi trường và Phát triển.

PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN; Phó chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam.

Doanh nhân Phạm Huy Phong - Tổng Giám đốc điều hành kiêm CPO Mainetti Việt Nam.

Việt Nam đang bắt đầu một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Trong Văn kiện và Báo cáo chính trị chính thức Đại hội XIV của Đảng, lần đầu tiên cụm từ “Hạnh phúc” đã được đặt ở vị trí trang trọng, ngay cạnh các mục tiêu “Dân chủ, Công bằng, Văn minh”. Việt Nam cũng phấn đấu để tương lai gần ở trong top 40 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Thời gian vừa qua, trong những nghị quyết lớn của Đảng và phát biểu của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nội hàm Hạnh phúc luôn được lặp lại với tinh thần nhất quán và ưu tiên cao độ. Điều này khẳng định tầm vóc chiến lược của con đường đưa Việt Nam trở thành một quốc gia hạnh phúc. Hạnh phúc không còn là một khái niệm trừu tượng, mà là thước đo sự phát triển bền vững và cốt lõi văn hóa của quốc gia. Trong dòng chảy định hướng chiến lược đó, Soha.vn và Trường Đại học Đại Nam đồng tổ chức Hội thảo “Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động”. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi chương trình hội thảo – diễn đàn về có quy mô và chiều sâu về kiến tạo hạnh phúc trong giáo dục, kiến tạo hạnh phúc trong y tế, du lịch, thể thao, kiến tạo hạnh phúc trong doanh nghiệp, kiến tạo hạnh phúc trong cộng đồng và kiến tạo hạnh phúc cho đất nước.



