Sáng nay, Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn

Dự báo thời tiết ngày hôm nay (5/6) đến đêm mai (6/6), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối và đêm 5/6 đến ngày 6/6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Thời tiết mưa vừa, mưa to ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài đến đêm 6/6; từ ngày 7/6 mưa lớn có khả năng giảm dần.

Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

* Thời tiết Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ