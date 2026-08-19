Sáng nay công bố điểm thi lại tốt nghiệp ở Chuyên Tuyên Quang

8h sáng 19/8, điểm thi lại tốt nghiệp THPT của thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được công bố, sau khi hoàn tất chấm thi và đối sánh kết quả.

Ngoài điểm thi, phổ điểm đợt thi lại cũng sẽ được công khai tương tự như kỳ thi chung toàn quốc.

Đợt thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Trong số 328 thí sinh thuộc diện tổ chức thi lại ban đầu, có 326 thí sinh thực tế tham gia. Hai thí sinh tự do không đăng ký thi lại do đã là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu sử dụng kết quả thi lại để xét tuyển.

Sau khi kết thúc kỳ thi, công tác chấm thi và đối sánh dữ liệu được triển khai hoàn thành theo kế hoạch trước 9h sáng hôm qua 18/8.

Đợt thi lại tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. (Ảnh minh họa: Viên Minh)

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, đợt thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế.

Sau khi công bố điểm thi lại ngày 19/8, các thí sinh và gia đình có thể tự đối chiếu với điểm chuẩn các trường để biết có trúng truyển vào nguyện vọng đăng ký trong đợt xét tuyển chung hay không.

Việc xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh hoàn thành chậm nhất 20/8. Trường hợp phúc khảo, việc công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo hoàn thành chậm nhất ngày 28/8.