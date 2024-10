Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, 2025 và phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển" được tổ chức từ ngày 16 - 18/10/2024. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đề ra phương hướng, mục tiêu và các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.



Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong tổng số 1.052 đại biểu chính thức, có 337 đại biểu đương nhiên, là các Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 583 người (91 đại biểu do các tổ chức thành viên ở Trung ương cử và 492 đại biểu của các địa phương do Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử). Về cơ cấu đại biểu: đại biểu nữ chiếm hơn đạt 30%; đại biểu là người ngoài Đảng chiếm hơn 46,7%; đại biểu là dân tộc thiểu số chiếm hơn 25%; đại biểu tôn giáo chiếm gần 20% ...

Trong ngày làm việc hôm nay, sau phiên khai mạc, Đại hội sẽ chia tổ thảo luận và tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trước đó, trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 55 vị, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 5 vị; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. Đồng thời thảo luận, xem xét nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX; thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Mặt trận…

Các đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ X

Cũng trong chiều 16/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm trưng bày hình ảnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề "Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc".