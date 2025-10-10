Sáng nay cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vẫn có đoạn ngập sâu 45cm

Đến sáng 10/10, tại km29 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nước vẫn ngập sâu 45cm, chiều dài khoảng 50m.

Theo lực lượng CSGT, tại khu vực trên các xe gầm cao, xe tải, xe khách có thể di chuyển được. Tuy nhiên đối với xe gầm thấp (sedan 4 chỗ) không đi được.

Các phương tiện gầm thấp đi từ Thái Nguyên về Hà Nội khi qua cầu vượt Yên Bình (Thái Nguyên) đến ngã tư đèn tín hiệu (Phương Tre) rẽ phải đi ra cầu Xuân Cẩm, xã Đa Phúc để về Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (nút giao Bắc Phú, xã Đa Phúc ra Sóc Sơn).

Ngoài ra, tại QL3 Km28+100, qua xã Kim Sơn, Trung Giã nước ngập 30-35cm các phương tiện đi lại khó khăn. Tại Km29+ 500 xã Xuân Sơn, Trung giã và km31 trước cổng Công ty Yamaha nước ngập sâu các phương tiện không di chuyển được.

Nước ngập sâu 40-50cm trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Trước đó, tối 9/10, nước sông Cầu dâng lên nhanh gây ngập một số khu vực, đặc biệt là tuyến QL3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Phòng CSGT đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của Đội CSGT đường bộ số 15 và Đội Cảnh sát đường thủy số 1, cùng nhiều phương tiện chuyên dụng như xuồng máy, xe tải, cano tăng cường đến hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng quân đội và công an các xã hỗ trợ sơ tán người dân và di dời tài sản, phương tiện, vật dụng thiết yếu đến nơi an toàn.

Tại các điểm ngập sâu, cán bộ, chiến sĩ được phân công trực tiếp xuống từng thôn, khu vực bị chia cắt, phối hợp cùng chính quyền sơ tán người dân, vận chuyển tài sản và phương tiện ra khỏi vùng ngập.

Tại các tuyến đường bị ngập, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thông tin, cảnh báo để người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Phòng CSGT Hà Nội sẽ duy trì ứng trực 24/24h, phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho đến khi nước rút hoàn toàn.