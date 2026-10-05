Cất cánh từ sân bay Cần Thơ, máy bay vận tải quân sự Việt Nam lần đầu đảm trách nhiệm vụ thiêng liêng, Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh: Chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân...

Sáng 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân cùng Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ (HCLS) phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ bằng máy bay vận tải CASA-C295 của Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS của Ban Chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã không ngừng nỗ lực, thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất đối với các anh hùng liệt sĩ.

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, hành trình vận chuyển 15.401 mẫu HCLS lần này là lần vận chuyển thứ 11 và cũng là lần đầu tiên các mẫu được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự.

"Hành trình vận chuyển 15.401 mẫu HCLS hôm nay, là lần vận chuyển thứ 11 và là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay vận tải quân sự, là chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân; là nhịp đập thổn thức của hàng triệu trái tim hướng về nguồn cội, về những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam", Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh.

Sau lễ bàn giao, các thiết bị chứa mẫu sinh phẩm HCLS được máy bay CASA-C295 vận chuyển ra Hà Nội. Số mẫu này sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện các bước giám định ADN.

Việc giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính các liệt sĩ, góp phần đưa thông tin về những người đã hy sinh trở về với gia đình, thân nhân, đồng thời phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Lần vận chuyển bằng máy bay quân sự này đánh dấu một bước trong quá trình phối hợp giữa các lực lượng, địa phương và cơ quan chuyên môn nhằm đẩy nhanh việc giám định, xác định danh tính liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.