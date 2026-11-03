Sáng nay - 3/11, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt dài gần 59m, sải cánh 60m, cao hơn 17m cất cánh

Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên của chiếc Airbus A330 thứ hai thuộc Sun PhuQuoc Airways, khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Sáng 3/11, chiếc Airbus A330 thứ hai của Sun PhuQuoc Airways, mang số hiệu VN-A970, chính thức thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên mang số hiệu 9G809, khởi hành từ Hà Nội đi TP.HCM lúc 7h42.

Theo thông tin từ hãng, việc bổ sung Airbus A330 giúp tăng năng lực vận chuyển hành khách, đồng thời tạo thêm dư địa mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế trong thời gian tới. Trước mắt, máy bay được đưa vào khai thác trên đường bay Hà Nội - TP.HCM. Xa hơn, Sun PhuQuoc Airways hướng tới phát triển các đường bay quốc tế khởi hành từ Phú Quốc.

Airbus A330-200 có chiều dài 58,82 m, sải cánh 60,3 m và chiều cao 17,39 m. Máy bay sử dụng hai động cơ Rolls-Royce Trent 772B-60, có sức chứa 247 hành khách và tầm bay tối đa 13.450 km.

Khoang hành khách được thiết kế với 3 hạng ghế, gồm Thương gia, Phổ thông Đặc biệt và Phổ thông. Trong đó, khoang Thương gia được trang bị ghế có thể ngả phẳng 180 độ thành giường nằm, mỗi ghế có lối đi riêng. Khoang Phổ thông Đặc biệt có khoảng cách giữa các hàng ghế lên tới 38 inch, trong khi khoang Phổ thông đạt 31-34 inch. Tất cả ghế ngồi đều được trang bị màn hình giải trí cá nhân. Hãng cũng cho biết dịch vụ Wi-Fi dự kiến sớm được triển khai trên cả 3 khoang hành khách.

Theo kế hoạch được Sun PhuQuoc Airways công bố, từ ngày 3/11, hãng tăng tần suất khai thác máy bay thân rộng trên đường bay Hà Nội - TP.HCM. Tiếp đó, từ ngày 13/11, hãng dự kiến đưa vào khai thác đường bay Phú Quốc - Moscow (Nga). Trong tháng 12/2026, mạng bay quốc tế sẽ tiếp tục được mở rộng với đường bay Phú Quốc - Astana (Kazakhstan).

Sang năm 2027, hãng đặt mục tiêu phát triển thêm các đường bay đến Nhật Bản và Australia.

Khoang thương gia trên chiếc Airbus A330. Ảnh: Sungroup

Trước đó, chiếc Airbus A330 thứ hai của Sun PhuQuoc Airways đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vào chiều 30/10, sau hành trình chuyển sân từ Mỹ về Việt Nam. Chiếc máy bay thân rộng đầu tiên của hãng bắt đầu được khai thác thương mại từ cuối tháng 9/2026.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, Sun PhuQuoc Airways dự kiến sở hữu đội bay gồm 5 tàu bay thân rộng A330.