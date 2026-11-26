Chỉ vì một phong bao lì xì 50.000 đồng ngày đầu năm, tôi vô tình khiến em họ chồng phật ý. Chuyện đã qua hơn một năm nhưng vẫn khiến tôi có phần áy náy.

Đến giờ, khi Tết gần đến, tôi lại nhớ chuyện xảy ra vào mùng 1 Tết cách đây 2 năm. Khi ấy, tôi mới làm dâu được 2 năm, con trai vừa tròn 6 tháng tuổi. Vì là nàng dâu còn khá mới trong gia đình, tôi luôn cố gắng cư xử sao cho phải phép, đặc biệt trong những dịp họ hàng tụ họp. Tôi không nghĩ một chuyện tưởng chừng rất nhỏ trong ngày đầu năm lại khiến mình suy nghĩ dai dẳng đến vậy.

Sáng hôm đó, gia đình một người em họ bên chồng đến nhà chúc Tết. Hai vợ chồng em dẫn theo con nhỏ, vừa bước vào đã vui vẻ hỏi thăm mọi người rồi đưa cho con trai tôi một phong bao lì xì. Tôi cảm ơn, nhận lấy và đặt tạm lên bàn. Vì khách đến liên tục, tôi cũng chưa có thời gian mở ra xem bên trong có bao nhiêu tiền. Sau đó, khi thấy con của em họ đứng cạnh, tôi cầm tờ 50.000 đồng vào rồi mừng tuổi cho cháu.

Tôi vốn nghĩ lì xì đầu năm chủ yếu lấy may, số tiền nhiều hay ít không quan trọng. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy tờ tiền, sắc mặt cô em họ chồng bỗng thay đổi, lộ vẻ bất ngờ. Em không nói gì với tôi, chỉ quay sang con, giọng có phần khó chịu: "Cảm ơn bác đi". Đứa trẻ lí nhí làm theo, còn em nhanh chóng bế con sang chỗ khác thay vì tiếp tục trò chuyện cùng tôi.

Lúc ấy, tôi hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn tự nhủ có thể mình đã nghĩ quá nhiều. Dù vậy, thái độ lạnh nhạt của em khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi mới về làm dâu, cũng chưa thực sự thân thiết với tất cả họ hàng bên chồng. Tôi sợ mình đã vô tình làm điều gì thất lễ, nhưng lại không biết phải hỏi ai. Chồng tôi lúc đó đang tiếp khách nên tôi cũng không muốn làm mất vui ngày đầu năm bằng một chuyện chưa rõ ràng.

Đợi gia đình em họ về hẳn, tôi mới mở những phong bao lì xì trên bàn để kiểm tra. Khi nhìn thấy bên trong phong bao em vừa mừng tuổi con trai mình có 2 tờ tiền 100.000 đồng, tôi thực sự sững người. Hóa ra em đã mừng con tôi 200.000 đồng, trong khi tôi chỉ lì xì lại con em 50.000 đồng. Tôi bắt đầu hiểu vì sao sắc mặt em thay đổi. Cảm giác ngượng ngùng, áy náy xen lẫn tủi thân khiến tôi cứ cầm chiếc phong bao trên tay mãi.

Ảnh minh họa từ AI.

Buổi tối, tôi kể lại chuyện cho chồng nghe, mong anh nói giúp xem mình có cư xử thiếu sót hay không. Anh nghe xong chỉ cười, bảo tôi đừng nghĩ ngợi nhiều, tiền lì xì là lộc đầu năm, chẳng ai nên đặt nặng chuyện hơn kém. Nhưng khi tôi nói về thái độ của em họ, anh lại im lặng một lúc rồi bảo: "Có thể em ấy nghĩ mình mừng con anh 200.000 đồng mà anh chị chỉ mừng lại con em 50.000 đồng. Nhưng em cũng đâu biết bên trong có bao nhiêu". Câu nói ấy khiến tôi càng khó xử, bởi tôi không hề có ý so đo hay cố tình đáp lễ ít hơn.

Vài ngày sau, trong một cuộc trò chuyện với mẹ chồng, tôi vô tình biết được em họ từng nhắc đến chuyện lì xì hôm mùng 1. Em nói rằng không phải tiếc hay so đo tính toán, nhưng cảm thấy không vui vì nghĩ tôi đã nhận tiền mừng của con mình mà không có sự cân nhắc tương xứng khi lì xì lại. Nghe đến đó, tôi vừa buồn vừa bất ngờ. Một chuyện tôi không hề chủ ý lại trở thành điều khiến người khác đánh giá cách cư xử của mình. Tôi cũng tự hỏi, liệu có phải trong mắt họ hàng, tôi đã trở thành một nàng dâu tính toán chỉ vì một phong bao lì xì?

Suốt thời gian sau đó, tôi vẫn giữ khoảng cách với gia đình em họ. Mỗi lần có dịp gặp nhau, tôi đều chào hỏi bình thường nhưng không còn thoải mái trò chuyện như trước. Đến Tết năm sau, khi hai gia đình lại gặp mặt, tôi chuẩn bị phong bao lì xì cho các cháu với cùng một mệnh giá. Trước khi đưa, tôi còn cẩn thận kiểm tra từng phong bao. Chồng nhìn thấy vậy liền hỏi, tôi chỉ cười trừ. Anh bảo không muốn tôi vì một chuyện cũ mà mỗi dịp Tết lại phải sống trong tâm trạng lo lắng, tính toán từng đồng.

Sau này, bằng cách nào đó, những trăn trở và áy náy của tôi về chuyện lì xì hôm mùng 1 Tết vô tình đến tai cô em họ chồng. Em chủ động nhắn tin hỏi thăm, rồi khéo léo nhắc lại chuyện cũ. Em nói rằng khi ấy bản thân cũng có phần nóng nảy, chỉ vì nghĩ tôi không vui khi phải lì xì lại nên mới buột miệng nói với con bằng giọng khó chịu.

Em cũng không ngờ một chuyện nhỏ lại khiến tôi suy nghĩ lâu đến vậy. Tôi nhân cơ hội ấy nói hết những điều mình từng ngại ngần, rằng tôi thực sự không biết bên trong phong bao có bao nhiêu tiền và hoàn toàn không có ý so đo với em. Hai chị em trò chuyện khá lâu, những khúc mắc trước đây cũng dần được tháo gỡ. Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, em còn chủ động nói mong lần gặp tới, cả hai sẽ thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đến nay, mỗi khi nhớ lại câu chuyện ấy, tôi vẫn thấy mình có phần vụng về trong cách ứng xử, nhưng cũng không còn cảm giác nặng nề như trước. Tôi hiểu rằng đôi khi những hiểu lầm giữa người thân không bắt nguồn từ chuyện lớn lao, mà chỉ từ một khoảnh khắc thiếu kiềm chế hoặc một điều chưa kịp nói rõ.

May mắn là cô em họ đã chủ động kết nối, để cả hai có cơ hội hiểu nhau thay vì âm thầm giữ khoảng cách. Sau chuyện này, tôi nhận ra tình cảm gia đình đáng quý hơn rất nhiều so với những con số trong phong bao lì xì. Có lẽ điều quan trọng nhất không phải là ngày đầu năm mỗi người trao đi bao nhiêu tiền, mà là sau những va chạm, chúng ta vẫn đủ chân thành để mở lời, lắng nghe và giữ gìn mối quan hệ với nhau.

(Tâm sự của độc giả)