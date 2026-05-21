Sáng mai, lãnh đạo nhiều trường ĐH, chuyên gia uy tín sẽ gặp nhau để cùng "kiến tạo đại học hạnh phúc"

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi nhanh chóng thị trường lao động toàn cầu. Lớp sinh viên sắp ra trường sẽ phải đối mặt với hàng loạt áp lực “phi truyền thống” mà chỉ vài năm trước, thậm chí chưa ai từng nghĩ đến.

Trong một cuộc khảo sát online do Soha.vn tiến hành, khoảng 1% trong số hơn 9.200 sinh viên tham gia trả lời đã chấm điểm 0 tuyệt đối với câu hỏi có tự tin sẽ xin được việc làm sau khi ra trường hay không. Hơn 15% sinh viên (gần 1400 người) chấm từ 5 điểm trở xuống cho câu này.

Những con số này, dù chưa thật toàn diện, nhưng có thể cho thấy, rất nhiều sinh viên đang lo lắng, bất an trước viễn cảnh chờ đón họ sau khi bước ra khỏi ngưỡng cửa đại học. Trong bối cảnh đó, một hội thảo về giáo dục đại học sắp diễn ra đang thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà quản lý giáo dục và doanh nghiệp.

Hội thảo “Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động” do Trường Đại học Đại Nam và Soha.vn đồng tổ chức vào sáng mai (22/5) không khai thác các chủ đề thông thường như tuyển sinh, chọn ngành học… mà lựa chọn những câu hỏi khó hơn và mang tính nền tảng hơn: Liệu đại học hôm nay có đang thực sự giúp người trẻ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và đủ năng lực để bước vào cuộc sống đầy biến động phía trước?

Đây không phải một Hội thảo nói về “hạnh phúc” theo nghĩa dễ dãi hay lý tưởng hóa môi trường học đường. Trọng tâm của chương trình sẽ là cách các trường đại học có thể tạo ra một môi trường giáo dục hạnh phúc, duy trì áp lực đúng và đủ để giúp sinh viên hình thành năng lực thực, khả năng thích nghi, nội lực tinh thần và cảm giác tự tin khi bước vào đời.

Trường Đại học Đại Nam - nơi diễn ra Hội thảo

Phần Tham luận quy tụ nhiều diễn giả có ảnh hưởng trong giáo dục đại học

Một trong những yếu tố khiến hội thảo được chú ý là sự tham gia của nhiều diễn giả có ảnh hưởng trong lĩnh vực giáo dục đại học, quản trị đại học và phát triển con người.

Trong đó có TS Lê Đắc Sơn – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam, người nhiều năm theo đuổi các mô hình đào tạo gắn với năng lực thực tế, chuẩn đầu ra và khả năng thích nghi nghề nghiệp của sinh viên trong bối cảnh AI.

TS Lê Mai Lan - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học VinUniversity - cũng là một diễn giả được chờ đợi tại hội thảo. Bà được biết đến là người có nhiều đóng góp trong việc xây dựng các mô hình giáo dục chú trọng trải nghiệm, năng lực lãnh đạo, tinh thần phụng sự và sự phát triển toàn diện của người học.

Bên cạnh đó là PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam - một chuyên gia có nhiều nghiên cứu về sức khỏe tinh thần, tâm lý học đường và khả năng thích nghi của người trẻ trước những biến động xã hội.

Hội thảo cũng có sự tham gia của GS Rick Bennett - Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), với góc nhìn quốc tế về giáo dục đại học trong thời đại toàn cầu hóa và AI.

Theo Ban tổ chức, điểm đặc biệt của chương trình là các tham luận sẽ không chỉ dừng ở lý thuyết giáo dục hay các khẩu hiệu truyền cảm hứng, mà đi sâu vào những vấn đề rất thực tế mà sinh viên, phụ huynh và xã hội đang quan tâm:

Vì sao nhiều sinh viên học giỏi nhưng vẫn thiếu tự tin khi bước vào đời?

Đại học nên làm gì trước áp lực tinh thần ngày càng lớn ở người trẻ?

“Đại học hạnh phúc” có đồng nghĩa với môi trường ít áp lực?

Trong thời đại AI, điều gì sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh thật sự của sinh viên?

Phiên tọa đàm được kỳ vọng mang tới nhiều góc nhìn “thực chiến”

Ngoài phần tham luận, phiên tọa đàm của hội thảo cũng được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều góc nhìn thực tiễn từ phía doanh nghiệp và các chuyên gia nghiên cứu.

Tham gia tọa đàm có GS.TS Nguyễn Văn Nội – Chủ tịch Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS Nguyễn Hữu Ninh – Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED); ông Phạm Huy Phong – Tổng Giám đốc điều hành kiêm Chief People Officer (CPO) Mainetti Việt Nam.

Thay vì những trao đổi mang tính lý thuyết, phiên tọa đàm sẽ tập trung vào khoảng cách giữa đào tạo đại học và yêu cầu ngày càng thay đổi của thị trường lao động, cũng như những năng lực mà doanh nghiệp thực sự kỳ vọng ở sinh viên trong giai đoạn mới.

Theo nhiều chuyên gia, trong một thế giới mà AI có thể thay đổi gần như mọi ngành nghề, câu chuyện “đại học hạnh phúc” thực chất không chỉ là vấn đề riêng của giáo dục. Đó còn là câu chuyện về cách một xã hội chuẩn bị cho thế hệ kế tiếp bước vào tương lai.