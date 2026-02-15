Sáng làm ngân hàng, tối bán khoai vỉa hè: Chàng trai 26 tuổi sống cùng lúc 2 cuộc đời ở Hà Nội





Khoảng 18h30, khi ánh đèn đường bắt đầu phủ lên những con phố đông đúc của Hà Nội, Nguyễn Hiếu (26 tuổi) lặng lẽ nhóm bếp than bên vỉa hè. Những củ khoai được anh xếp ngay ngắn lên vỉ nướng, thỉnh thoảng trở tay để lớp vỏ không cháy xém. Khói bếp quyện với mùi khoai ngọt thơm len qua dòng người qua lại. Ít ai biết rằng vài giờ trước đó, chàng trai 26 tuổi vẫn đang ngồi trong phòng làm việc của một ngân hàng, với bộ sơ mi chỉnh tề và những tập hồ sơ dày cộp trên bàn.

Hiếu từng theo học ngành luật. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc tại một văn phòng luật với mong muốn gắn bó lâu dài với nghề. Nhưng rồi, như nhiều người trẻ khác, Hiếu chọn chuyển sang làm chuyên viên xử lý nợ (mảng tố tụng) tại ngân hàng để có nguồn thu nhập ổn định hơn trong giai đoạn đầu của cuộc sống. Dẫu vậy, ước mơ trở thành luật sư vẫn luôn âm thầm tồn tại trong anh. Hiếu hiểu rằng con đường ấy không dễ dàng. Trước khi có thể hành nghề, anh sẽ phải trải qua thời gian học việc, tập sự với mức thu nhập không ổn định. Nghĩ đến điều đó, Hiếu muốn chuẩn bị cho mình một nền tảng tài chính vững vàng hơn.

Nguyễn Hiếu bắt đầu công việc vào mỗi tối

Ý tưởng bán khoai đến với Hiếu khá tình cờ, sau khi anh xem một video trên mạng về một người trẻ làm hai công việc cùng lúc. Suy nghĩ tận dụng khoảng thời gian buổi tối để thử sức với một công việc mới bắt đầu nhen lên. Không mất quá nhiều thời gian cân nhắc, Hiếu quyết định thử. Tháng 12 năm ngoái, anh mua lò nướng, sắm thêm dụng cụ bán hàng, bắt đầu những buổi bán khoai đầu tiên với số vốn khoảng vài triệu đồng.

Những ngày đầu không giống như Hiếu tưởng tượng. Khoai nướng chưa quen tay nên có mẻ bị cháy, có mẻ lại sống. Khách ghé mua còn ít, tiền bán được nhiều hôm chỉ vừa đủ bù chi phí, thậm chí lỗ. Tháng đầu tiên, Hiếu gần như không có lợi nhuận. Nhưng thay vì nản lòng, anh học cách quan sát phản ứng của khách, ghi nhớ từng góp ý nhỏ. Khi khoai bán không hết, anh mang tặng bạn bè, đồng nghiệp để mọi người ăn thử. Với Hiếu, đó không chỉ là cách xử lý hàng tồn mà còn là cơ hội để anh học hỏi và hoàn thiện công việc mới.

Một ngày của Hiếu bắt đầu từ khi thành phố còn chưa thức giấc. Khoảng 5h30 sáng, anh ra chợ đầu mối để chọn khoai. Thay vì mua theo bao lớn, Hiếu chọn từng củ một để đảm bảo chất lượng, dù giá nhập cao hơn. Sau đó, anh quay về chuẩn bị cho công việc ngân hàng.

Buổi tối, nếu sắp xếp được thời gian, Hiếu lại ra vỉa hè bán khoai. Có những hôm công việc kéo dài đến khuya. Thời gian đầu, nhịp sinh hoạt thay đổi khiến anh chưa quen, từng bị sốt và phải nghỉ bán vài ngày. Dù vậy, Hiếu vẫn quay lại với bếp than và những mẻ khoai, bởi anh nhận ra mình thích cảm giác được tự tay làm ra sản phẩm và bán cho khách.

Cuộc sống của Hiếu khá giản dị. Anh ở ghép cùng bạn học cũ, chi tiêu tiết kiệm. Việc làm hai công việc giúp anh có thể để dành một khoản tiền mỗi tháng. Nhưng điều khiến Hiếu cảm thấy ý nghĩa hơn cả là sự tự lập. Trước đây, khi mới đi làm, có thời điểm anh vẫn cần sự hỗ trợ từ gia đình. Còn bây giờ, Hiếu có thể tự lo cuộc sống của mình. Với anh, công việc nào cũng có giá trị nếu mang lại thu nhập chân chính.

Khi biết con trai bán khoai buổi tối và xuất hiện trên mạng xã hội, gia đình Hiếu ban đầu khá lo lắng. Họ sợ anh làm việc quá sức và chịu nhiều áp lực. Nhưng cuối cùng, bố mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con. Điều duy nhất họ nhắc nhở là phải giữ gìn sức khỏe và cân bằng công việc. Bạn gái Hiếu cũng thường xuyên phụ anh bán hàng. Cô không phản đối lựa chọn của anh, chỉ mong anh làm việc ở mức độ hợp lý để tránh kiệt sức.

Dù công việc bán khoai mang lại thu nhập ổn định, Hiếu chưa bao giờ xem đây là con đường lâu dài. Anh vẫn đều đặn đi làm, tiếp tục học để chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư trong tương lai. Với Hiếu, những buổi tối bán khoai là khoảng thời gian tích lũy, không chỉ về tài chính mà còn về trải nghiệm sống, cách giao tiếp với khách hàng và khả năng thích nghi với những tình huống bất ngờ.

Giữa dòng người tấp nập của thành phố về đêm, Hiếu vẫn kiên nhẫn trở từng củ khoai trên bếp than đỏ lửa. Có người ghé mua vì tò mò, có người trở thành khách quen, cũng có những người đi xa chỉ để ủng hộ. Mỗi lần như vậy, Hiếu thường tặng thêm vài củ khoai như một lời cảm ơn giản dị.

Những đêm đứng bên bếp than, Hiếu không nghĩ mình đang làm hai công việc khác nhau. Với anh, đó chỉ là hành trình của một người trẻ đang cố gắng đi nhanh hơn một chút trên con đường tương lai, bằng sự kiên trì và những bước đi rất đời thường.