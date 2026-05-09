Sang Dubai thi boxing, nữ TikToker mắc thuỷ đậu bị cách ly tại khách sạn: 37 triệu/lần khám, gương mặt biến dạng

Mới đây, loạt video của TikToker Chany (Trần Thị Thu Trang, sinh năm 2003) ở Dubai đã nhận về sự chú ý từ cộng đồng mạng. Cô nàng bị mắc thủy đậu khi sang đây tham gia một giải boxing - bộ môn mà cô theo đuổi từ khoảng cuối năm 2025 đến nay.

Theo chia sẻ của chính chủ, Chany thi đấu giải boxing tên Allstar Championship ở Dubai. Trận đấu của cô được thông báo diễn ra vào ngày 3/5 nhưng hiện tại, cả Chany lẫn phía giải đấu đều chưa cập nhật kết quả trận đấu này.

Về phần Chany, do đặc thù bệnh lây nhiễm, cô phải ở lại để cách ly, không thể bay về nước ngay lập tức. Hiện tại, các thành viên trong team đi cùng cô trước đó đều đang về Việt Nam còn cô ở lại chữa trị.

Hình ảnh mới nhất của Chany được cập nhật vào chiều tối ngày 8/5 theo giờ Việt Nam

Theo chia sẻ của Chany, ngày đầu tiên sang Dubai, cô vẫn đi chơi vui vẻ, bình thường. Sang ngày thứ 2, cô bắt đầu bị sốt, đau đầu và nổi các nốt mẩn đỏ trên mặt. Lúc này, cô nàng chỉ nghĩ là mình bị dị ứng, đi khám bác sĩ cũng cho thuốc dị ứng. Đến ngày thứ 3, dấu hiệu bệnh rõ ràng hơn, các nốt đỏ lớn hơn và nhiều hơn.

Hiện tại, Chany đã ở Dubai đến ngày thứ 7 và vẫn đang tích cực điều trị. Do đặc thù bệnh thủy đậu, cô nàng phải bôi thuốc bên ngoài da và không thể đi đâu, chỉ ở khách sạn. Dù vẫn làm clip nhưng cô cũng không dám nhìn vào gương hay camera vì thấy tự ti với chính mình hiện tại. Trong nhiều clip, Chany không giữ được bình tĩnh, khóc vì tủi thân, lo lắng cho vẻ ngoài và tình hình sức khỏe.

Cô nàng cũng nói thêm về những lo lắng về tài chính khi phải tự xoay xở chữa bệnh, chăm sóc bản thân và các chi phí ăn uống, dịch vụ tại Dubai khá cao. Trong clip được đăng vào ngày 3/5, Chany được bác sĩ đến tận phòng khách sạn khám bệnh, hỏi thăm về các triệu chứng, thực hiện test và xét nghiệm máu,... Chi phí cho lần thăm khám này được chính chủ tiết lộ là 5.150 AED tương đương 37 triệu đồng.

Chany không khỏi tủi thân khi điều trị bệnh một mình ở nước ngoài

Hiện tại, các clip của Chany về tình hình sức khỏe, quá trình chữa bệnh đều nhận về sự chú ý từ cư dân mạng, cao nhất đạt gần 8 triệu lượt xem. Nhiều cư dân mạng gửi lời chia sẻ, động viên và nhắc nhở các lưu ý với bệnh thủy đậu đồng thời bày tỏ sự lo lắng về việc cô phải tự lo tại nước ngoài.

Cô nàng thường xuyên cập nhật tình hình đến mọi người

Chany có tên thật là Trần Thị Thu Trang, sinh năm 2003, là một TikToker khá nổi tiếng. Cô nàng sở hữu tài khoản TikTok hơn 9,5 triệu người theo dõi, con số này ở Instagram là 1,5 triệu người. Đặc biệt, kênh YouTube của Chany có đến 19,3 triệu lượt đăng ký và gần 9 tỷ lượt xem toàn kênh sau hơn 4 năm thành lập.

Các nội dung mà Chany chia sẻ trên TikTok tập trung vào các chuyến du lịch, đi chơi, mua sắm, tập boxing, đu trend, clip tình huống tiểu phẩm,... Trong đó có clip đạt cả trăm triệu lượt xem. Trên YouTube, kênh của cô nàng là các thử thách, phim ngắn, clip cover,... có tệp khán giả đông đảo là netizen quốc tế.