"Sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca đã thực sự lỗi thời", chuyên gia thẳng thắn: Nhân viên đã “mệt mỏi vì bị kiểm soát”

Với sự gia tăng của xu hướng làm việc từ xa, rất ít nhân viên thực sự cần phải có mặt tại văn phòng đủ 8 tiếng mỗi ngày và đã đến lúc các công ty phải điều chỉnh lại chuẩn mực nơi làm việc, theo Anessa Fike, nhà sáng lập kiêm CEO công ty tư vấn nhân sự Fike+ Co, tác giả cuốn The Revolution of Work.

Fike cho rằng, lịch làm việc tiêu chuẩn từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều tại văn phòng là “thực sự lỗi thời”.

“Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều thay đổi ở mọi mặt của đời sống, nhưng trong công việc, chúng ta vẫn lặp lại y nguyên những gì cha mẹ và thậm chí ông bà mình từng làm”, bà nói.

Mô hình làm việc truyền thống cũng khiến nhân viên gặp khó khăn và áp lực khi phải xoay xở với nhiều trách nhiệm khác.

Fike chỉ ra rằng khung giờ 9-5 không trùng với lịch học của con cái, khiến cha mẹ phải chật vật sắp xếp chuyện đưa đón và chăm sóc. “Chúng ta không thể duy trì một môi trường làm việc như vậy khi quá nhiều người đã kiệt sức và mất động lực”, bà nhấn mạnh.

Sau khi đã trải nghiệm môi trường làm việc từ xa, nhiều nhân viên bắt đầu phản đối những lịch trình gò bó và các yêu cầu quay lại văn phòng.

“Tôi nghĩ chúng ta đã quá mệt mỏi vì phải nghe lệnh”, Fike nói.

Ảnh minh hoạ.

Nhiều công ty “không muốn thay đổi”

Có nhiều lý do khiến các công ty ngần ngại nới lỏng giờ giấc hoặc địa điểm làm việc, Fike cho biết. Theo bà, một trong những lý do lớn khiến nhiều công ty buộc nhân viên quay lại văn phòng là để tận dụng chi phí mặt bằng.

Ngoài ra, các yêu cầu nhân viên quay lại văn phòng cũng là “cơ chế kiểm soát” của những lãnh đạo không biết cách quản lý nhân viên nếu không trực tiếp nhìn thấy họ.

“Tôi nghĩ các quản lý và lãnh đạo trở nên lười biếng. Họ hoàn toàn có thể sáng tạo để tìm ra cách, nhưng lại không muốn. Bạn thường nghe những câu như ‘khó lắm’ hoặc ‘chỗ chúng tôi không làm được đâu’. Với tôi, điều đó có nghĩa là ‘tôi không muốn tìm cách giải quyết’ ”, Fike nói.

Theo Fike, sự thiếu linh hoạt chính là động lực lớn khiến nhân viên tìm việc khác hoặc rời bỏ môi trường công ty để chuyển sang làm tự do, hợp đồng.

“Họ thực sự quá chán việc bị áp đặt phải làm ở đâu, khi nào và thậm chí là ăn trưa lúc mấy giờ. Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, có cần bị kiểm soát đến thế không?” bà đặt câu hỏi.

Ảnh minh hoạ.

Tương lai của công việc là sự linh hoạt

Chìa khóa của một môi trường làm việc thành công, theo Fike, là hãy hỏi nhân viên xem họ cần gì.

Nhiều nhân sự thuộc thế hệ Gen Z ưu tiên đến văn phòng để có cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp. Nhưng ngược lại, cũng có không ít người “không muốn quay lại văn phòng nữa và điều đó cũng hoàn toàn bình thường”, bà nói.

Không phải ai cũng đạt năng suất cao nhất trong khung giờ 9-5, Fike nhấn mạnh.

Fike chia sẻ rằng bản thân bà chỉ thực sự nhận ra “giờ vàng năng suất” của mình sau khi rời môi trường công sở.

“Nếu chúng ta có thể giúp người trẻ khám phá điều này ngay từ những năm 20 tuổi, thay vì tận đến tuổi 30 hay 40 mới nhận ra, hãy tưởng tượng năng suất trong giai đoạn đó có thể tăng lên đến mức nào”, Fike chia sẻ.

Một chiến lược hiệu quả mà bà từng thấy nhiều công ty áp dụng là thiết lập “giờ lõi” (core hours): Nhân viên được quyền sắp xếp lịch làm việc linh hoạt, chỉ cần đảm bảo có mặt và sẵn sàng phối hợp trong một khung thời gian nhất định mỗi ngày.

“Tôi luôn khuyến khích doanh nghiệp hãy trò chuyện với nhân viên, thử nghiệm nhiều mô hình làm việc khác nhau và không ngại thay đổi,” Fike kết luận.

Theo CNBC