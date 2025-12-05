Sáng 5/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn giảm gần 1 triệu đồng/lượng sau 1 ngày

Ghi nhận đầu giờ sáng, giá vàng miếng tại các thương hiệu chưa có sự điều chỉnh. Trong hôm qua (4/12), giá vàng miếng đã giảm từ 500 - 800 nghìn đồng/lượng. Hiện, các nhà vàng lớn đồng loạt bán ra tại mức 153,8 triệu đồng/lượng. SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết giá mua vào tại ngưỡng 151,8 triệu đồng/lượng; trong khi đó Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng lần lượt mua vào với giá 150,8 - 152,3 - 153,4 - 152,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn giảm khoảng 600 - 700 nghìn đồng/lượng trong phiên giao dịch hôm qua. Theo đó, DOJI, PNJ, Phú Quý điều chỉnh giá vàng nhẫn xuống mức 150 - 153 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải có lúc giảm tới 1 triệu đồng/lượng, sau đó tăng nhẹ lên 300 nghìn đồng/lượng, hiện giao dịch tại mức 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tại SJC trong hôm qua ghi nhận mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12 (149,4 - 151,9 triệu đồng/lượng).

Giá vàng tại SJC

Theo Reuters, giá vàng thế giới hầu như không biến động trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng làm triệt tiêu phần hỗ trợ từ đồng USD suy yếu. Thị trường đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu để tìm gợi ý về định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trước cuộc họp tháng 12.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao ngay đang giao động quanh ngưỡng 4.202 USD/ounce.

"Lãi suất tăng đang tạo lực cản đối với xu hướng đi lên của vàng, trong khi chỉ số USD lại đóng vai trò hỗ trợ," ông Edward Meir, chuyên gia phân tích của Marex, nhận định.

Lãi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng, trong khi chỉ số USD giảm xuống mức thấp nhất một tháng, qua đó giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế.

Dữ liệu công bố ngày thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 191.000 trong tuần trước — mức thấp nhất hơn ba năm và thấp hơn đáng kể so với dự báo 220.000 của giới kinh tế. Trong khi đó, báo cáo việc làm của ADP ngày thứ Tư cho thấy khu vực tư nhân Mỹ giảm 32.000 việc làm trong tháng 11, mức sụt giảm mạnh nhất trong hơn hai năm rưỡi.

Khảo sát hơn 100 chuyên gia kinh tế do Reuters thực hiện cho thấy đa số dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 9–10/12, trong bối cảnh ngân hàng trung ương tìm cách hỗ trợ thị trường lao động đang hạ nhiệt. Lãi suất giảm thường có lợi cho các tài sản phi lợi suất như vàng.

Nhà đầu tư hiện theo dõi sát sao báo cáo Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 9 — thước đo lạm phát ưu tiên của Fed — dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu.

"Thị trường từ nay đến tuần sau có lẽ sẽ không biến động quá nhiều và đối với vàng, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục giao dịch trong vùng đi ngang tương đối trầm lắng," ông Meir nhận định, đồng thời cho rằng vàng khó có khả năng quay lại mức đỉnh gần 4.400 USD/ounce trong năm nay.



